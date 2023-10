Dleastanas a’ Mheur Buileachaidh Siostaman Itealaich aig Ionad Rannsachaidh NASA Ames

Tha uallach air Meur Buileachaidh Siostaman Itealaich aig Ionad Rannsachaidh NASA Ames airson leasachadh agus amalachadh eallach pàighidh bith-eòlas airson pròiseactan itealaich fànais le sgioba agus gun luchd-obrach. Le dòigh-obrach sgioba ioma-chuspaireil, bidh am meur seo a’ dèanamh cinnteach à soirbheachas misean agus gèilleadh ri riatanasan teachdaiche.

Is e aon de na prìomh chomasan aig Meur Buileachaidh Siostaman Itealaich leasachadh agus amalachadh uallach pàighidh. Bidh iad ag obair le diofar chom-pàirtichean gus dealbhaidhean ùra a leasachadh no gus bathar-cruaidh far-na-sgeilp (COTS) a tha ri fhaighinn gu malairteach atharrachadh gus coinneachadh ri feumalachdan sònraichte an rùin. Tha an dà chuid luchdan pàighidh le sgioba agus gun luchd-obrach air am filleadh a-steach do na siostaman itealaich fànais.

Tha deuchainn dearbhaidh agus mion-sgrùdadh air itealan-fànais na phàirt deatamach eile de dh’ obair a’ mheur. Tha an t-eòlas aca gus na riatanasan bathar-cruaidh airson itealaich fànais a thuigsinn agus deuchainnean a dhèanamh air an làrach gus a choileanadh a dhearbhadh. Bidh iad cuideachd a’ toirt seachad mion-sgrùdadh sgrìobhte agus aithisgean gus na co-dhùnaidhean aca a chlàradh. A bharrachd air an sin, bidh iad a’ taghadh agus a’ dearbhadh uidheamachd COTS airson a chleachdadh san fhànais.

Tha uallach air a’ mheur cuideachd airson riaghladh luchd-pàighidh agus gnìomhachd. Bidh iad a’ cumail sùil air leasachadh bathar-cruaidh, a’ riaghladh taobhan saidheansail is obrachaidh a’ phròiseict, agus a’ làimhseachadh clàr-ama agus riaghladh cunnairt. Bidh iad cuideachd a’ co-òrdanachadh dheuchainnean agus obrachaidhean eadar-nàiseanta.

A bharrachd air na dleastanasan sin, tha Meur Buileachaidh Siostaman Itealaich a’ toirt taic do luchdan pàighidh ro agus às deidh an cur air bhog. Bidh iad a’ làimhseachadh loidsistigs, a’ co-òrdanachadh gnìomhachd luchd-pàighidh, agus a’ cruinneachadh agus a’ tasgadh dàta agus biospecimens airson mion-sgrùdadh san àm ri teachd.

Gus cuideachadh leis an rannsachadh aca, bidh am meur a’ cleachdadh goireasan luathachaidh talmhainn leithid centrifuges aig ìre daonna agus neo-dhaonna. Tha na goireasan sin a’ toirt cothrom airson sgrùdadh a dhèanamh air buaidh hypergravity agus luathachadh air daoine agus fàs-bheairtean eile. Tha na protocolaidhean a thathar a’ cleachdadh làn-ghnàthaichte do dheuchainnean deuchainneach sònraichte, agus faodar bathar-cruaidh sònraichte a dhealbhadh agus a dhèanamh a-staigh mar a dh’ fheumar.

Gu h-iomlan, tha pàirt deatamach aig Meur Buileachaidh Siostaman Itealaich aig NASA Ames Research Centre ann an leasachadh agus amalachadh luchdan pàighidh bith-eòlais airson pròiseactan itealaich fànais. Bidh an dòigh-obrach agus an eòlas ioma-chuspaireil aca a’ dèanamh cinnteach gu bheil misean soirbheachail agus a’ cumail ri riatanasan teachdaiche.

Mìneachaidhean:

- Uallach pàighidh: nì no inneal air a ghiùlan le itealan, bàta-fànais, no urchair, mar as trice airson rannsachadh saidheansail.

- Bith-eòlas: Sgrùdadh air fàs-bheairtean beò, a’ gabhail a-steach an structar, gnìomh, mean-fhàs, eadar-obrachadh agus cuairteachadh.

- Centrifuge: Inneal le inneal a tha a’ tionndadh gu luath agus a chuireas feachd ceud-ghluasadach ris na tha ann, mar as trice air a chleachdadh airson lionntan de dhiofar dùmhlachd a sgaradh.

stòran:

- Ionad Rannsachaidh NASA Ames, Meur Buileachaidh Siostaman Itealaich.