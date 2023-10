Bidh coimhearsnachdan dùthchasach a’ gabhail ri Solar Eclipse mar thachartas naomh

Le dùil ri solar eclipse an deireadh-sheachdain seo, tha buill de choimhearsnachdan dùthchasach ann an ceann a tuath, meadhan agus Ameireagadh a Deas ag ullachadh airson urram a thoirt don tachartas celestial le traidiseanan naomh agus teagasg cultarach. Airson Nàisean Navajo, tha sòlamachd agus cudromachd sònraichte aig an eclipse. Air latha an eclipse, bidh muinntir Navajo a’ cumail sùil air àm cnuasachaidh agus ùrnaigh, a’ seachnadh bho bhith a’ coimhead air an eclipse no a’ dol an sàs ann an gnìomhachd chorporra.

Thog Krystal Curley, stiùiriche gnìomh Indigenous Life Ways neo-phrothaideach, cho sònraichte sa tha protocolaidhean cultarail Navajo timcheall air an eclipse, ag ràdh, “Tha uimhir de rudan ann nach eil còir againn a dhèanamh mar dhaoine Dine an taca ri treubhan eile, far a bheil e ceart gu leòr dhaibh. airson coimhead air an eclipse no a bhith a-muigh no rudan a dhèanamh." Air latha an eclipse, bidh cinn-uidhe luchd-turais ainmeil air tèarmann Navajo, leithid Monument Valley agus Carragh-cuimhne Four Corners, dùinte gus leigeil le luchd-còmhnaidh an tachartas fhaicinn bho na dachaighean aca ann an sàmhchair.

Fhad ‘s a chuireas companaidhean turas fo stiùir Navajo stad air gnìomhachd rè an eclipse, tha cuid de bhuidhnean dùthchasach ann an roinnean eile ga fhaicinn mar chothrom teagasg cultarach a thoirt seachad agus sgeulachdan a cho-roinn. Thathas a’ coimhead air an eclipse mar àm spioradail, a’ samhlachadh deireadh cearcall agus ath-bhreith na grèine. Tha e air fhaicinn mar chòmhdach nèamhaidh eadar a’ ghealach agus a’ ghrian.

Thug Paul Begay, comhairliche cultarail Navajo, cunntas air an eclipse mar bhuaireadh agus bàs na grèine, a’ cur cuideam air an fheum air urram agus stad a chuir air gnìomhachd sealach. Ann an Chinle, Arizona, tha Shiye Bidziil, a tha Navajo agus Lakota, an dùil an eclipse fhaicinn còmhla ri a chlann agus an oideachadh mu cho cudromach sa tha e. Bidh GeorGene Nelson, stiùiriche roinn cànain Klamath Tribes, a’ gabhail pàirt ann am pannal foghlaim gus sgeulachdan co-cheangailte ri eclipse bho mhuinntir Klamath, Modoc, agus Yahooskin-Paiute a cho-roinn.

Tha an solar eclipse a’ toirt cothrom do choimhearsnachdan dùthchasach ath-cheangal a dhèanamh leis na traidiseanan cultarach aca agus an eòlas naomh a thoirt seachad do ghinealaichean nas òige. Is e àm cnuasachaidh, ùrnaigh agus urraim a th’ ann, a’ cur an cuimhne dhaoine cho eadar-cheangailte sa tha an saoghal nàdarrach agus cho cudromach sa tha tachartasan celestial ann an cosmologies Dùthchasach.

Mìneachaidhean:

– Navajo/Dine: Refers to the Navajo people, a Native American tribe primarily living in the southwestern United States.

– Sacred Traditions: Customs and practices that hold deep spiritual significance within a particular cultural or religious context.

stòran:

- Na Associated Press.