Meur Buileachaidh Siostaman Itealaich aig Ionad Rannsachaidh NASA Ames

Tha uallach air Meur Buileachaidh Siostaman Itealaich de Roinn Bith-eòlasan Fànais aig Ionad Rannsachaidh NASA Ames airson leasachadh agus amalachadh luchdan pàighidh bith-eòlais airson pròiseactan itealaich fànais. Bidh am meur seo a’ cleachdadh dòigh-obrach sgioba ioma-chuspaireil a tha a’ cothlamadh saidheans, innleadaireachd, agus gnìomhachd gus dèanamh cinnteach à soirbheachas misean agus coinneachadh ri riatanasan teachdaiche.

Tha a 'mheur an sàs ann an diofar thaobhan de leasachadh pàighidh pàighidh agus amalachadh. Tha comas aca bathar-cruaidh ùr a dhealbhadh agus a dhèanamh, a bharrachd air uidheamachd far-na-sgeilp a tha ri fhaighinn gu malairteach atharrachadh. Tha eòlas aca ann a bhith ag amalachadh luchdan pàighidh airson tursan-adhair le sgioba agus gun luchd-obrach.

Is e aon de na prìomh dhleastanasan aig a’ mheur deuchainn dearbhaidh agus mion-sgrùdadh solas-fànais. Tha tuigse dhomhainn aca air na riatanasan bathar-cruaidh airson solas-fànais agus is urrainn dhaibh deuchainnean a dhèanamh air an làrach gus dearbhadh gu bheil am bathar-cruaidh a’ coinneachadh ris na riatanasan sin. Bidh iad cuideachd ag ullachadh mion-sgrùdadh sgrìobhte agus aithisgean stèidhichte air na co-dhùnaidhean aca. A bharrachd air an sin, tha iad an sàs ann a bhith a’ taghadh agus a’ dearbhadh uidheamachd COTS airson a chleachdadh san fhànais.

Bidh a 'mheur cuideachd a' làimhseachadh riaghladh luchd-pàighidh agus gnìomhachd. Bidh iad a’ toirt seachad stiùireadh pròiseict airson leasachadh bathar-cruaidh, saidheans, agus riaghladh gnìomhachd. Tha iad an urra ri clàradh agus riaghladh cunnairt, a bharrachd air co-òrdanachadh agus gnìomhachd airson deuchainnean eadar-nàiseanta.

Tha taic pàighidh pàighidh na raon eòlais eile don mheur. Bidh iad a’ toirt seachad taic loidsistigs ro agus às deidh cur air bhog, a bharrachd air co-òrdanachadh agus leasachadh pròiseas airson gnìomhachd luchd-pàighidh. Tha iad cuideachd an sàs ann an cruinneachadh dàta agus biospecimen agus tasglann.

Tha cothrom aig a’ mheur air goireasan luathachaidh talmhainn, a’ toirt a-steach centrifuges aig ìre daonna agus neo-dhaonna. Tha na goireasan sin air an cleachdadh airson diofar ghnìomhan rannsachaidh is deuchainn a’ toirt a-steach daoine, cuspairean neo-dhaonna, agus bathar-cruaidh. Tha e comasach don mheur protocolaidhean a ghnàthachadh airson deuchainnean deuchainneach sònraichte agus is urrainn dhaibh bathar-cruaidh sònraichte a dhealbhadh agus a dhèanamh a-staigh.

Gu h-iomlan, tha pàirt deatamach aig Meur Buileachaidh Siostaman Itealaich ann an leasachadh agus amalachadh luchdan pàighidh bith-eòlais airson pròiseactan itealaich fànais. Tha an dòigh-obrach ioma-chuspaireil agus an eòlas aca ann an diofar thaobhan de leasachadh luchd-pàighidh gan dèanamh nam maoin luachmhor airson oidhirpean sgrùdaidh fànais NASA.

