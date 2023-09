Bidh speuradairean a’ faighinn a-mach ìre caitheamh luath de thuill dhubh supermassive

Tha sgrùdadh ùr-nodha air a stiùireadh le Oilthigh Northwestern air dùbhlan a thoirt do chreideasan a bh’ ann roimhe mu chleachdaidhean beathachaidh tuill dhubh uamhasach. A dh’ aindeoin a’ bheachd gu bheil na tuill dhubha sin ag ithe stuth gu slaodach, tha samhlaidhean 3D àrd-mhìneachaidh ùra a’ sealltainn gu bheil ìre caitheamh fada nas luaithe aca.

Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gu bheil a bhith a’ snìomh tuill dhubh a’ gluasad na h-ùine-fànais mun cuairt orra, ag adhbhrachadh gun tèid an uisge-uisge ris an canar an diosc cruinnichidh a reubadh às a chèile. Bidh am pròiseas seo a’ cruthachadh subdisks a-staigh agus a-muigh, leis na tuill dhubha a’ caitheamh an subdisk a-staigh an toiseach. Bidh sprùilleach bhon fho-disk a-muigh an uairsin a’ sgaoileadh a-steach, a’ lìonadh a’ bheàrn a dh’ fhàgas an fhàinne a-staigh air a chaitheamh, a’ tòiseachadh cearcall caitheamh eile. Tha an rannsachadh ùr seo a 'sealltainn gu bheil am pròiseas ithe agus ath-lìonadh a' tachairt gu h-iongantach luath, a 'toirt dìreach beagan mhìosan.

Faodaidh na cuairtean caitheamh luath de thuill dhubh supermassive giùlan mearachdach cuid de nithean ann an speur na h-oidhche, leithid quasars, a mhìneachadh. Tha Quasars ainmeil airson a bhith a’ lasadh suas gu h-obann agus an uairsin a’ dol à sealladh gun mhìneachadh. Tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh an eadar-dhealachadh mòr ann an soilleireachd a chaidh fhaicinn anns na nithean sin a bhith mar thoradh air sgrios agus ath-lìonadh roinnean a-staigh an diosc cruinneachaidh.

Tha teòiridhean roimhe seo mu dhioscaichean togail air a bhith duilich a bhith a’ mìneachadh an soilleireachd eadar-amail agus an lughdachadh obann. Tha a’ bharail gu bheil gas agus mìrean a’ cuairteachadh tuill dhubh anns an aon phlèana agus an aon stiùir ri snìomh an toll dubh air an giùlan a dhèanamh nas sìmplidhe. Ach, tha na samhlaidhean ùra a’ sealltainn gu bheil an sgìre timcheall air tuill dhubh gu math mì-rianail agus buaireasach.

Thug na samhlaidhean aire do dhaineamaigs gas, magnetachd, agus càirdeas coitcheann agus chomharraich iad buaidh tarraing frèam. Le bhith a 'snìomh tuill dhubh a' slaodadh an àite timcheall orra, ag adhbhrachadh gu bheil gas bho dhiofar phàirtean den diosg a 'bualadh agus a bhith air a ghluasad nas fhaisge air an toll dubh. Bidh an tubaist seo a 'cruthachadh buillean soilleir a bhios a' putadh stuth a dh'ionnsaigh an toll dubh.

Mar a bhios an diosc cruinneachaidh a’ fàs nas fhollaisiche, bidh an roinn as fhaide a-staigh a’ tòiseachadh a’ dealachadh ris a’ chòrr den diosc agus a’ gluasad gu neo-eisimeileach. Bidh seo a’ leantainn gu bhith a’ reubadh agus a’ sgoltadh nan subdisks a-staigh agus a-muigh, a’ tòiseachadh air an frenzy beathachaidh. Bidh stuth bhon diosc a-muigh a’ sgaoileadh chun diosc a-staigh, ga ghluasad nas fhaisge air an toll dubh airson a chaitheamh. Bidh neart grabhataidh an toll dubh an uairsin a’ tarraing gas bhon taobh a-muigh gus an raon a-staigh a chaidh fhalamhachadh roimhe ath-lìonadh.

Dh’ fhaodadh an tuigse ùr seo air an ìre caitheamh luath de thuill dhubh supermassive sealladh a thoirt seachad air an iongantas dìomhair a th’ ann a bhith ag atharrachadh coltas quasars. Bidh na quasars sin ag atharrachadh eadar stàitean soilleir agus dorcha ann an ùine gu math goirid. Tha teòiridhean clasaigeach a 'strì ri bhith a' mìneachadh mar a chaidh na nithean sin à bith agus ath-lìonadh soilleireachd a chaidh fhaicinn anns na stuthan sin.

Tha an sgrùdadh a rinn Oilthigh Northwestern a’ tilgeil solas air daineamaigs iom-fhillte tuill dhubh supermassive agus na diosgan togail aca, a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe agus a’ toirt tuigse nas doimhne air na nithean as iomallaiche sa chruinne-cè.

