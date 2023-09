Rannsachadh Fànais san àm ri teachd: Còmhradh le Eric Ianson bho NASA

Ann an òraid a tha ri thighinn leis an tiotal “Planets and asteroids and moons… oh my!”, bruidhnidh Eric Ianson, Leas-stiùiriche Roinn Saidheans Planetary aig Prìomh Oifis NASA, air na h-oidhirpean as ùire agus as inntinniche aig NASA ann an sgrùdadh fànais. Tha seo a’ toirt a-steach cruinneachadh de shamhlaichean bho uachdar Mars, taisbeanadh dìon planaid le bhith a’ bualadh bàta-fànais a dh’aona ghnothach ann an asteroid, agus a’ sgrùdadh gealach Jupiter Europa agus a chuan còmhdaichte le deigh.

Tha e duilich ro-innse na clachan-mìle ris am faod daoine òga a bhith an dùil fhaicinn nam beatha ann an raon sgrùdadh fànais, leis gu bheil teicneòlas a’ fàs gu luath agus ùidhean ag atharrachadh. Ach, tha cuid de ghluasadan a dh'fhaodar a chomharrachadh. Tha tilleadh dhaoine chun Ghealach agus speuradairean a’ tighinn air tìr air Mars air fàire. Leanaidh miseanan robotach gu diofar phlanaidean, monaidhean, agus buidhnean beaga ann an siostam na grèine, le fòcas air cinn-uidhe leithid gealach Jupiter Europa, gealach Saturn Titan, agus Uranus. Bidh adhartasan ann cuideachd ann a bhith a’ comharrachadh saoghal àitich taobh a-muigh ar siostam grèine.

Tha àite NASA ann a bhith a’ coileanadh na h-ath leasachaidhean mòra fànais deatamach, eadhon leis gu bheil companaidhean prìobhaideach leithid SpaceX a’ cluich nas cudromaiche ann an siubhal fànais. Ged a tha brosnachadh gnìomhachais aig companaidhean prìobhaideach, tha NASA air a mhaoineachadh gus amasan sònraichte saidheans, sgrùdadh no teicneòlas a choileanadh. Tha co-obrachadh le gnìomhachas cumanta, ach tha amannan ann far am bi NASA a’ leasachadh ionnstramaidean sònraichte no bàta-fànais a-staigh, leithid na Mars rovers agus an soitheach-fànais Europa Clipper.

Tha an coileanadh o chionn ghoirid ann am prògram fànais na h-Innseachan a’ tighinn air tìr air pòla a deas na gealaich ri mholadh. Tha NASA a’ cur luach air co-obrachadh eadar-nàiseanta agus ag aithneachadh cho cudromach sa tha e dàta misean a cho-roinn airson buannachd lorg saidheansail. Bidh iad a’ brosnachadh an co-obraichean eadar-nàiseanta an aon rud a dhèanamh, a’ brosnachadh sgrùdadh sìtheil air àite.

Nuair a chaidh faighneachd dha mun fhilm no an taisbeanadh Tbh as fheàrr leis mu sgrùdadh fànais, thug Eric Ianson iomradh air grunn rudan a b’ fheàrr leis, nam measg “Apollo 13,” “The Martian,” agus “The Empire Strikes Back”. Ach, thagh e “The Right Stuff” mar a phrìomh roghainn. Tha am film a’ sealltainn sgeulachd nan speuradairean tùsail Mercury Seven agus a’ glacadh mac-meanmna agus dùbhlain siubhal fànais aig àm nuair a bha e a’ gluasad bho fhicsean saidheans gu fìrinn.

Tha Òraid Wilder Penfield aig Eric Ianson clàraichte airson 13 Samhain aig 4f ann an Amphitheatre Jeanne Timmins aig Neuro.

Mìneachadh:

NASA - National Aeronautics and Space Administration, buidheann fànais sìobhalta nan Stàitean Aonaichte le uallach airson sgrùdadh fànais agus rannsachadh na dùthcha.

Prògram Sgrùdaidh Mars - Prògram NASA le fòcas air rannsachadh Mars, a’ gabhail a-steach sgrùdadh air gnàth-shìde na planaid, geòlas, agus comas taic a thoirt do bheatha.

Prògram Siostaman Cumhachd Radioisotope - Prògram NASA a bhios a’ leasachadh agus a’ cumail suas cleachdadh siostaman cumhachd radioisotope, a bheir seachad dealan airson miseanan fànais domhainn a’ cleachdadh an teas a thig bho bhith a’ crìonadh isotopan rèidio-beò.

Dìon planaid - Sgrùdadh agus leasachadh dhòighean gus an Talamh a dhìon bho thachartasan buaidh a dh’ fhaodadh a bhith ann le asteroids no comets.

Europa – Aon de na gealaich aig Jupiter a thathas a’ creidsinn gu bheil cuan fo-uachdar de dh’ uisge leaghaidh fo a rùsg reòthte.

Seirbheisean pàighidh gealaich malairteach - Prògram a tha ag amas air miseanan saidheans agus teicneòlas a lìbhrigeadh don Ghealach tro chom-pàirteachasan le companaidhean malairteach.

Perseverance Rover - Misean NASA gu Mars a tha ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air comasachd a’ phlanaid, comharran beatha àrsaidh a shireadh, agus sampallan a chruinneachadh airson tilleadh chun Talamh.

Teileasgop fànais James Webb - Teileasgop fànais a tha ri thighinn a thèid a chuir air bhog ann an 2021, air a dhealbhadh gus a bhith mar an teileasgop fànais as cumhachdaiche a chaidh a thogail a-riamh.

Prògram Artemis - Prògram NASA a tha ag amas air “a’ chiad bhoireannach agus an ath fhear ”a thoirt gu tìr air a’ Ghealach ro 2024.

Stòr: Chan eil URL air a thoirt seachad.