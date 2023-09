An lorg ris nach robh dùil air tasgaidhean mòra de hydrogen air taobh an ear na Frainge

Air iomall Folschviller, baile beag air taobh an ear na Frainge, tha trì seadaichean gun dùil air aire mhòr a tharraing bho luchd-saidheans, luchd-naidheachd agus am poball. Tha na seadaichean sin nan suidhe os cionn toll-cladhaich a chaidh a dhrileadh an toiseach ann an 2006 agus a tha a-nis a’ gabhail a-steach siostam tomhais gas ris an canar SysMoG. Air a dhealbhadh an toiseach gus dùmhlachd meatan fon talamh a lorg, rinn SysMoG lorg iongantach fhad ‘s a bha e a’ sgrùdadh - dùmhlachdan àrd de hydrogen.

Aig doimhneachd 1,100 meatairean, tha an dùmhlachd de hydrogen fuasgailte a’ ruighinn 14 sa cheud, agus dh’ fhaodadh e a bhith cho àrd ri 90 sa cheud aig 3,000 meatairean. Tha na co-dhùnaidhean iongantach seo a’ nochdadh gum faodadh sgìre Lorraine, Folschviller nam measg, a bhith na dhachaigh do aon de na tasgaidhean haidridean as motha a tha aithnichte san t-saoghal, le timcheall air 46 millean tunna de hydrogen geal.

B’ e toradh ris nach robh dùil de phròiseact Regalor a bh’ ann an lorg nan tasgaidhean haidridean sin, a bha ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air comasachd cinneasachadh meatan ann an sgìre Lorraine. Bha am pròiseact cuideachd ag iarraidh sgrùdadh a dhèanamh air làthaireachd ghasaichean eile. Às deidh stad a chuir air cinneasachadh guail ann an Lorraine ann an 2004, mhol Francaise de L’Energie meatan a thoirt a-mach à raointean guail na sgìre. Fhuair an riaghaltas roinneil eòlas bho Laboratoire GeoRessources gus obrachadh a-mach a’ phròiseict a dhearbhadh, a lean gu leasachadh SysMoG ann an co-obrachadh le Solexperts, companaidh Frangach-Eilbheis.

Tha SysMoG uidheamaichte le probe peutant a ghabhas ìsleachadh gu doimhneachd de 1,500 meatair. Le bhith a’ cleachdadh membran gus gasaichean a sgaradh bho uisge, leigidh an probe gasaichean a thoirt a-mach airson mion-sgrùdadh uachdar. Roimhe sin, bha feum air gasan fon talamh a’ toirt uisge chun uachdar agus ga shlaodadh.

Sheall tomhasan tùsail anns an toll-cladhaich gur e meatan a bh’ ann an 99 sa cheud den ghas fuasgailte aig 600 meatairean, le 1 sa cheud na hydrogen. Ach, mar a chaidh an sgioba air adhart nas doimhne, chunnaic iad àrdachadh cunbhalach ann an dùmhlachd hydrogen. Aig bonn an toll-cladhaich, bha haidridean a’ dèanamh suas mu 20 sa cheud den ghas sgaoilte.

Gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air an ìre de hydrogen, tha an luchd-rannsachaidh an dùil trì tuill eile a thomhas aig doimhneachdan co-chosmhail. Ma tha an dùmhlachd haidridean fhathast àrd gu taobhach, tha an ath cheum a’ toirt a-steach a bhith a’ drileadh toll-cladhaich 3,000-meatair gus dearbhadh mar a bhios dùmhlachd hydrogen ag atharrachadh le doimhneachd. Bidh an oidhirp seo cuideachd a’ dearbhadh a bheil an hydrogen an làthair ann an cruth fuasgailte no gasach.

Dh’ fhaodadh buaidh mhòr a bhith aig lorg nan tasgaidhean haidridean sin air lùth glan san àm ri teachd. Le haidridean air ainmeachadh mar thagraiche connaidh cudromach air sgàth a chomas air sgaoilidhean lom-neoni, dh’ fhaodadh am pailteas “haidridean geal” ann an sgìre Lorraine cur gu mòr ris a’ ghluasad chruinneil gu lùth glan.

Mìneachaidhean:

- SysMoG: Siostam tomhais gas air a chleachdadh gus dùmhlachd gas fon talamh a thomhas.

- Methan: Gas gun dath agus gun bholadh, gu tric co-cheangailte ri gas nàdurrach agus stòr lùth a dh’ fhaodadh a bhith ann.

- Toll-toll: toll cumhang air a drileadh a-steach don talamh gus goireasan nàdarra a tharraing a-mach no gus sgrùdaidhean geòlais a dhèanamh.

- Hydrogen: Gas gun dath a ghabhas a chleachdadh mar stòr connaidh air sgàth cho àrd sa tha lùth ann.

- Lorraine: sgìre air taobh an ear na Frainge a tha ainmeil airson a bhith a’ dèanamh guail.

stòran:

- Jacques Pironon, stiùiriche rannsachaidh aig deuchainn-lann GeoRessources aig an Université de Lorraine

- Dhananjay Khadilkar, neach-naidheachd stèidhichte ann am Paris