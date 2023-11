Seachad air Sealladh Dealain-dè: Bidh Sensor Ìomhaigh UV Ar-a-mach a’ tabhann seallaidhean ùra

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Illinois Urbana-Champaign air sensor ìomhaighean ùr-nodha fhoillseachadh a tha a’ tarraing brosnachadh bhon bheachd iongantach UV air dealain-dè. Tha an comas iongantach aig an sensor ùr-ghnàthach seo “faicinn” a-steach don raon UV, a ’lorg saoghal ùr de chothroman a bha uair do-fhaicsinneach do shùilean daonna.

Gus an uidheamachd mothachaidh UV a lorgar ann an dealain-dè ath-riochdachadh, chleachd an sgioba rannsachaidh measgachadh de photodiodes cruachan agus nanocrystals perovskite (PNCn). Tha an teicneòlas ùr-nodha seo a’ leigeil leis an neach-mothachaidh ìomhaigh a dhèanamh de dhiofar thonnan UV, a’ toirt seachad beairteas fiosrachaidh a bha falaichte roimhe seo. Le bhith a’ cleachdadh ainmean speactram comharran bith-mheidigeach mar amino-aigéid, faodaidh an sensor ìomhaigheachd seo eadhon eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar ceallan aillse agus ceallan àbhaisteach le ìre misneachd iongantach de 99%.

Fhad ‘s a tha sealladh trichromatic aig daoine le trì photoreceptors airson a bhith a’ faicinn dhathan, tha sùilean toinnte aig dealain-dè le sia clasaichean photoreceptor no barrachd, gach fear le mothachadh sònraichte air diofar speactra. Tha am buannachd seo a 'toirt cothrom dhaibh raon nas fharsainge de dhhathan fhaicinn, a' gabhail a-steach ultraviolet agus violet, a tha mar as trice do-fhaicsinneach dhuinn. A bharrachd air an sin, tha pigmentan flùraiseach aig dealain-dè a thionndaidheas solas UV gu solas faicsinneach, ga dhèanamh furasta a lorg leis na dealbhan-camara aca.

Ann a bhith ag atharrais air an uidheamachd mothachaidh UV seo, chuir an luchd-rannsachaidh a-steach sreath tana de PNCn le sreath sreathach de photodiodes silicon. Tha feartan sònraichte aig PNCn, a tha nan nanocrystals semiconductor, a tha gan dèanamh air leth freagarrach airson a bhith a’ lorg UV agus tonnan eadhon nas ìsle nach urrainn lorgairean silicon traidiseanta a ghlacadh. Bidh an còmhdach PNC a ’toirt a-steach photons UV agus a’ sgaoileadh solas uaine faicsinneach, a lorgar an uairsin leis na photodiodes silicon sreathach. Tro ghiollachd chomharran, bidh an sensor ìomhaighean gu soirbheachail a’ mapadh agus a’ comharrachadh ainmean UV.

Tha buaidh an teicneòlais rèabhlaideach seo a’ leudachadh fada nas fhaide na raon cùram slàinte. Ged a tha comas an sensor eadar-dhealachadh a dhèanamh air ceallan aillse bho cheallan fallain gun teagamh cruth-atharrachail, tha comas mòr aige cuideachd ann an raointean eadar-mheasgte leithid bith-eòlas. Tha comas aig mòran ghnèithean, a bharrachd air dealain-dè, solas UV fhaicinn. Mar sin, tha an sensor ìomhaighean UV seo a’ fosgladh chothroman inntinneach airson rannsachadh saidheansail agus sgrùdadh, a’ fuasgladh sgìrean nach deach a chlàradh roimhe.

CÀBHA

C: Ciamar a tha an sensor ìomhaigh UV ag obair?

A: Bidh an sensor seo a’ cothlamadh photodiodes cruachan agus nanocrystals perovskite gus solas UV a ghlacadh. Bidh na nanocrystals a’ gabhail a-steach photons UV agus a’ sgaoileadh solas uaine faicsinneach, a lorgar an uairsin leis na photodiodes silicon.

C: An urrainn don teicneòlas ìomhaighean seo eadar-dhealachadh a dhèanamh air ceallan aillse bho cheallan àbhaisteach?

A: Tha, le ìre misneachd air leth de 99%, faodaidh an sensor ìomhaigh eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar ceallan aillse agus ceallan àbhaisteach le bhith a’ cleachdadh ainmean speactram bith-chomharran mar amino-aigéid.

C: Dè na buannachdan a tha aig dealain-dè ann an sealladh UV?

A: Tha sùilean toinnte aig dealain-dè le grunn chlasaichean photoreceptor, a’ toirt cothrom dhaibh raon nas fharsainge de dhhathan fhaicinn, a’ toirt a-steach UV agus violet. Tha pigmentan flùraiseach aca cuideachd a thionndaidheas solas UV gu solas faicsinneach airson a lorg gu furasta leis na photoreceptors aca.

C: Ciamar a gheibh an teicneòlas seo buannachd do lannsairean rè obair-lannsa?

F: Faodaidh an sensor ìomhaigheachd seo lannsairean a chuideachadh ann a bhith a’ dearbhadh na h-ìre de thoirt air falbh clò a dh’ fheumar airson oirean soilleir timcheall air tumors aillse. Bidh e a’ toirt seachad fiosrachadh fìor-ùine a bhios a’ comasachadh co-dhùnaidhean fiosraichte.

C: A bheil tagraidhean eile ann airson ìomhaighean UV taobh a-muigh cùram slàinte?

A: Gu tur. A bharrachd air cùram slàinte, tha comas mòr aig teicneòlas ìomhaighean UV ann an grunn raointean, a’ gabhail a-steach bith-eòlas. Chithear mòran de ghnèithean taobh a-muigh dealain-dè anns an raon UV, agus tha an teicneòlas seo a’ toirt chothroman inntinneach dha luchd-rannsachaidh a tha a’ sgrùdadh nan gnèithean sin.