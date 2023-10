Tha SkySafari App a’ tabhann feartan sònraichte airson sealladh grèine grèine eclipse

Tha an app speuradaireachd mòr-chòrdte, SkySafari, air seata ùr de fheartan a thoirt a-steach gus speuradairean a chuideachadh gus sùil a chumail air agus coimhead air an eclipse grèine bliadhnail a tha ri thighinn. Air a chlàradh airson Disathairne, Dàmhair 14, bidh an eclipse seo a’ tachairt nuair a thèid a’ ghealach seachad air beulaibh na grèine, a’ cruthachadh buaidh “fàinne teine”.

Gus luchd-cleachdaidh a chuideachadh le bhith a’ leantainn an eclipse, ag ionnsachadh mun tachartas, agus a’ faighinn rabhaidhean fìor-ùine, tha SkySafari air na feartan eclipse grèine bliadhnail 2023 a chuir air bhog airson luchd-cleachdaidh iOS. Bidh an aon fheart aig luchd-cleachdaidh Android ri fhaighinn airson an solar eclipse iomlan sa Ghiblean 2024.

Is e cuid de na prìomh fheartan a tha air an toirt a-steach don ùrachadh SkySafari eclipse timer cunntadh sìos gus sùil a chumail air sgàil na gealaich fhad ‘s a tha i a’ gluasad thairis air taobh an iar na Stàitean Aonaichte, mapa eadar-ghnìomhach gus luchd-cleachdaidh a chuideachadh gus na h-àiteachan seallaidh as fheàrr a lorg, simuladair eclipse gus an eclipse fhaicinn aig àm sam bith. ùine agus àite sònraichte, agus lorgaire dubhar gus gluasad sgàil na gealaich fhaicinn bho shealladh fànais. Bidh an app cuideachd a’ toirt seachad fiosan claisneachd le aithrisean mu na bu chòir fhaicinn aig gach ìre den eclipse, a bharrachd air stiùireadh seallaidh le innealan agus molaidhean airson a bhith a’ cumail sùil shàbhailte air an eclipse grèine annular.

A bharrachd air SkySafari, tha aplacaidean ainmeil eile ann a chuireas ri eòlas an eclipse grèine annular. Tha NASA air an Eclipse Explorer 2023 fhoillseachadh, a tha na mhapa eadar-ghnìomhach a’ sealltainn faicsinneachd an eclipse. Aig an aon àm, tha a’ bhuidheann neo-phrothaideach Astronomers Without Borders a’ tabhann an app “One Eclipse”, a’ toirt eòlas suidheachan aghaidh air an eclipse grèine annular do luchd-cleachdaidh air feadh an t-saoghail.

Cuimhnich, tha e deatamach gun a bhith a 'coimhead gu dìreach air a' ghrian, eadhon aig àm eclipse. Bu chòir sìoltachain grèine dearbhte a chleachdadh an-còmhnaidh gus an eclipse fhaicinn gu sàbhailte, ge bith an e pàirt no cearcallach a th’ ann. Tha e riatanach glainneachan grèine eclipse iomchaidh a chaitheamh, agus feumar sìoltachain grèine a chleachdadh cuideachd airson camarathan, teileasgopan agus prosbaig. Airson stiùireadh nas mionaidiche air amharc grèine sàbhailte, thoir sùil air an stiùireadh againn “mar a choimheadas tu a’ ghrian gu sàbhailte ”.

stòran:

- Artaigil tùsail: Space.com

- Làrach-lìn SkySafari

- Làrach-lìn NASA

- Làrach-lìn speuradairean gun chrìochan