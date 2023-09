Tha FCC ag iarraidh air constellites saideal co-òrdanachadh le speuradairean gus casg a chuir air casg

Tha an Coimisean Conaltraidh Feadarail (FCC) air ceadan Iceye and Planet ùrachadh, dà ghnìomhaiche saideal constellations, gus iarraidh orra obrachadh le speuradairean gus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig na saidealan aca air reul-eòlas stèidhichte air an talamh a lughdachadh. Chuir Iceye ochd saidealan ris an reul-bhad, agus chuir Planet seachd de na saidealan ìomhaigh àrd-rùn Pelican a bha ri thighinn. Feumaidh an dà chompanaidh a-nis co-òrdanachadh leis an National Science Foundation (NSF) gus aonta a ruighinn a tha iomchaidh dha chèile gus a’ bhuaidh a bhios aig na saidealan aca air speuradaireachd optigeach stèidhichte air an talamh a lughdachadh.

Tha an t-aonta seo o chionn ghoirid a’ leantainn riatanas an FCC airson SpaceX, a bha gu saor-thoileach air aonta co-òrdanachaidh obrachadh a-mach leis an NSF gus dèiligeadh ri draghan mu bhuaidh a reul-bhad Starlink air reul-eòlas. Ged nach eil constellations fa-leth leithid Iceye agus Planet's nan cunnartan mòra, tha dragh air speuradairean gum faodadh buaidh iomlan grunn reultan mòra bacadh a chuir air beachdan speurail.

Tha speuradairean air a bhith a’ co-obrachadh gu gnìomhach le SpaceX agus companaidhean eile gus soilleireachd saidealan a lughdachadh, Starlink nam measg, gus a’ bhuaidh aca air reul-eòlas a lughdachadh. Is e an t-amas dèanamh cinnteach nach eil constellations saideal nas gile na meud 7. Tha an NSF cuideachd ag obair air aontaidhean co-òrdanachaidh le OneWeb agus Amazon airson na constellations aca. Tha an aonta OneWeb deiseil, fhad ‘s a tha còmhraidhean le reul-bhad Kuiper Amazon aig na h-ìrean deireannach.

Tha speuradairean air an FCC a mholadh airson dèiligeadh ris na draghan aca agus tha iad taingeil dha na h-oidhirpean a rinn companaidhean saideal gus casg a chuir air casg. Leanaidh an co-obrachadh seo eadar saideil constellations agus a’ choimhearsnachd speuradaireachd airson siostaman san àm ri teachd, a’ toirt a-steach constellations dàrna ginealach air am planadh le companaidhean leithid OneWeb.

