Bidh Misean OSIRIS-REx aig NASA a’ lorg fianais mu uisge is gualain air asteroid Bennu

Tha misean OSIRIS-REx aig Oilthigh Arizona aig NASA air toraidhean tùsail fhoillseachadh bhon sampall asteroid Bennu 4.5-billean-bliadhna a chaidh a chruinneachadh san fhànais agus a thoirt air ais chun Talamh. Tha an sgrùdadh a’ sealltainn làthaireachd uisge agus susbaint àrd-charbon, a dh’ fhaodadh a bhith a’ nochdadh na blocaichean togail de bheatha air an Talamh.

Rè ro-mheasadh, lorg luchd-rannsachaidh tòrr stuthan làn gualain agus mèinnirean crèadha le uisge anns an sampall. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt sealladh dhuinn air cò às a thàinig siostam na grèine againn agus mar a dh’ fhaodadh tòiseachadh beatha. Tha feum air tuilleadh sgrùdaidh gus làn thuigse fhaighinn air nàdar nan todhar gualain a chaidh a lorg.

Tha lorg uisge is gualain air Bennu na leasachadh gealltanach airson sgrùdaidhean san àm ri teachd air an sampall asteroid. Cuiridh luchd-saidheans seachad deicheadan a’ sgrùdadh na dìomhaireachdan a tha air an cumail taobh a-staigh nan creagan agus an duslach, a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu bhith a’ cruthachadh ar siostam grèine agus an t-sìolachadh a dh’ fhaodadh a bhith aig beatha air an Talamh. A bharrachd air an sin, bheir an rannsachadh fiosrachadh do ro-innleachdan gus an cunnart bho thubaistean asteroid leis a’ phlanaid againn a lughdachadh.

Tha Rianadair NASA Bill Nelson a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha an sampall OSIRIS-REx, ag ràdh gur e seo an sampall asteroid làn gualain as motha a chaidh a lìbhrigeadh don Talamh a-riamh. Tha am misean a’ cur ri ar tuigse air asteroids a dh’ fhaodadh a bhith na chunnart don phlanaid againn agus a’ toirt sealladh dhuinn air dìomhaireachdan na cruinne-cè.

Chruinnich sgioba OSIRIS-REx 60 gram de stuth asteroid, a tha a-nis ga sgrùdadh gu faiceallach le luchd-saidheans. Tha mion-sgrùdaidhean tràth a’ cleachdadh microscopy dealanach sganaidh, tomhasan fo-dhearg, eadar-dhealachadh X-ray, agus mion-sgrùdadh eileamaid cheimigeach air dearbhadh gu bheil pailteas gualain is uisge anns an sampall.

Leanaidh sgioba saidheans an rùin a’ comharrachadh agus a’ sgrùdadh nan sampallan thairis air an ath dhà bhliadhna gus coinneachadh ri amasan saidheans a’ mhisean. Thèid co-dhiù 70% den sampall a ghleidheadh ​​​​airson tuilleadh rannsachaidh le luchd-saidheans air feadh an t-saoghail. Tha am pròiseact a’ toirt a-steach co-obrachadh le còrr air 200 neach-saidheans bho dhiofar ionadan air feadh an t-saoghail.

Chan e a-mhàin gu bheil misean OSIRIS-REx a’ toirt seachad seallaidhean saidheansail luachmhor ach bidh e cuideachd ag àrach co-obrachadh agus sgrùdadh eadar dùthchannan. Thèid an sampall asteroid a thoirt air iasad gu ionadan leithid an Smithsonian Institution, Space Center Houston, agus Alfie Norville Gem & Mineral Museum aig UArizona.

Stòran: NASA