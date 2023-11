Bidh luchd-saidheans sònraichte a’ comharrachadh dìleab teileasgop Molonglo

Tha an teileasgop Molonglo, a tha na phàirt riatanach de reul-eòlas rèidio bho chaidh a stèidheachadh ann an 1965, air adhartasan iongantach a choileanadh nar tuigse air a’ chruinne-cè. O chionn ghoirid, thug co-labhairt agus dìnnear air a chuir air dòigh le Sgoil na Fiosaig, le taic bhon Physics Foundation agus Maoin Hunstead airson Reul-eòlas, prìomh dhaoine ann an raon speuradaireachd rèidio còmhla gus tabhartasan adhartach an teileasgop thar nan 58 bliadhna a dh’ fhalbh a chomharrachadh.

Tron eachdraidh chliùiteach aige, tha teileasgop Molonglo air a bhith air leth cudromach ann an grunn lorgaidhean cudromach. Gu sònraichte, chuidich e le mapadh coileanta de na speuran a deas gu lèir tro Sgrùdadh Sky Molonglo aig Oilthigh Sydney agus Sgrùdadh Plane Galactic Molonglo. Tha na sgrùdaidhean sin air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air nithean celestial, structaran, agus uinneanan a tha taobh a-muigh ar crìochan talmhaidh.

A bharrachd air an sin, rinn teileasgop Molonglo eachdraidh tro bhith a’ lorg pulsar co-cheangailte ri fuigheall Vela supernova. Tha an lorg iongantach seo air cur ri ar tuigse air rionnagan neutron agus na ceanglaichean aca ri tachartasan mòra spreadhaidh.

O chionn ghoirid, mar thoradh air oidhirp cho-obrachail air a stiùireadh le Oilthigh Swinburne, a’ cleachdadh comasan teileasgop Molonglo, chaidh grunn Fast Radio Bursts (FRBn) a chomharrachadh. Tha na tonnan rèidio so-ruigsinneach seo bho galaxies fad às air speuradairean a ghlacadh air feadh an t-saoghail air sgàth an nàdur dìomhair. Tha an rannsachadh a chaidh a dhèanamh aig Molonglo a’ toirt seachad dàta deatamach airson a bhith a’ faighinn a-mach an enigma a tha timcheall air FRBn agus a’ lorg nam pròiseasan fiosaigeach a tha ag adhbharachadh nan iongantasan sin.

A bharrachd air a’ phàirt chudromach aige ann an adhartasan saidheansail, tha teileasgop Molonglo air a bhith na àite beathachaidh airson ginealaichean de speuradairean rèidio adhartach. Tha grunn oileanaich PhD air trèanadh air leth fhaighinn aig an làrach, air a stiùireadh le luchd-obrach acadaimigeach cliùiteach, a’ gabhail a-steach an t-Ollamh Bernard Mills nach maireann, an t-Ollamh Richard Hunstead nach maireann, an t-Ollamh Emerita Anne Green, agus an t-Ollamh Elaine Sadler. Tha an spiorad co-obrachail aig Molonglo, mar eisimpleir tro chom-pàirteachasan maireannach eadar an CSIRO agus Oilthigh Swinburne, air a bhith na mheadhan air soirbheachas leantainneach an amharclann.

Tha dìleab teileasgop Molonglo a’ seasamh mar theisteanas air dealas agus dealas an luchd-saidheans agus an luchd-rannsachaidh a tha air na comasan aige a chleachdadh thar nan sia deicheadan a dh’ fhalbh. Chan e a-mhàin gu bheil na h-oidhirpean cruaidh aca air ar n-eòlas air a’ chosmos a thoirt air adhart ach cuideachd air coimhearsnachd bheothail de speuradairean àrach a tha coisrigte ri bhith a’ putadh crìochan ar tuigse.

Ceistean Bitheanta:

Dè a th’ ann an speuradaireachd rèidio?

Tha reul-eòlas rèidio na mheur de reul-eòlas a tha ag amas air a bhith a’ sgrùdadh nithean celestial agus uinneanan a’ cleachdadh tonnan rèidio. Leigidh e le bhith a’ lorg agus a’ sgrùdadh sgaoilidhean rèidio bho rionnagan, galaxies, agus tobraichean cosmach eile.

Dè a th’ ann an teileasgop Molonglo?

Tha an teileasgop Molonglo na theileasgop rèidio faisg air Canberra, Astràilia. Tha e air a bhith ag obair bho 1965 agus tha e air cur gu mòr ri raon speuradaireachd rèidio, a’ toirt a-steach mapadh farsaing de na speuran a deas agus lorg pulsars agus Fast Radio Bursts.

Dè a th’ ann an Fast Radio Bursts (FRBn)?

Tha Fast Radio Bursts (FRBn) nan spreadhaidhean goirid, dian de tonnan rèidio a thàinig bho àite domhainn. Cha mhair iad ach milliseconds ach leigidh iad a-mach tòrr lùth iongantach. Tha dearbh adhbhar FRBn fhathast neo-aithnichte, agus tha speuradairean gu gnìomhach a’ sgrùdadh nan iongantasan enigmatic sin gus an tùs agus na feartan aca fhuasgladh.

Dè a’ phàirt a th’ aig co-obrachadh ann an soirbheachas Amharclann Molonglo?

Tha co-obrachadh air a bhith na phàirt bhunaiteach de dh’ obair Amharclann Molonglo. Tha com-pàirteachasan leantainneach eadar institiudan leithid an CSIRO agus Oilthigh Swinburne air cur ri soirbheachas fad-ùine an lann-amhairc le bhith a’ cothlamadh eòlas agus goireasan gus rannsachadh ùr-nodha a dhèanamh ann an reul-eòlas rèidio.