A’ cur às do mhiotasan mun cuairt air Solar Eclipses: An Fhìrinn air cùlaibh an t-seallaidh

Tha dùil ri milleanan de dh'Ameireaganaich gu dùrachdach ris an eclipse grèine iomlan a tha ri thighinn air 8 Giblean, 2024, ach còmhla ris an togail-inntinn thig eachdraidh de uirsgeulan agus de mhì-thuigse mun tachartas speurail seo. Gus fìrinn a sgaradh bho fhicsean, tha NASA air duilleag a choisrigeadh gus cuid de na h-uirsgeulan as mòr-chòrdte a dhubhadh às. Nach rannsaich sinn an fhìrinn air cùl na h-uirsgeulan eclipse sin agus gheibh sinn tuigse nas doimhne air an iongantas iongantach seo.

Myth 1: Tha ghathan na grèine nas cunnartaiche ann an eclipse

A dh'aindeoin creideas coitcheann, chan eil solas na grèine agus ghathan na grèine ann an eclipse nas cunnartaiche no nas eadar-dhealaichte na air latha grianach sam bith eile. Tha grian-grèine àbhaisteach gu leòr airson dìon, agus is e an aon rud a dh’ fheumas tu a ghabhail gus do shùilean a dhìon nuair a choimheadas tu air an eclipse. Is e cothrom air leth a th’ ann a bhith a’ faicinn beachdan inntinneach bheathaichean agus na h-atharrachaidhean iongantach ann an solas is faileas.

Myth 2: Dall rèididheachd

Tha am mì-thuigse air dall rèididheachd a’ tighinn bhon rèididheachd electromagnetic a tha air a sgaoileadh le àile na grèine aig àm eclipse grèine iomlan. Ach, tha an rèididheachd seo millean uair nas laige na solas na grèine agus chan eil e na chunnart dha ar fradharc. Chan eil milleadh retinal comasach ach ma choimheadas tu gu dìreach air a’ ghrian mus tèid e am falach gu tur.

Myth 3: Duilgheadasan torrachais

Neutrinos, seòrsa de rèididheachd a rugadh bhon aonadh niuclasach a bheir cumhachd don ghrèin, a 'dol tron ​​​​ghealach agus an Talamh gach diog. Ach, chan eil na neutrinos sin a 'dèanamh cron air boireannaich a tha trom le leanabh no clann gun bhreith. A dh’ aindeoin an fhianais shaidheansail, tha saobh-chràbhadh sònraichte a’ leantainn, gu sònraichte ann an cultar Mheagsago, far a bheilear a’ creidsinn gu bheil deas-ghnàthan mar a bhith a’ caitheamh prìne sàbhailteachd air a’ bhroinn no a’ cur siosar tarsainn fon leabaidh a’ dìon an leanaibh bho chumhachan sònraichte.

Myth 4: Measgachadh 'Peanuts'

Nochd mì-thuigse mì-fhortanach mu bhith a' coimhead gu dìreach air eclipses bhon t-sreath èibhinn "Peanuts" aig Charles Schulz ann an 1963. Thuirt an stiall gu mearachdach nach robh e sàbhailte coimhead air eclipse, fiù 's nuair a tha e na fhìor eclipse. Ann an da-rìribh, tha e sàbhailte a 'ghrian fhaicinn gun dìon sùla a-mhàin nuair a tha e air a bhacadh gu tur leis a' ghealach. Bhrosnaich sgaoileadh an uirsgeul seo leabhar chloinne gus cur às don mhì-thuigse.

Myth 5: Bidh Eclipses a 'puinnseanachadh biadh

Tha creideas eile gun stèidh a’ nochdadh gum bi biadh air a thruailleadh ri linn solar eclipse. Tha an uirsgeul seo ag èirigh bhon eagal a tha co-cheangailte ri coltas neònach corona na grèine rè iomlanachd. Ach, chan eil bunait saidheansail ann airson an tagradh seo, agus chan eil ann ach mar thoradh air a bhith a’ sireadh co-thuiteamas agus a’ cruthachadh sgeulachdan eagallach mun tachartas iongantach seo.

Le bhith a’ cur às do na h-uirsgeulan sin, is urrainn dhuinn gabhail gu h-iomlan ri iongnadh is bòidhchead eclipses grèine gun dragh neo-riatanach. Cuimhnich gun dìon thu do shùilean agus faigh blasad den eòlas gun samhail a bhith a’ faicinn an dannsa celestial eadar a’ ghrian, a’ ghealach agus an Talamh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: A bheil ghathan na grèine nas cunnartaiche ann an solar eclipse?

F: Chan e, chan eil ghathan na grèine nas cunnartaiche no eadar-dhealaichte aig àm eclipse na air latha grianach sam bith eile. Tha e deatamach do shùilean a dhìon nuair a thathar a 'coimhead air an eclipse, ach tha sunscreen àbhaisteach gu leòr airson dìon a' chraicinn.

C: An urrainn do bhith a’ coimhead air a’ ghrian aig àm eclipse dall a dhèanamh?

F: Le bhith a’ coimhead air a’ ghrèin gu dìreach mus tèid a fhalach gu tur, faodaidh e milleadh a dhèanamh air an retinal. Ach, tha e sàbhailte a ’ghrian fhaicinn gun dìon sùla rè eclipse iomlan nuair a tha a’ ghealach air a bhacadh gu tur.

C: A bheil solar eclipses nan cunnart do bhoireannaich a tha trom le leanabh no clann gun bhreith?

F: Chan eil eclipses grèine a’ dèanamh cron sam bith air boireannaich a tha trom le leanabh no clann gun bhreith. A dh'aindeoin saobh-chràbhadh leantainneach, tha fianais shaidheansail a' dearbhadh nach eil droch bhuaidh aig neutrinos a tha a' dol tro àile na Talmhainn.

C: Am faod biadh a bhith air a phuinnseanachadh ri linn solar eclipse?

F: Chan eil, chan eil bunait saidheansail ann airson a bhith ag agairt gum bi biadh air a thruailleadh ri linn solar eclipse. Tha an uirsgeul seo ag èirigh bho mhiann a bhith a’ ceangal sgeulachdan eagallach agus co-thuiteamas ri coltas neònach corona na grèine.

C: An urrainn dhomh coimhead gu dìreach air a’ ghrian aig àm eclipse annular?

F: Chan eil, chan eil e a-riamh sàbhailte coimhead gu dìreach air a’ ghrèin aig àm eclipse annular. Bu chòir dìon sùla a chleachdadh an-còmhnaidh nuair a thathar a’ coimhead air seòrsa sam bith de solar eclipse.