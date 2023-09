An Creachadair Ro-eachdraidheil: Ammonite a chaidh a lorg am broinn iasg fosail

Tha luchd-saidheans air lorg iongantach a dhèanamh fhad ‘s a tha iad a’ sgrùdadh ammonite air a dheagh ghleidheadh ​​​​agus iasg fosail leis an deach a lorg. Nochd an lorg iongantach gun robh an t-iasg dha-rìribh air ammonite mòr a shlugadh, tachartas nach fhacas a-riamh roimhe. Is dòcha gu bheil an ammonite, seòrsa de cephalopod a chaidh a-mach à bith o chionn milleanan de bhliadhnaichean, air toirt air an iasg a bhith a’ bàthadh no a’ cur bacadh air an t-slighe cnàmhaidh aige, agus mar thoradh air sin bha buaidh mharbhtach air a’ chreachadair.

Tha am fosail, a chaidh a lorg sa Ghearmailt ann an 1977, air a bhith ann an cruinneachadh Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra Stuttgart. O chionn ghoirid dh’ fhoillsich dithis neach-rannsachaidh bhon taigh-tasgaidh, Samuel Cooper agus Erin Maxwell, pàipear anns an Geological Magazine a’ toirt cunntas air an iasg agus an ammonite a bhiodh e ag ithe. Bhuineadh an gnè èisg, Pachycormus macropterus, do bhuidheann a chaidh à bith de dh’ iasg mara-finned ris an canar pachycormids. Dh'fhaodadh na h-èisg sin a bhith eadar meudan beaga suas gu 50 troigh a dh'fhaid. Ged nach eilear a’ tuigsinn daithead pachycormids gu h-iomlan, lorg an luchd-rannsachaidh fianais gu robh iad gu ìre mhòr ag amas air cephalopods le bodhaig bog agus iasg nas lugha.

Tha lorg an èisg leis an ammonite a-staigh cudromach oir tha e a’ toirt sealladh dhuinn air giùlan beathachaidh agus daithead pachycormids. Tha e a 'dearbhadh gu bheil an t-iasg uaireannan ag ithe cephalopods neo-sheiligeach, a tha a' dol an-aghaidh barailean roimhe mun daithead aca. A rèir Adiel Klompmaker, neach-glèidhidh paleontology aig Taighean-tasgaidh Oilthigh Alabama, tha an lorg seo iongantach agus a’ cuideachadh le bhith ag ath-chruthachadh seann lìonan bìdh nas mionaidiche.

Tha suidheachadh an ammonite taobh a-staigh corp an èisg agus dìth chnàmhan sònraichte a bhiodh a 'moladh lobhadh a' toirt taic làidir don teòiridh gun do shluig an t-iasg ammonite fhad 'sa bha e beò. Ged a tha fianais ann roimhe gu bheil iasg ag ithe larbha beag ammonite gun fhiosta, tha an lorg ùr seo a’ nochdadh nach b’ e tubaist a bh’ ann a bhith a’ slugadh an ammonite gu lèir.

Tha an lorg fosail neo-àbhaisteach seo a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu sheann eag-shiostaman mara agus a’ tilgeil solas air na cleachdaidhean beathachaidh aig creachadairean mara ro-eachdraidheil. Tha e a’ taisbeanadh na h-eadar-obrachaidhean iom-fhillte agus daineamaigs a bha ann eadar gnèithean o chionn milleanan de bhliadhnaichean, agus a’ putadh ar tuigse air beatha ro-eachdraidheil eadhon nas fhaide.

