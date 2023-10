An t-Iasg Tòraidh: Chan eil e cho à bith 's a bhathas a' smaoineachadh roimhe

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid le Oilthigh Amsterdam agus Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra, Lunnainn, air nochdadh gu bheil an t-iasg a chaidh a chlàradh a-mach à bith ann an 2008, fhathast beò agus gu math.

Chaidh ainmeachadh gu h-oifigeil gun deach an call a-mach à bith stèidhichte air mion-sgrùdadh moirfeòlais air na racaichean gill agus an t-sròin aige. Bhathar a 'creidsinn gur e gnè eadar-dhealaichte de dh'iasg geal Eòrpach a bh' anns an iasg a bha air ainmeachadh roimhe mar iasgach. Ach, tha rannsachadh DNA a rinn an luchd-rannsachaidh a-nis a’ dearbhadh a chaochladh.

Anns an sgrùdadh aca, chuir an luchd-rannsachaidh an DNA mitochondrial air falbh bho shampaill eachdraidheil, a’ toirt a-steach fear a chaidh a ghlacadh ann an 1754 agus a chaidh a chleachdadh airson seòrsachadh. Le bhith a’ dèanamh anailis air an DNA, stèidhich an luchd-rannsachaidh craobh phylogenetic a sheall teàrnadh mean-fhàs de dhiofar ghnèithean. Sheall an sgrùdadh gur e an aon ghnè a th’ anns an t-seilg agus iasg geal Eòrpach.

Dh’èirich an troimh-chèile a thaobh seòrsachadh an t-seallaidh mar thoradh air an eadar-dhealachadh ann an feartan morfeòlais taobh a-staigh gnèithean èisg. Bha bith-eòlaichean a’ creidsinn roimhe seo gu robh fad an t-sròin agus an àireamh de ràcan gill a’ comharrachadh an t-seallaidh bhon iasg geal Eòrpach. Ach, tha rannsachadh DNA a 'sealltainn gu cinnteach nach eil seo fìor.

Ged nach eil an t-iasg a’ dol à bith, tha an troimh-chèile a thaobh a sheòrsachadh air leantainn gu duilgheadasan ann a bhith a’ dèiligeadh ris an inbhe dìon aige. Tha an Aonadh Eadar-nàiseanta airson Glèidhteachas Nàdair (IUCN) fhathast den bheachd gu bheil e air a dhol à bith, fhad ‘s a tha laghan nàdur Eòrpach a’ feumachdainn dìon airson an dà chuid iasgach agus iasg geal Eòrpach.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus an t-ainm oifigeil Laideann aig an taigh-òsta atharrachadh gu deimhinnte, ach dh’ fhaodadh seo a bhith dùbhlanach leis gu bheil an DNA bho shampall 1754 sean agus air a mhilleadh. Ach a dh’ aindeoin sin, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e mion-sgrùdadh DNA a chleachdadh gus gnèithean a sheòrsachadh agus a dhìon.

Stòran: Eag-eòlas agus Evolution BMC