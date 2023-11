Beachdan ùra air cuairteachadh cruinne de ghalaran bhìoras filamentous ann an corailean

Tha galar call clò corail clachach (SCTLD) air milleadh a dhèanamh air coloinidhean corail sa Charibbean bho 2014, a’ leantainn gu call mòr ann an àireamhan corail. Ged a tha luchd-rannsachaidh air sgrùdadh a dhèanamh air àite bacteria ann an SCTLD, tha an t-àidseant adhbharach fhathast neo-aithnichte. Ach, tha sgrùdadh o chionn ghoirid air solas a thilgeil air cluicheadair eile a dh’ fhaodadh a bhith aig a ’ghalair: bhìorasan filamentous.

Chleachd sgioba de luchd-saidheans microscopy dealanach tar-chuir (TEM) gus sgrùdadh a dhèanamh air làthaireachd gràinean coltach ri bhìoras filamentous (VLPn) anns na dinoflagellates endosymbiotic de chorailean, ris an canar Symbiodiniaceae. Rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh air corailean a’ Chuain Shèimh, a’ gabhail a-steach Acropora hyacinthus agus Porites cf lobata, agus lorg iad gu robh còrr air 60% de cheallan Symbiodiniaceae (genus Cladocopium) a’ caladh VLPn. Gu inntinneach, bha tricead VLPn nas àirde ann an Symbiodiniaceae bho choloinidhean le cuideam teas.

A bharrachd air an sin, lorg an sgrùdadh gu robh VLPan filamentous ann an Symbiodiniaceae a chaidh a chuir a-mach à A. hyacinthus, agus bha na ceallan sin nas ìsleachadh an taca ris an fheadhainn san ospadal. Bha na VLPn sin eadar fad bho timcheall air 150 gu 1500 nanometers agus bha trast-thomhas de 16-37 nanometers aca, a’ comharrachadh diofar ìrean ann an cearcall ath-riochdachadh.

A dh’ aindeoin creideasan a bh’ ann roimhe, cha robhar a’ coimhead air VLPan filamentous a-mhàin ann an corailean fo bhuaidh SCTLD no roinnean sònraichte sgeirean. Nochd an sgrùdadh VLPan filamentous ann an diofar shreathan Symbiodiniaceae, nam measg Breviolum, Cladocopium, agus Durusdinium. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don bheachd gu bheil bhìorasan filamentous toirmeasgach do ghinean sònraichte Symbiodiniaceae.

Ged a tha àite VLPn filamentous ann an SCTLD fhathast mì-chinnteach, tha an rannsachadh seo a 'moladh gu bheil na bhìorasan sin farsaing agus gu tric a' toirt buaidh air Symbiodiniaceae. Gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air a’ bhuaidh aca air coloinidhean corail, bu chòir do sgrùdaidhean san àm ri teachd fòcas a chuir air comharrachadh genomic de na bhìorasan sin agus deuchainnean empirigeach mun bhuaidh aca air Symbiodiniaceae.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad seallaidhean ùra air sgaoileadh cruinneil galairean bhìoras filamentous ann an corailean. Le bhith a’ faighinn a-mach tricead agus iomadachd nam bhìorasan sin, faodaidh luchd-saidheans tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air an àite aca ann an galairean corail agus is dòcha eadar-theachdan cuimsichte a leasachadh gus buaidhean SCTLD a lasachadh.

Ceistean Cumanta

Dè a th' ann an SCTLD?

Tha galar call clò corail clachach (SCTLD) na ghalar gabhaltach a tha air call mòr adhbhrachadh ann an coloinidhean corail sa Charibbean bho 2014.

Dè a th 'ann am bhìorasan filamentous?

Is e mìrean coltach ri bhìoras (VLPn) a th’ ann am bhìorasan filamentous aig a bheil cumadh fada coltach ri filamentan. Tha iad co-cheangailte ri diofar ghalaran ann an lusan agus o chionn ghoirid chaidh an lorg ann an corailean.

A bheil VLPan filamentous air an lorg a-mhàin ann an corailean fo bhuaidh SCTLD?

Chan e, chaidh VLPan filamentous a lorg ann an corailean fo bhuaidh SCTLD agus a rèir coltais fallain, a bharrachd air ann an diofar roinnean sgeir. Chan eil iad a-mhàin do ghnèithean corail no ginean sònraichte.

Dè cho cudromach sa tha an rannsachadh seo?

Tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh làthaireachd farsaing de ghalaran bhìoras filamentous ann an Symbiodiniaceae, na dinoflagellates endosymbiotic de chorailean. Bidh e a’ toirt dùbhlan do na barailean a th’ ann mu thràth mun cheangal eadar bhìorasan filamentous agus SCTLD agus a’ fosgladh slighean ùra airson sgrùdadh a dhèanamh air an àite aca ann an galairean corail.