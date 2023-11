Sealladh ùr: A’ lorg cumhachd slànachaidh nàdur

Tha àite sònraichte air a bhith aig nàdar a-riamh nar cridheachan. Bho bhòidhchead ciùin coille gu aonaranachd comhfhurtail sa choille, tha buaidh mhòr aig ar bogadh fhèin ann an nàdar air ar sunnd iomlan. Co-dhiù a tha sinn a’ toirt iomradh air mar eco-therapy, suirghe chraobhan, no leis an ainm Iapanach, shinrin-yoku, tha an gnìomh ceangail ri nàdar a’ tabhann ath-nuadhachadh airson ar n-inntinn, ar bodhaig agus ar n-anam.

Tha cumhachd slànachaidh nàdur air a dheagh chlàradh, le grunn sgrùdaidhean a’ taisbeanadh na buannachdan inntinneil is corporra a tha an lùib bogadh nàdair. Faodaidh eadhon coiseachd sìmplidh sa ghàrradh no tron ​​​​phreas buaidh mhòr a thoirt air ar sunnd. Ach, chan eil cothrom aig a h-uile duine air coilltean no raointean uaine. Ach na gabh dragh; gheibhear suathadh slànachaidh nàdair taobh a-staigh crìochan ar dachaighean fhèin cuideachd.

Is dòcha gun cuir e iongnadh ort a bhith ag ionnsachadh gum faod planntaichean is peataichean a-staigh sinn a thoirt nas fhaisge air nàdar agus an aon seòrsa faireachdainn de shocair agus de cheangal a thoirt seachad. Le bhith a’ fighe a-steach eileamaidean nàdarra a-steach do na h-àiteachan fuirich againn leigidh sin leinn teicheadh ​​​​bho ar fèin-iomagainean agus sinn fhèin a bhogadh ann an iongantasan nàdair, mura h-eil ach airson greiseag.

Tha snàmh coille Iapanach, ris an canar shinrin-yoku, na chleachdadh a tha gu mòr an sàs ann an cultar Iapan. Bidh milleanan de dhaoine an sàs anns an eadar-theachd slàinte phoblach foirmeil seo gach bliadhna gus solace agus slànachadh a lorg. Tha Slighean Leigheas Coille barrantaichte a’ cuairteachadh na dùthcha, a’ tabhann slighe coille sònraichte dha euslaintich stèidhichte air na feartan sònraichte aca a tha a’ neartachadh slàinte.

Tha an Dr. Qing Li, prìomh eòlaiche air amar-coille agus ùghdar an leabhair ainmeil “Forest Bathing,” a’ mìneachadh gu bheil coilltean agus nàdar a’ brosnachadh ar mothachaidhean ann an dòigh a tha ag àrdachadh ar sunnd. An sealladh de dhathan beòthail uaine is buidhe, cùbhraidh phlanntaichean is olan riatanach ris an canar phytoncides, binneanan eòin agus luaith na gaoithe, eòlas air suathadh ri craobhan, agus eadhon blas biadh coille agus uisge fìor-ghlan - na h-eileamaidean sin uile cur ri ar sunnd iomlan.

Tha nàdar air a bhith na chomraich againn a-riamh, àite far am faigh sinn cothromachadh agus ath-nuadhachadh. Co-dhiù an lorg sinn sinn fhìn a’ rannsachadh doimhneachd coille no a’ toirt eileamaidean den t-saoghal nàdarra a-steach do na dachaighean againn, tha cumhachd slànachaidh nàdair taobh a-staigh ruigsinneachd. Mar sin, leig dhuinn gabhail ri iongantasan nàdair agus tòiseachadh air turas de shunnd iomlan.

CÀBHA

Dè na buannachdan a tha an lùib bogadh nàdair?

Tha sgrùdaidhean air sealltainn gu bheil buannachdan mòra inntinneil is corporra ann a bhith gar bogadh fhèin ann an nàdar. Faodaidh e cuideam, iomagain agus bruthadh-fala àrd a lughdachadh, faireachdainn agus fòcas adhartachadh, agus sunnd iomlan a bhrosnachadh.

Am faod mi eòlas fhaighinn air na buannachdan bho nàdar a-staigh?

Ged a tha e math bogadh nàdair a-muigh a chleachdadh, faodaidh tu cuideachd eòlas fhaighinn air na buannachdan a-staigh. Le bhith a’ faighinn planntrais is peataichean a-staigh, a’ toirt a-steach eileamaidean nàdarra a-steach don sgeadachadh dachaigh agad, agus a’ cruthachadh àrainneachd shocair, faodaidh e do chuideachadh le bhith gad thoirt nas fhaisge air nàdar.

Dè th' ann an shinrin-yoku?

Tha Shinrin-yoku na theirm Iapanach airson snàmh coille, cleachdadh a tha a’ toirt a-steach do bhogadh fhèin ann an nàdar gus sunnd agus slànachadh adhartachadh. Is e eadar-theachd slàinte poblach foirmeil a th’ ann a bhios milleanan de dhaoine ann an Iapan a’ cleachdadh gach bliadhna.

Cò a th' ann an Dr Qing Li?

Tha an Dr. Qing Li, eòlaiche air snàmh ann an coille, na neach cliùiteach agus na ùghdar air an leabhar "Forest Bathing." Tha an rannsachadh agus an t-eòlas aige air cur gu mòr ri tuigse agus adhartachadh cleachdadh shinrin-yoku.

Ciamar a tha nàdar a’ brosnachadh ar mothachaidhean?

Bidh nàdar a’ brosnachadh ar mothachaidhean ann an diofar dhòighean. Tha na dathan beòthail uaine is buidhe, cùbhraidh lusan agus ola riatanach ris an canar phytoncides, fuaimean eòin agus uisge a’ sruthadh, an eòlas tactile air suathadh air craobhan, agus eadhon blas biadh coille agus uisge fìor-ghlan uile a’ cur ri ar tobar iomlan. a bhith.