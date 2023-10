Lorgaidhean ùra ann an Graphene: Magnetism neo-ghnàthach agus Ferro-Valleytricity

Tha luchd-saidheans aig MIT air lorg iongantach a dhèanamh mu fheartan graphene, aon duilleag de ghrafait tana atamach. Lorg iad, nuair a tha graphene air a chruachadh ann an còig sreathan ann am pàtran rhombohedral, gu bheil e a’ gabhail ri staid ainneamh ris an canar “multiferroic”. Anns an stàit seo, tha graphene a’ taisbeanadh an dà chuid magnetachd neo-ghnàthach agus giùlan dealanach coimheach ris an canar ferro-valleytricity. Is e seo a’ chiad uair a chaidh an togalach seo fhaicinn ann an còig sreathan de graphene, agus chan ann ann an nas lugha de shreathan. Dh’ fhaodadh buaidh chudromach a bhith aig lorg an togalaich seo air dealbhadh innealan stòraidh dàta airson coimpiutairean clasaigeach agus cuantamach, leis gum faodadh e comas stòraidh àrdachadh agus caitheamh lùtha a lughdachadh.

Tha Graphene, a tha air a dhèanamh suas de leus sia-thaobhach de atoman gualain, ainmeil airson a neart sònraichte a dh’ aindeoin a structar tana. Anns an sgrùdadh seo, bha ùidh aig an luchd-rannsachaidh ann a bhith a’ faighinn a-mach am b’ urrainn graphene giùlan multiferroic a thaisbeanadh, far am bi ioma-sheilbh a’ co-òrdanachadh gus grunn stàitean as fheàrr leotha a thaisbeanadh. Tha comas aig stuthan multiferroic astar agus cosgais lùtha dhràibhean cruaidh a leasachadh, a tha an-dràsta an urra ri pròiseas slaodach agus slaodach gus raointean magnetach atharrachadh.

Lorg an luchd-rannsachaidh gum faod structar de chòig sreathan graphene air an càrnadh ann am pàtran rhombohedral giùlan ioma-ghnèitheach a thaisbeanadh. Tha an structar seo a 'ceadachadh gluasad slaodach de eleactronan agus an eadar-obrachadh èifeachdach le dealanan eile. Le bhith a’ cuir a-mach gu faiceallach flakes fa leth de ghrafait agus a’ comharrachadh an fheadhainn le còig sreathan air an rèiteachadh gu nàdarra ann am pàtran rhombohedral, b’ urrainn don luchd-rannsachaidh sgrùdadh a dhèanamh air giùlan multiferroic graphene.

Tha an lorg seo a’ fosgladh chothroman ùra airson graphene a chleachdadh ann an diofar thagraidhean dealanach. Le bhith a’ cleachdadh nam feartan sònraichte aca, is dòcha gum bi e comasach dha innleadairean innealan stòraidh dàta nas èifeachdaiche agus le comas àrd a leasachadh. Chaidh an sgrùdadh fhoillseachadh anns an iris Nature.

