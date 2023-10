Dleastanas ghaothan ann a bhith a’ leaghadh leacan-deighe sa Ghraonlainn agus san Antartaig

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh California, Irvine agus Oilthigh Utrecht air faighinn a-mach gu bheil an deigh uachdar anns a’ Ghraonlainn air a bhith a’ leaghadh aig ìre a tha a’ sìor fhàs thar nan deicheadan mu dheireadh, ach tha an gluasad ann an Antarctica air a bhith a’ gluasad an taobh eile. Airson sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Aonadh Geo-fhiosaigeach Ameireagaidh Geophysical Research Letters, chuir an luchd-saidheans fòcas air àite Foehn agus gaothan katabatic, gusts sìos an leathad a bheir èadhar blàth, tioram gu conaltradh ri eigh-shruthan. Fhuair iad a-mach gu bheil leaghadh duilleag-deighe Ghraonlainn co-cheangailte ris na gaothan sin air a dhol suas còrr is 10% anns an 20 bliadhna a dh’ fhalbh, agus buaidh nan gaothan air duilleag-deighe Antartaig air a dhol sìos 32%.

Sheall an rannsachadh gu bheil na gaothan sìos an leathad an urra ri mòran de leaghadh deigh uachdar anns an dà roinn. Bidh leaghadh deigh air uachdar ag adhbhrachadh uisge ruith-uisge agus sgeilp-deighe, ag àrdachadh sruth fìor-uisge gu na cuantan agus a’ cur ri àrdachadh ann an ìrean na mara. Ach, tha giùlan blàthachadh na cruinne anns na leth-chruinnean a Tuath agus a Deas air leantainn gu builean eadar-dhealaichte anns a’ Ghraonlainn agus san Antartaig.

Anns a’ Ghraonlainn, tha leaghadh uachdar air a stiùireadh leis a’ ghaoth air a dhèanamh nas miosa le blàthachadh an eilein, le solas na grèine leis fhèin gu leòr airson an deigh a leaghadh. Tha an cothlamadh den fhàs 10% ann an leaghadh air a stiùireadh le gaoth agus teòthachd èadhair uachdar nas blàithe air leantainn gu àrdachadh 34% ann an leaghadh deigh uachdar iomlan. Tha na h-ùghdaran a’ toirt buaidh air a’ bhuil seo, gu ìre, air buaidh blàthachadh na cruinne air Oscillation a’ Chuain Siar a Tuath, a thug èadhar blàth don Ghraonlainn agus sgìrean Artaigeach eile.

Air an làimh eile, tha leaghadh iomlan uachdar Antartaig air a dhol sìos mu 15% bho 2000. Ach, tha an lùghdachadh gu ìre mhòr mar thoradh air lùghdachadh 32% ann an leaghadh sìos leathad air a ghineadh le gaoth air Rubha Antartaig, far a bheil dà sgeilp deighe so-leònte air tuiteam mu thràth. Tha ath-bheothachadh leantainneach air toll ozone stratospheric Antartaig, a chaidh a lorg anns na 1980n, a 'cuideachadh le bhith a' dìon an uachdar bho bhith a 'leaghadh a bharrachd.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e a bhith a’ cumail sùil air agus a’ modaladh leaghadh deigh anns a’ Ghraonlainn agus san Antartaig, a bharrachd air a bhith a’ sgrùdadh a’ cheangail eadar gaoth is deigh ann an co-theacsa atharrachadh clìomaid. Tha iad an dòchas gun cuidich an rannsachadh seo ri bhith a’ neartachadh mhodalan siostam na Talmhainn a thathas a’ cleachdadh ann an saidheans gnàth-shìde.

Chaidh an sgrùdadh seo a dhèanamh le luchd-rannsachaidh bho Oilthigh California, Irvine agus Oilthigh Utrecht, le taic ionmhais bho Roinn Cumhachd na SA, an National Science Foundation, agus Buidheann na h-Òlaind airson Rannsachadh Saidheansail.

Stòran: Oilthigh California, Irvine agus Oilthigh Utrecht