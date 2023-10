Seallaidhean ùra air eachdraidh mean-fhàs an èisg

Tha sgrùdadh ùr-nodha a rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Yale air solas ùr a thilgeil air eachdraidh mean-fhàs èisg. Ann an dreach ùraichte agus ath-sgrùdaichte den iasg Tree of Life, tha na h-ichthyologists Thomas J. Near agus Christine E. Thacker air ceanglaichean iongantach a chomharrachadh am measg diofar ghnèithean èisg, a 'toirt sealladh ùr air na dàimhean aca.

Roimhe sin, bha iasg le ray-finned air an seòrsachadh a rèir feartan faicsinneach agus structaran fiosaigeach, nach do ghlac ìre iomlan nan dàimhean ginteil aca. Thug Near agus Thacker a-steach linntean de litreachas saidheansail agus dàta ginteil gus siostam seòrsachaidh nas coileanta a chruthachadh.

Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gur e co-oghaichean a th’ ann an sùilean tiùba, iasg mara domhainn ann an cumadh rioban le sùilean tubular sònraichte, agus trosg, iasg a tha cudromach gu malairteach. Buinidh an dithis dhan òrdugh Gadiformes. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe seo agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha mion-sgrùdadh ginteil ann a bhith a’ tuigsinn sreathan mean-fhàs.

Bha rannsachadh Near agus Thacker cuideachd a’ cuimseachadh air a bhith a’ daingneachadh agus ag ath-sheòrsachadh diofar bhuidhnean èisg. Le bhith a’ dèanamh anailis air sinnsearachd cumanta, mhìnich iad 97 buidhnean in-ghabhalach a tha a’ toirt a-steach 830 sreath. Gu sònraichte, chuir iad às do ainmean buidhne nach robh feum agus chuir iad teaghlaichean co-cheangailte ri chèile gu òrdughan nas motha. Mar eisimpleir, chaidh sùilean tiùba ath-sheòrsachadh mar Gadiformes, a’ cur cuideam air an coltas ginteil aca ri trosg agus gnèithean co-cheangailte eile.

Tha buaidh chudromach aig na co-dhùnaidhean sin air raon ichthyology. Tha an Tree of Life ath-sgrùdaichte a’ toirt mapa-rathaid farsaing do luchd-rannsachaidh mu iomadachd èisg agus a’ tabhann seallaidhean ùra air na dàimhean eadar diofar ghnèithean èisg. Thathas mar-thà air ainmeachadh mar sgrùdadh sònraichte, leis a’ bhuaidh aige a’ dol air ais air feadh na coimhearsnachd shaidheansail.

Gu crìch, tha an sgrùdadh le Near and Thacker air ar tuigse mu mean-fhàs èisg ath-nuadhachadh. Le bhith a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh ginteil agus a’ daingneachadh bhuidhnean èisg, tha iad air ceanglaichean iongantach fhoillseachadh agus air siostam seòrsachaidh aonaichte a thoirt seachad. Tha an rannsachadh seo na bhunait airson sgrùdaidhean san àm ri teachd ann an ichthyology, a’ brosnachadh tuilleadh sgrùdaidh air saoghal eadar-mheasgte agus inntinneach an èisg.

