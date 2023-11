Sealladh ùr air Ùranus: Dearbhadh air Infrared Auroras

Tha luchd-saidheans air adhartas mòr a dhèanamh o chionn ghoirid ann a bhith a’ tuigsinn aon de na planaidean as enigmatic san t-siostam grèine againn. Airson faisg air 20 bliadhna, tha eòlaichean air fianais a lorg de auroras infridhearg air Uranus, agus mu dheireadh, chaidh an làthaireachd a dhearbhadh. Chan e a-mhàin gu bheil an lorg seo a’ fuasgladh cuid de na dìomhaireachdan a tha timcheall Uranus ach tha e cuideachd a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air raointean magnetach planaid agus uinneanan aurora.

Bidh Auroras, a chithear gu cumanta air an Talamh mar na Solais a Tuath agus a Deas, air an cruthachadh nuair a bhios mìrean lùthmhor ag eadar-obrachadh le àile planaid air loidhnichean achaidh magnetach. Bidh na h-eadar-obrachaidhean sin a’ toirt a-mach glaodh àbhaisteach, a tha eadar-dhealaichte ann an coltas air diofar phlanaidean. Tha Jupiter agus Mars, mar eisimpleir, a 'taisbeanadh auroras ultraviolet, ach tha Venus a' roinn glow uaine coltach ris an Talamh. Tha mearcair, le gainnead àile, a’ taisbeanadh a h-auuroras mar fhuaim-fhuaimneach X-ray bho na mèinnean uachdar aige.

Tha an rannsachadh ùr, a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Astronomy, a’ toirt mion-fhiosrachadh mun sgrùdadh a lean gu dearbhadh auroras infridhearg air Uranus. Rinn an sgioba de luchd-saidheans, air a stiùireadh leis an reul-eòlaiche Emma Thomas bho Oilthigh Leicester san RA, mion-sgrùdadh air 224 ìomhaigh a chaidh a ghlacadh le inneal NIRSPEC aig Amharclann Keck ann an 2006. Rinn iad sgrùdadh gu sònraichte airson comharran de hydrogen triatomic ionized (H3+) - pìos aig a bheil faodaidh glow atharrachaidhean teothachd a chomharrachadh.

Às deidh dhaibh mion-sgrùdadh a dhèanamh air an dàta, lorg an luchd-rannsachaidh dùmhlachd àrdachadh de H3 + ann an àile na planaid, a’ toirt taic do làthaireachd aurora fo-dhearg. Tha buaidh mhòr aig an lorg seo air tuigse carson a tha Ùranus tòrr nas teotha na bha dùil, a’ beachdachadh air an astar a th’ aige bhon Ghrian. Tha speuradairean air a bhith fo imcheist bho chionn fhada leis an neo-riaghailteachd teodhachd seo, agus tha aon teòiridh a’ moladh gum faodadh na h-auuroras lùthmhor air Uranus a bhith cunntachail airson a bhith a’ gineadh agus a’ putadh teas bhon aurora a dh’ionnsaigh a’ chrios-meadhain magnetach.

Tha dearbhadh auroras fo-dhearg air Uranus a’ fosgladh slighean ùra airson a bhith a’ sgrùdadh auroras fuamhaire deigh agus a’ leasachadh ar tuigse air raointean magnaiteach planaid. A bharrachd air an sin, faodar am fiosrachadh a chaidh a chruinneachadh bho Ùranus a chuir an sàs ann a bhith a’ sgrùdadh exoplanets eile a tha coltach ri Neptune agus Uranus, a’ toirt seachad seallaidhean air na h-àileachdan aca agus air an àite-fuirich a dh’ fhaodadh a bhith ann.

CÀBHA

C: Dè th' ann an auroras?

A: Is e taisbeanaidhean solais nàdarra a th’ ann an Auroras a tha a’ nochdadh ann an àileachdan planaidean agus a tha air adhbhrachadh leis an eadar-obrachadh de ghràineanan lùthmhor le raon magnetach a’ phlanaid.

C: Dè a th’ ann an aurora infridhearg?

A: Is e seòrsa de aurora a th’ ann an aurora infridhearg a bhios a’ sgaoileadh solas ann an roinn fo-dhearg an speactram electromagnetic.

C: Carson a tha lorg auroras infridhearg air Uranus cudromach?

F: Tha dearbhadh auroras infridhearg air Uranus a’ leigeil le luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air neo-riaghailteachdan teothachd a’ phlanaid agus an raon magnetach aice, agus a’ toirt sealladh dhuinn air planaidean coltach ris nar galaxy.

C: Ciamar a chaidh na auroras infridhearg air Uranus a dhearbhadh?

A: Rinn luchd-saidheans mion-sgrùdadh air ìomhaighean a chaidh an glacadh le ionnstramaid NIRSPEC aig Amharclann Keck agus lorg iad àrdachadh ann an dùmhlachd hydrogen triatomic ionized (H3+) ann an àile Uranus, a’ dearbhadh gu robh auroras fo-dhearg ann.