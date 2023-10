A’ sgrùdadh a’ bhuaidh a tha aig buillean X-ray dian air structaran stuthan

Airson còrr air ceud bliadhna, tha fiosaig air a bhith an urra ri sgapadh X-ray gus sgrùdadh a dhèanamh air structaran toinnte diofar stuthan. O chionn ghoirid, tha lasers saor-dealanach X-ray (XFELs) air a thighinn gu bhith na roghainn mòr-chòrdte air sgàth an comas a bhith a ’leigeil a-mach buillean femtosecond dian. Ach, tha a’ cheist ag èirigh: ciamar a bheir na buillean cumhachdach sin buaidh air na dearbh structaran a tha iad ag amas air sgrùdadh?

Bha buidheann de luchd-rannsachaidh eadar-nàiseanta a’ feuchainn ri solas a thilgeil air a’ chuspair seo le bhith a’ dèanamh deuchainn a’ cleachdadh femtosecond XFEL le fòcas air sampall nanocrystal sileaconach. Nochd na co-dhùnaidhean aca, a chaidh fhoillseachadh ann an Litrichean Lèirmheas Corporra, lùghdachadh mòr ann an dian dealachaidh X-ray nuair a bha dian an beam a’ dol thairis air stairsneach sònraichte. Tro shamhlaidhean, bha e comasach dhaibh na beagan femtoseconds den eadar-obrachadh solas-solais a lorg, a thug air na dadaman taobh a-staigh an stuth a bhith air an sgrìobadh.

Roimhe sin, bha sgrùdaidhean air eadar-obrachadh stuthan-pulse taobh a-staigh an raon dian seo gu sònraichte ag amas air stuthan anns an ìre gas. Gus dèiligeadh ris a’ bheàrn seo, rinn an luchd-saidheans an deuchainn aca aig goireas SACLA ann an Iapan, ag irradachadh sampallan silicon 10-μm-tiugh le dà dhian beam eadar-dhealaichte: 2.1 × 1016 W / cm2 agus 4.6 × 1019 W / cm2. Gu h-inntinneach, chunnaic iad gu robh na h-ìomhaighean sgaraidh a chaidh a thoirt a-mach aig dian beam nas àirde suas ri 50% nas ìsle na bha dùil.

Dhaingnich an t-ùghdar Beata Ziaja-Motyka bho Institiud Fiosaigs Niùclasach Acadamaidh Saidheansan na Pòlainn ged a tha e intuitive a bhith den bheachd gun toireadh cunntasan photon nas àirde gu ìomhaighean eadar-dhealachaidh nas soilleire, gu bheil stairsneach ann - timcheall air deichean de trilleanan de bhata gach ceudameatair ceàrnagach. - seachad air sin bidh an comharra sgaraidh a’ lagachadh.

Gus am paradocs seo fhuasgladh, thionndaidh an sgioba rannsachaidh gu samhlaidhean agus lorg iad gu robh na photons àrd-lùth (11.5-keV) bho na buillean dian chan ann a-mhàin a’ cur às do eleactronan valence ach cuideachd dealanan bho shligean nas doimhne nas fhaisge air an niuclas atamach. Tha na tuill domhainn sin gu bunaiteach a’ toirt buaidh air na “factaran sgapaidh atamach” aig a bheil pàirt ann a bhith a’ dearbhadh toraidhean sgaraidh. Gu sònraichte, tha an ionachadh seo uile a’ tachairt taobh a-staigh a’ chiad 6 femtoseconds den eadar-obrachadh solas-cùise.

A’ gluasad air adhart, tha an sgioba an dòchas gun ullaich an obair aca an t-slighe airson tagraidhean ùra de rèididheachd XFEL àrd-dian, leithid leasachadh innealan optigeach ùr-ghnàthach airson giorrachadh cuisle ann an rèim X-ray. A bharrachd air an sin, le bhith a’ tuigsinn mar a dhèiligeas diofar dadaman ri buillean X-ray ultrafast dh’ fhaodadh sin cur ri cruinneas ath-thogail structaran atamach 3D bho ìomhaighean sgaraidh clàraichte.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an eadar-dhealachadh X-ray?

Is e eadar-dhealachadh X-ray a bhith a’ sgapadh ghathan-X le structar atamach no moileciuil stuth, a leigeas le luchd-saidheans faighinn a-mach rèiteachadh dadaman no moileciuilean taobh a-staigh criostal no stuth criostalach eile.

Dè a th’ ann an leusair X-ray saor-dealanach (XFEL)?

Is e seòrsa de leusair a th’ ann an leusair saor-dealanach X-ray (XFEL) a bhios a’ gineadh buillean X-ray a tha gu math dian agus ciallach. Tha XFELn nan innealan cumhachdach air an cleachdadh ann an rannsachadh saidheansail gus structar agus daineamaigs diofar stuthan a sgrùdadh.

Ciamar a bheir buillean X-ray dian buaidh air structaran stuthan?

Faodaidh buillean X-ray dian atharrachaidhean mòra adhbhrachadh ann an structar stuthan. Ann an cùis an sgrùdaidh seo, nuair a chaidh dian beam thairis air stairsneach sònraichte, thuit dian dealachaidh X-ray, a’ nochdadh gun deach na dadaman taobh a-staigh an stuth a spìonadh. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ cur ri ar tuigse air mar a bhios stuthan ag eadar-obrachadh le buillean X-ray dian agus dh’ fhaodadh iad leantainn gu tagraidhean ùra ann an raointean leithid giorrachadh cuisle agus ath-thogail structar atamach 3D.