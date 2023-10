Com-pàirtean oidhirp Space Shuttle A’ ruighinn Ionad Saidheans California

Tha Ionad Saidheans California ag ullachadh airson ruighinn eachdraidheil eile fhad ‘s a tha dà Solid Rocket Motors (SRM) mòr a’ dèanamh an slighe chun taigh-tasgaidh. Bha na SRMan sin nam pàirt den t-siostam giùlain le uallach airson an Space Shuttle Endeavour a chuir air bhog don fhànais. Às deidh losgadh a-mach, bhiodh na SRBn air an toirt a-mach às a’ chiùird agus air an toirt air ais airson an ath-chleachdadh.

Cuiridh na SRMn, a tha air a bhith gan stòradh aig Mojave Air and Space Port, crìoch air taisbeanadh an Endeavour aig Ionad Saidheans California. Tha planaichean àrd-amasach an taigh-tasgaidh a’ toirt a-steach a bhith a’ taisbeanadh an spàl fhànais dìreach, 20 sgeulachd a dh’ àirde, le SRMn agus tanca connaidh mòr orains a-muigh. Nuair a bhios e deiseil, is e seo an aon stac shuttle fànais “deiseil airson a chuir air bhog” san t-saoghal.

Bidh còmhdhail nan SRM a’ toirt a-steach turas air an rathad mòr 110 agus sràidean uachdar, le dùil gun ruig sinn “loidhne crìochnachaidh” deas-ghnàthach Ionad Saidheans California aig 39th Street. Thathas a’ toirt cuireadh don phoball a bhith a’ coimhead mar a tha iad a’ tighinn agus pàirt a ghabhail anns a’ chomharrachadh.

Thèid na SRMn a chuir suas còmhla ris an Endeavour agus an tanca a-muigh, a’ cruthachadh taisbeanadh dìreach taobh a-staigh Ionad Adhair is Fànais Samuel Oschin a tha gu bhith air a thogail a dh’ aithghearr. Leudaichidh an t-ionad ùr seo lorg-coise Ionad Saidheans California agus bheir e seachad a dhà uimhir de dh’ àite taisbeanaidh, a’ toirt a-steach 100 artifact dearbhte agus 100 taisbeanadh eadar-ghnìomhach ùr.

Chaidh am pròiseact a mhaoineachadh sa mhòr-chuid tro oidhirpean togail-airgid, le cosgais iomlan de co-dhiù $ 400 millean. Ged a chaidh a’ mhòr-chuid den airgead fhaighinn, tha feum fhathast air $50 millean gus an amas togail-airgid a ruighinn.

Thathas a’ brosnachadh an fheadhainn aig a bheil ùidh ann a bhith a’ faicinn an ruighinn eachdraidheil seo ruighinn tràth gu Pàirc Taisbeanaidh. Bidh pàirceadh ri fhaighinn aig structar pàirceadh Blue Ionad Saidheans California, ach thathar a’ moladh còmhdhail poblach, le Loidhne Metro E Los Angeles a’ stad aig stèisean Expo Park/USC. Fosglaidh an taigh-tasgaidh tràth cuideachd air an latha a thig e airson comharrachadh leantainneach.

stòran:

– [Stòr 1]

– [Stòr 2]

– [Stòr 3]