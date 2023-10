Dìomhaireachd spreadhaidhean rèidio luath agus an ceangal ris a’ chruinne-cè

Tha spreadhaidhean rèidio luath a’ leantainn air adhart a’ cuir dragh air luchd-saidheans leis na spreadhaidhean cumhachdach de sgaoilidhean rèidio aca. Tha na spreadhaidhean sin cho dian is gun lorgar iad eadhon bho thaobh a-muigh ar galaxy Milky Way. Ach, tha beachdan o chionn ghoirid air sealltainn nach eil spreadhaidhean rèidio luath cuingealaichte ri àite extragalactic agus faodaidh iad tachairt taobh a-staigh ar galaxy.

Ann an lorg ùr-nodha, tha sgioba eadar-nàiseanta de luchd-saidheans air an spreadhadh rèidio luath as fhaide air falbh a chaidh a chlàradh a-riamh a lorg. Leis an ainm FRB 20220610A, chaidh an spreadhadh seo a lorg ann am buidheann de galaxies aonaidh a tha suidhichte 8 billean bliadhna aotrom air falbh. Chan e a-mhàin gur e seo an spreadhadh rèidio as luaithe a chaidh fhaicinn, ach tha e cuideachd mar aon de na spreadhaidhean as dian a tha aithnichte gu ruige seo.

A’ cleachdadh teileasgop rèidio ASKAP ann an Astràilia, bha e comasach dha speuradairean faighinn a-mach càite an robh an spreadhadh agus an stòr aige a dhearbhadh le bhith a’ cleachdadh Teileasgop Fìor Mhòir ESO (VLT) ann an Chile. Nochd na beachdan gun tàinig an spreadhadh bho galaxy nas sine agus nas fhaide air falbh na stòr spreadhaidh rèidio luath sam bith eile a chaidh a lorg gu ruige seo, agus tha coltas ann gu bheil e taobh a-staigh buidheann bheag de galaxies aonaichte.

Is e aon de na buaidhean cudromach a tha aig an lorg seo an cleachdadh a dh’ fhaodadh a bhith ann de spreadhaidhean rèidio luath gus cuideachadh le bhith a’ lorg an “cùis a tha a dhìth” anns a’ chruinne-cè. Tha luchd-saidheans den bheachd gu bheil còrr air leth den stuth àbhaisteach ris a bheil dùil gun chunntas an-dràsta. Thathas den bheachd gu bheil a’ chùis seo eadar galaxies ach chan urrainnear a choimhead gu dìreach le bhith a’ cleachdadh dhòighean àbhaisteach. Ach, tha comas aig spreadhaidhean rèidio luath an stuth ianaichte seo a mhothachadh, a’ leigeil le luchd-saidheans tomhas a dhèanamh air an ìre de stuth a tha an làthair eadar galaxies.

A bharrachd air an sin, tha an lorg seo a’ daingneachadh àite luachmhor spreadhaidhean rèidio luath ann a bhith ag adhartachadh ar tuigse air a’ chruinne-cè. Le bhith a’ sgrùdadh nan spreadhaidhean sin, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air structar na cruinne-cè agus sgrùdadh a dhèanamh air na dìomhaireachdan mu bhith a’ cruthachadh agus a’ mean-fhàs.

A’ coimhead air adhart, tha teileasgopan ùra leithid Amharclann Square Kilometer Array (SKAO) agus Teileasgop air leth Mòr (ELT) ESO a’ gealltainn gun toir iad eadhon barrachd lorgan co-cheangailte ri spreadhaidhean rèidio luath. Bidh e comasach dha teileasgopan rèidio SKAO, a tha stèidhichte ann an Afraga a Deas agus Astràilia, na mìltean de spreadhaidhean rèidio luath a lorg, a’ toirt a-steach an fheadhainn a tha suidhichte aig astaran nach fhacas a-riamh. A bharrachd air an sin, leigidh an ELT le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air galaxies stòr spreadhaidhean rèidio luath a tha eadhon nas fhaide air falbh na FRB 20220610A.

Mar a bhios luchd-saidheans a ’leantainn air adhart a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan spreadhaidhean rèidio luath, tha comas aig na h-uinneanan cosmach enigmatic seo ar tuigse mun chruinne-cè agus na taobhan falaichte aige atharrachadh.

CÀBHA

Dè a th’ ann an spreadhadh rèidio luath?

Tha spreadhaidhean rèidio luath nan spreadhaidhean dian de tonnan rèidio a lorgar sa mhòr-chuid ann an àite extragalactic. Tha iad gu math nas làidire na pulsars agus cha mhair iad ach airson ùine ghoirid, bho milliseconds gu beagan dhiog.

Dè a tha ag adhbhrachadh spreadhaidhean rèidio luath?

Chan eil fios fhathast cò às a thàinig spreadhaidhean rèidio luath. Am measg nan stòran a dh’ fhaodadh a bhith ann tha magnetars, tuill dhubh a’ tighinn còmhla, agus rionnagan neutron.

Dè cho cudromach sa tha lorg an spreadhadh rèidio luath as fhaide air falbh?

Tha lorg FRB 20220610A, an spreadhadh rèidio luath as fhaide air falbh a chaidh a lorg gu ruige seo, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air nàdar shunndach nan spreadhaidhean sin agus mar a thachair dhaibh taobh a-staigh galaxies aonachaidh. Tha e cuideachd a’ soilleireachadh comas spreadhaidhean rèidio luath ann a bhith a’ cuideachadh luchd-saidheans faighinn a-mach mun chùis a tha a dhìth anns a’ chruinne-cè agus ag adhartachadh ar tuigse air a structar.

Dè a’ phàirt a bhios aig teileasgopan ùra ann a bhith a’ sgrùdadh spreadhaidhean rèidio luath?

Leigidh teileasgopan a tha ri thighinn leithid Amharclann Square Kilometer Array agus Teileasgop Fìor Mhóir ESO le luchd-saidheans na mìltean de spreadhaidhean rèidio luath a lorg agus a sgrùdadh, a’ toirt a-steach an fheadhainn a tha suidhichte aig astaran eadhon nas motha. Tha gealltanas aig na teileasgopan sin gun lorg iad tuilleadh dìomhaireachdan co-cheangailte ri spreadhaidhean rèidio luath agus an ceangal ris a’ chruinne-cè.