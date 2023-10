Lorg Stòr Solais Ùr: Quasiparticles ag atharrachadh saidheans

Tha luchd-saidheans air a bhith mothachail o chionn fhada nach urrainn dad anns a 'chruinne-cè siubhal nas luaithe na astar an t-solais. Ach, tha rannsachadh o chionn ghoirid le sgioba de luchd-fiosaig a 'moladh gu bheil comas aig quasiparticles, a tha nam buidhnean de eleactronan a tha gan giùlan fhèin mar aon phìos, a bhith mar gum b' urrainn dhaibh a dhol thairis air astar an t-solais. Dh’ fhaodadh an lorg ùr-nodha seo an dòigh sa bheil luchd-saidheans a’ sgrùdadh agus a’ tuigsinn diofar iongantasan atharrachadh.

Gu traidiseanta, tha luchd-saidheans air a bhith an urra ri stòran solais daor is mòr, leithid synchrotrons agus cyclotrons, gus solas àrd-lùth a ghineadh airson adhbharan rannsachaidh adhartach. Tha na goireasan sin, a dh’ fheumas àite mòr agus mìosan glèidhidh ro-làimh, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air an t-saoghal microscopach. Tha na tonnan solais a tha air an leigeil ma sgaoil a’ toirt cothrom do luchd-saidheans structaran moileciuil fhaicinn agus sgrùdadh a dhèanamh air raointean a tha do-fhaicsinneach air dhòigh eile.

Tha an sgioba de luchd-fiosaig, a chaidh na co-dhùnaidhean aca fhoillseachadh ann an Nature Photonics, a’ moladh a bhith a’ cleachdadh quasiparticles mar stòran solais ann an suidheachaidhean obair-lann agus gnìomhachas nas lugha. Le bhith a’ cleachdadh giùlan coitcheann dealanan ann an quasiparticles, faodaidh luchd-rannsachaidh rèididheachd ciallach a thoirt gu buil a bhios a’ farpais ri soilleireachd lasers dealanach nas motha. Tha comas aig an adhartas seo ruigsinneachd gu stòran solais cumhachdach a dheamocrasaidh agus leigeil le luchd-saidheans deuchainnean a dhèanamh agus lorgan a dhèanamh ge bith càite a bheil iad.

Rinn an luchd-rannsachaidh samhlaidhean de thogalaichean quasiparticles ann am plasma a’ cleachdadh supercomputers air an toirt seachad le Co-ghealladh Coimpiutaireachd Àrd-choileanadh Eòrpach. Fhuair iad a-mach nach fheum càileachd cruinneachaidh dealanan ann an quasiparticle a bhith cho smachdail ris an fheadhainn ann an goireasan mòra. Tha seo a’ ciallachadh gum faodar stòran solais soilleir a chuir an gnìomh ann an suidheachaidhean “mullach bùird” nas so-dhèanta, a’ cur às don fheum air ruigsinneachd sònraichte air luathadairean sreathach.

Tha buaidh an lorg seo farsaing. Bidh e a’ fosgladh chothroman airson rannsachadh saidheansail nas fharsainge agus a’ luathachadh leasachadh dhrogaichean ùra, adhartasan ann an teicneòlas chip coimpiutair, agus rannsachadh fosail neo-sgriosail. Le bhith a’ cleachdadh comas quasiparticles, faodaidh luchd-saidheans faighinn a-mach seòrsachan ùra de shaidheans agus lèirsinn a bha uair a-mach à ruigsinneachd.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an quasiparticles?

A: Is e buidhnean de eleactronan a th’ ann an Quasiparticles a bhios gan giùlan fhèin mar gum biodh iad nan aon phìos.

C: Ciamar a bhios quasiparticles ag obair mar stòran solais?

A: Le bhith a’ cleachdadh giùlan coitcheann dealanan ann an quasiparticles, faodaidh luchd-saidheans rèididheachd ciallach a thoirt gu buil a dh’ fhaodadh a bhith an aghaidh soilleireachd leusairean dealanach nas motha.

C: Dè na buannachdan a th ’ann a bhith a’ cleachdadh quasiparticles mar stòran solais?

A: Faodar Quasiparticles a chruthachadh ann an suidheachaidhean obair-lann agus gnìomhachas nas lugha, a’ dèanamh stòran solais cumhachdach nas ruigsinneach do luchd-saidheans. Tha seo a’ cur às don fheum air goireasan daor is toirmeasgach.

C: Ciamar a bheir lorg quasiparticles buaidh air rannsachadh saidheansail?

F: Leigidh e le luchd-saidheans deuchainnean a dhèanamh agus lorgan a lorg ann an raon nas fharsainge de dh’ àiteachan. Tha seo a’ fosgladh chothroman ùra airson a bhith a’ sgrùdadh diofar iongantasan agus a’ toirt air adhart diofar raointean saidheans.