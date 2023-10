Tha Aonta connspaideach an FDA air Drogaichean Antipsicotic a’ togail dhraghan

Tha co-dhùnadh o chionn ghoirid le Rianachd Bidhe is Drugaichean na SA (FDA) a bhith a’ luathachadh aonta an droga antipsychotic breexpiprazole (Rexulti) airson seann euslaintich le trom-inntinn air connspaid a thogail. A dh’ aindeoin glè bheag de bhuannachdan clionaigeach agus cunnart bàis nas motha co-cheangailte ris an droga, chaidh draghan a thogail mu inbhean ceadachaidh an FDA agus buaidh ùidhean malairteach air buidhnean tagraidh euslaintich.

Tha sgrùdadh air cothromachadh cron-buannachd Rexulti a’ togail cheistean mòra. Cha do sheall an droga buaidh therapach mòr rè deuchainn agus chaidh a lorg gu robh e co-cheangailte ri cunnart bàsmhorachd nas àirde. Ach, is e Rexulti a’ chiad antipsychotic a chaidh aontachadh leis an FDA gus dèiligeadh ri buaireadh ann an seann euslaintich le trom-inntinn.

Is e aon de na prìomh dhraghan mun cho-dhùnadh seo a’ bhuannachd ionmhasail a dh’ fhaodadh a thoirt dha companaidhean dhrogaichean. Le cosgais timcheall air $ 1,400 gach mìos, tha luchd-dèanaidh Rexulti, Otsuka agus Lundbeck, an dùil $ 1 billean a bharrachd ann an reic bliadhnail. Tha an neach-naidheachd rannsachail Raibeart Whitaker ag argamaid gu bheil ceistean mòra ann mu chothromachadh cron-buannachd an droga seo ann am pàipear a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid anns a’ BMJ.

Dh’ fhaodadh aonta Rexulti cuideachd bliadhnaichean de dh’ oidhirp a chuir air ais le Ionadan na SA airson Seirbheisean Medicare agus Medicaid (CMS) gus cleachdadh far-label de antipsicotics ann an dachaighean cùram còmhnaidheach a lughdachadh. Tha “rabhadh ann am bogsa” air an droga, an seòrsa rabhaidh as miosa a th’ aig an FDA, a thaobh cunnart bàis nas motha. Sheall na trì deuchainnean ro-cheadachaidh gu robh an ìre bàis ceithir tursan nas àirde anns an fheadhainn a fhuair breexpiprazole an taca ris an fheadhainn a fhuair placebo.

Thog neach-rannsachaidh slàinte Saoranach Poblach Nina Zeldes a draghan mun chead, ag ràdh “nach eil na buannachdan beaga nas àirde na fìor dhraghan sàbhailteachd.” Thug an t-Àrd-ollamh Lon Schneider aig Oilthigh Southern California fa-near cuideachd gu robh builean deuchainnean breexpiprazole coltach ri deuchainnean antipsicotics roimhe ann an euslaintich Alzheimer.

Tha draghan ann gum faodadh ìrean ceadachaidh làithreach an FDA a bhith nas ìsle na bha iad o chionn 20 bliadhna. Tha buidhnean tagraidh euslaintich, leithid an Alliance for Ageing Research agus Leaders Engage on Alzheimer's Research (LEAD), air taic a thoirt do cheadachadh breexpiprazole. Ach, is fhiach a bhith mothachail gu bheil cuid de na buidhnean sin a 'faighinn maoineachadh bho chompanaidhean cungaidh-leigheis, a' gabhail a-steach an fheadhainn a tha an sàs ann an riochdachadh Rexulti.

Tha co-dhùnadh an FDA air ceistean a thogail mu bhuaidh ùidhean malairteach air cead dhrogaichean agus an fheum air pròiseas measaidh nas làidire. Is dòcha gu bheil na h-oidhirpean leantainneach leis an CMS gus òrdachadh antipsychotic neo-riatanach a lughdachadh ann an dachaighean nursaidh a’ dol an aghaidh na h-oidhirpean margaidheachd a tha dualtach leantainn air aonta breexpiprazole.

Stòran: Am BMJ