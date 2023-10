Buidheann Obrach Boireannaich Dùthchasach a’ roinn chleachdaidhean Navajo airson Solar Eclipse

Chruinnich buidheann de bhoireannaich dhùthchasach o chionn ghoirid ann an talla-èisteachd na colaiste gus cleachdaidhean traidiseanta Navajo a cho-roinn timcheall air an eclipse grèine a tha ri thighinn. Bha còrr air 50 neach, de gach aois, an làthair aig an tachartas gus ionnsachadh mu dheidhinn agus ath-cheangal ri protocolaidhean cultarail a chaidh a thoirt seachad airson ginealaichean.

Rè a’ cho-chruinneachaidh, sheall na boireannaich leabhraichean air speuradaireachd Navajo agus poilean arbhair, a thathas a’ cleachdadh airson beannachdan. Bha fear leigheis an làthair cuideachd gus ceistean a fhreagairt bhon luchd-èisteachd gu ìre mhòr Navajo mu mar a dhèiligeas iad ris an eclipse. Chaidh cuid de phrìomh stiùiridhean a cho-roinn:

- Na seall gu dìreach air an eclipse.

- Na stad bho bhith ag ithe, ag òl, a’ cadal, no a bhith an sàs ann an gnìomhachd chorporra rè an eclipse.

- An àite sin, gabh an cothrom suidhe aig an taigh, a’ meòrachadh, agus ag ùrnaigh, a’ beachdachadh air an tachartas mar àm dlùth is nèamhaidh.

B’ e adhbhar a’ cho-chruinneachaidh dèanamh cinnteach gu bheil a’ choimhearsnachd mothachail air agus air ullachadh airson solar eclipse a rèir traidiseanan Navajo. Tha cudrom mòr aig na cleachdaidhean sin dha muinntir Navajo, leis gun deach an toirt seachad tro na ginealaichean.

Thug an tachartas cothrom airson iomlaid eòlais agus rinn e cinnteach gun lean cleachdaidhean cultarail mar seo a’ faighinn urram agus spèis. B’ e cothrom brìoghmhor a bh’ ann do dhaoine fa leth tighinn còmhla agus ceangal a dhèanamh ris an dualchas aca, a bharrachd air ionnsachadh bho èildearan agus luchd-cleachdaidh traidiseanta.

Mar a bhios an solar eclipse a’ dlùthachadh, bidh cothrom aig a’ choimhearsnachd Navajo, còmhla ri feadhainn eile aig a bheil ùidh anns na traidiseanan sin, an t-iongantas celestial fhaicinn ann an dòigh a tha freumhaichte gu domhainn nan cultar.

