An Canyon Martian iongantach: A’ sgrùdadh Labyrinth na h-Oidhche

Gabh ceum a-steach do rìoghachd tarraingeach Mars le bhidio 3D ùr air fhoillseachadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA). Bheir am bhidio seo sinn air turas brìgheil thairis air cruth-tìre draghail Nocti Labrytinthus, ris an canar cuideachd “labyrinth na h-oidhche.” Tha an canyon mòr seo, a tha a’ ruith timcheall air 740 mìle, na fheart follaiseach suidhichte taobh a-staigh Valles Marineris, a tha co-ionann ris a’ Phlanaid Dhearg ris an Grand Canyon againn.

Chaidh na dealbhan lèirsinneach 3D inntinneach a dhealbhadh gu faiceallach le bhith a’ cleachdadh tomhasan ceart a chruinnich saidealan a’ cuairteachadh Mars. Ged nach e fìor ìomhaighean fìor-ùine a th’ anns an fhilm, tha e a’ toirt seachad riochdachadh iongantach mionaideach de thalamh Martian, a’ toirt air luchd-dealasach àite iad fhèin a bhogadh anns an t-iongnadh taobh a-muigh seo.

Ann an labyrinth na h-oidhche tha glinn cas, bholcànothan àrda, agus tomhasan iongantach. Faodaidh glinn taobh a-staigh an canyon leudan suas ri 18.6 mìle a ruighinn agus tuiteam gu doimhneachd de 3.7 mìle. An coimeas ri sin, tha Grand Canyon na Talmhainn a’ tomhas dìreach 1.1 mìle ann an doimhneachd agus a’ spangachadh 18 mìle tarsainn. Tha meudan eadar-dhealaichte mar seo a’ cur cuideam air meud iongantasan geòlais Mars.

Tha am bhidio tarraingeach seo na inneal iongantach gus meud mòr ar cruinne-cè agus na buidhnean celestial a th’ ann a thuigsinn. Dìreach mar a bhios daoine gun àireamh gu tric a’ coimhead a-rithist air bhideothan brosnachail bho theileasgop fànais James Webb a chruthaich an ESA, tha an sgrùdadh 3D seo air canyon Martian na thoileachas a dh’ fheumas iomadh sealladh.

Fhad ‘s a dh’ fhaodadh cruthachadh Grand Canyon na Talmhainn a bhith air sgàth bleith le Abhainn Colorado, thathas a’ creidsinn gu bheil genesis labyrinth na h-oidhche air Mars freumhaichte ann am briseadh teactonaig taobh a-staigh rùsg na planaid. Ged a dh’ fhaodadh gum biodh pàirt aig uisge, gu h-àraidh a’ beachdachadh air eachdraidh Mars mar phlanaid le aibhnichean a’ sruthadh, tha na prìomh fheachdan a tha a’ cumadh an canyon Martian iongantach seo co-cheangailte ri gnìomhachd teactonaigeach.

FAQ:

Q: Dè a th 'ann an Nocti Labrytinthus?

A: Tha Nocti Labrytinthus a’ toirt iomradh air canyon mòr air Mars, ris an canar cuideachd “labyrinth na h-oidhche.”

C: Dè cho fada 'sa tha an canyon?

A: Tha an canyon mu 740 mìle de dh'fhaid.

C: Dè cho domhainn 'sa tha na glinn an taobh a-staigh obair-lann na h-oidhche?

F: Faodaidh na glinn doimhneachd suas ri 3.7 mìle a ruighinn.

C: Ciamar a tha an canyon Martian an coimeas ri Grand Canyon na Talmhainn?

F: Tha labyrinth na h-oidhche air Mars a 'dol thairis air Grand Canyon na Talmhainn ann an leud agus doimhneachd. Faodaidh na glinn aige suas ri 18.6 mìle tarsainn, agus chan eil Grand Canyon na Talmhainn ach 18 mìle de leud aig an ìre as àirde.

C: Ciamar a chaidh am bhidio 3D a chruthachadh?

A: Chaidh a’ bhidio a dhealbhadh gu faiceallach a’ cleachdadh tomhasan mionaideach a chruinnich saidealan a’ cuairteachadh Mars.

C: Dè dh’ fhaodadh a bhith air adhbhrachadh labyrinth cruthachadh na h-oidhche?

F: Tha luchd-saidheans a’ cumail a-mach gun do chuidich briseadh teactonaig ann an rùsg Mars ri cruthachadh a’ chanyon mhòir seo, ged a dh’ fhaodadh làthaireachd uisge ann an eachdraidh Mars a bhith air pàirt a ghabhail cuideachd.