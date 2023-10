A’ foillseachadh Tùsan Enigmatic na Cruinne-cè: Seallaidhean Ùra air a mean-fhàs agus a chrìochan

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Nàiseanta Astràilia (ANU) air dealbh ùr a thogail de dh’ eachdraidh na cruinne o chionn ghoirid, a’ toirt dhuinn tuigse fharsaing air mar a thàinig e air adhart thar nan 13.8 billean bliadhna a dh’ fhalbh. Ach, tha an sgrùdadh iongantach seo a’ toirt a-steach beachd-bharail inntinneach a bheir dùbhlan don bhun-bheachd gnàthach mu thùs na cruinne.

An àite aonachd, tha an sgrùdadh a’ moladh gur dòcha gu bheil an cruinne-cè air tighinn a-mach à “instanton,” eintiteas aig a bheil tomad agus meud sònraichte. Tha an fhoillseachadh iongantach seo, air a thaisbeanadh tro phlocan grafaigeach ùr-nodha, a’ tilgeil solas air na dìomhaireachdan a tha timcheall crìochan agus cruth-atharrachaidhean na cruinne.

Tha am prìomh ùghdar Co-cheangailte Urramach Charley Lineweaver a’ cur cuideam air a’ phrìomh adhbhar a tha air cùl an rannsachaidh, a’ nochdadh miann a bhith a’ tuigsinn cò às a thàinig gach nì sa chruinne-cè. Tha e follaiseach bhon mhionaid a rugadh an cruinne-cè ann am brag mòr fìor theth, gu robh dìth nithean ann leithid dadaman, protonaichean, reultan agus galaxies. Ach, mar a thòisich an cruinne-cè a 'fuarachadh sìos, dh' èirich na nithean sin a-mach às a 'chùl-raon briste, a' toirt gu buil an iomadachd iongantach de bhuidhnean celestial a tha sinn a 'faicinn an-diugh.

Gus am pròiseas iom-fhillte seo de mean-fhàs cosmological a nochdadh, chleachd an luchd-rannsachaidh dà phloc. Tha a’ chiad fhear a’ soilleireachadh teòthachd agus dùmhlachd na cruinne a tha a’ leudachadh fhad ‘s a bha e a’ fuarachadh sìos mean air mhean. Aig an aon àm, tha an dàrna cuilbheart a’ taisbeanadh meud is meud gach nì faicsinneach taobh a-staigh na cruinne-cè, a’ leantainn gu a’ chairt as coileanta a chaidh a chruthachadh a-riamh.

Gu inntinneach, tha an sgrùdadh cuideachd a’ toirt aire gu làthaireachd roinnean toirmisgte taobh a-staigh a’ ghraf dealbhaichte. Anns na roinnean sin, chan urrainn do nithean a dhol thairis air dùmhlachd tuill dhubh no lughdachadh gu meudan cho beag is gu bheil meacanaig cuantamach a’ falach an nàdur a tha coltach ri aonranachd. Mar thoradh air an sin, tha seo a’ togail cheistean cudromach mu nàdar bunaiteach nan nithean so-ruigsinneach sin.

A bharrachd air an sin, mhol an luchd-rannsachaidh nam biodh an cruinne-cè faicsinneach air a chòmhdach ann am falamh iomlan gun dad nas fhaide air falbh, gum biodh an cruinne-cè againn coltach ri toll dubh mòr le dùmhlachd ìosal. Ach, tha iad gar dearbhadh gu bheil adhbharan dligheach ann a bhith a’ creidsinn nach eil an suidheachadh seo fìor, a’ toirt faireachdainn faochadh am measg an sgrùdaidh inntinneach seo.

Chaidh an sgrùdadh, a rinn luchd-rannsachaidh ANU, fhoillseachadh anns an American Journal of Physics, a’ daingneachadh cudromachd agus creideas nan co-dhùnaidhean aca. Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh ùr-nodha seo a’ mìneachadh ar tuigse mu thùs na cruinne-cè ach tha e cuideachd a’ stiùireadh ar fòcas a dh’ionnsaigh tìrean nach deach a sgrùdadh, a’ toirt cuireadh dha tuilleadh rannsachaidhean a dhèanamh air na dìomhaireachdan a tha taobh a-muigh na cruinne-cè a chithear.

FAQ:

C: Dè th' ann an instanton?

A: A rèir an sgrùdaidh, is e eintiteas beachd-bharail a th’ ann an instanton le meud agus tomad sònraichte a dh’ fhaodadh a bhith air toiseach na cruinne a bhrosnachadh.

C: Dè na roinnean toirmisgte air an deach beachdachadh san rannsachadh?

F: Tha na roinnean toirmisgte a’ comharrachadh raointean anns a’ ghraf dealbhte far nach urrainn do nithean a dhol thairis air dùmhlachd tuill dhubh no crìonadh gu meudan fìor mhionaideach a tha a’ dol an aghaidh tuigse gnàthach mar thoradh air buaidh neo-shoilleir meacanaig cuantamach.

C: Ciamar a tha an sgrùdadh a’ moladh crìochan na cruinne?

F: Tha an sgrùdadh a’ moladh mura biodh dad nas fhaide na an cruinne-cè faicsinneach, bhiodh e coltach ri toll dubh mòr le dùmhlachd ìosal.

C: Càite an deach an sgrùdadh fhoillseachadh?

A: Chaidh an sgrùdadh fhoillseachadh anns an American Journal of Physics.