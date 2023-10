Thug an Dotair Paul A. Vanden Bout seachad òraid 2023 Karl G. Jansky

Tha an Dotair Paul A. Vanden Bout, Àrd Neach-saidheans, Emeritus aig an Amharclann Nàiseanta Rèidio Rèidio (NRAO), air urram a thoirt dha le òraid 2023 Karl G. Jansky. Tha an duais chliùiteach seo, a chaidh a stèidheachadh le Associated Universitys, Inc. (AUI), ag aithneachadh dhaoine fa leth a chuir gu mòr ri raon speuradaireachd rèidio.

Thòisich cùrsa-beatha an Dotair Vanden Bout ann an reul-eòlas rèidio às deidh dha Ph.D. bho Oilthigh California, Berkeley. Bha pàirt chudromach aige ann an leasachadh reul-eòlas tonn-millimeter aig Amharclann McDonald. Bho 1985 gu 2002, bha e na Stiùiriche air NRAO, a’ cumail sùil air grunn phròiseactan sònraichte a’ toirt a-steach crìochnachadh an t-sreath Bun-loidhne Fìor Fada, Teileasgop Banca Uaine, Raon Glè Mhòir Leudaichte (a-nis an Jansky Very Large Array), agus tòiseachadh an Atacama Array mòr Millimeter / submillimeter (ALMA).

Tha ALMA na phròiseact speurail ùr-nodha air a dhèanamh suas de 66 teileasgopan rèidio suidhichte ann am fàsach na Sile. Bha an Dr Vanden Bout na Stiùiriche Eadar-amail air ALMA bho 2002-2003. Bha e cuideachd na Cheannard Eadar-amail air Ionad Saidheans ALMA Ameireagaidh a Tuath bho 2004-2005. A dh'aindeoin dùbhlain maoineachaidh agus suidheachaidhean mì-chinnteach, bha pàirt chudromach aig an Dr Vanden Bout ann a bhith a 'dèanamh cinnteach gu robh am pròiseact ALMA soirbheachail.

A bharrachd air na dreuchdan stiùiridh aige, tha an Dr Vanden Bout air faisg air 100 artaigil rannsachaidh a sgrìobhadh agus air co-ùghdar an leabhair “The ALMA Telescope: The Story of a Science Mega-Project,” a chaidh fhoillseachadh le Cambridge University Press ann an 2023.

Bidh an Dr Vanden Bout a’ lìbhrigeadh a Òraid Jansky, leis an tiotal “Milimeter Astronomy at NRAO - Some Personal Remembrances,” aig diofar àiteachan. Thèid an òraid a thoirt seachad ann an Charlottesville, VA air 8 Samhain, aig Amharclann Green Bank ann an Green Bank, WV air 9 Samhain, agus ann an Socorro, NM air 17 Samhain.

Bho chaidh a stèidheachadh ann an 1966, tha Òraidiche Jansky air grunn dhaoine ainmeil ann an raon speuradaireachd rèidio aithneachadh. Am measg an luchd-faighinn roimhe tha labhraichean Nobel leithid Drs. Subrahmanyan Chandrasekhar, Eideard Purcell, Teàrlach Townes, Arno Penzias, Raibeart MacUilleim, Uilleam Fowler, Eòsaph Mac an Tàilleir, agus Reinhard Genzel. Am measg an luchd-faighinn ainmeil tha Jocelyn Bell-Burnell, a lorg a’ chiad pulsar, agus Vera Rubin, a lorg stuth dorcha ann an galaxies.

Tha an Amharclann Reul-eòlais Rèidio Nàiseanta agus Amharclann a’ Bhanca Uaine le chèile nan goireasan aig an National Science Foundation, air a ruith le Associated Universities, Inc.

stòran:

- Oilthighean Co-cheangailte, Inc. (AUI)

- Amharclann Reul-eòlais Nàiseanta (NRAO)