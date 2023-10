Noctis Labyrinthus: A 'sgrùdadh nan Canyons Mars

Tha Noctis Labyrinthus, lìonra mòr de canyons a 'sìneadh fad na h-Eadailt, na sgìre iongantach air Mars. Suidhichte eadar dà chomharra-tìre iongantach, an Tharsis Bulge agus Valles Marineris, tha comas mòr geòlais agus speuradaireachd aige.

Tha an siostam toinnte seo de canyons mar thùs airson Valles Marineris, aon de na canyons as fhaide san t-siostam grèine gu lèir. Air an taobh eile tha an Tharsis Bulge, sgìre far a bheil na bholcànothan as àirde aithnichte. Tha na trì roinnean eadar-cheangailte, a’ fàgail Noctis Labyrinthus na phàirt deatamach den tòimhseachan geòlais seo.

Faodar cruthachadh Noctis Labyrinthus a thoirt air sgàth fàs Tharsis. Mar a leudaich Tharsis, chuir e cuideam air an rùsg Martian, a thug air sgàineadh agus cruthachadh an lìonra iom-fhillte seo de canyons. Thathas a’ creidsinn gum faodadh an leudachadh seo cuideachd a bhith an urra ri cruthachadh Valles Marineris, an gleann fada rift a tha a’ sìneadh chun ear bho Noctis Labyrinthus.

Tha na canyons domhainn de Noctis Labyrinthus air an comharrachadh le pàtran crois-èiginn, le cuid de earrannan suas ri 30 cilemeatair de dh'fhaid agus 6 cilemeatair de dhoimhneachd. Tha an sgìre cuideachd a’ taisbeanadh grunn fheartan geòlais leithid maoimean-slèibhe, graben, agus raointean docaichean farsaing. Tha na feartan sin a’ toirt sealladh luachmhor air eachdraidh geòlais Mars, gu sònraichte mus deach Tharsis a chruthachadh.

Taing do mhisean Mars Express Buidheann Fànais na h-Eòrpa, tha taisbeanadh 3D iongantach againn a-nis de Noctis Labyrinthus. Tha Camara Stereo Àrd-rùn a’ mhisean air a bhith a’ cuairteachadh Mars bho 2003, a’ glacadh seallaidhean àlainn den Phlanaid Dheirg.

Tha rannsachadh a’ moladh gur dòcha gu robh Noctis Labyrinthus air a bhith a’ caladh làbha agus lochan uisge a bha a’ sruthadh san àm a dh’ fhalbh, a’ cruthachadh àrainneachd fàbharach airson beatha. Tha làthaireachd gnìomhachd bholcànach agus uisge a’ togail chothroman inntinneach airson seann chruthan-beatha microbial a bhith ann air Mars.

Tha an sgrùdadh air Noctis Labyrinthus agus na sgìrean faisg air làimh a’ leantainn air adhart a’ nochdadh dìomhaireachdan Mars. Tha na cumaidhean geòlais gun samhail agus an comas airson beatha a chumail ga fhàgail na chuspair tarraingeach airson tuilleadh sgrùdaidh agus rannsachaidh.

