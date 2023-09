Bidh SpaceX a’ cur air bhog 22 saideal fhad ‘s a tha FAA a’ moladh riaghailt ùr gus sprùilleach fànais a lughdachadh

Shoirbhich le SpaceX 22 saideal a chuir air bhog airson an “reul-aithris” Starlink aca ann an orbit ìosal na Talmhainn. Chaidh na saidealan a chuir chun fhànais le rocaid Falcon 9 bho Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida. Thàinig a’ chiad ìre àrdachadh den rocaid air tìr gu soirbheachail air bàta-mara sa chuan. Chomharraich am misean seo an 17mh turas-adhair airson a’ chiad àrdachadh ìre, a tha air grunn luchdan pàighidh a chuir air bhog roimhe seo a’ toirt a-steach miseanan GPS agus Starlink.

Goirid às deidh an fhoillseachadh seo, dh’ ainmich Rianachd Adhair Feadarail (FAA) riaghailt a chaidh a mholadh a bha ag amas air casg a chuir air fàs sprùilleach orbital bho itealain fànais malairteach. Is e amas an FAA an cunnart bho thubaistean le soithichean-fànais agus saidealan a lughdachadh agus àrainneachd fànais seasmhach a bhrosnachadh. Tha sprùilleach orbital na chunnart do itealan fànais daonna agus saideal seirbheisean leithid conaltradh agus sgrùdadh sìde.

Bhiodh an riaghailt a thathar a’ moladh ag iarraidh air companaidhean leithid SpaceX faighinn cuidhteas ìrean àrda nan rocaidean aca ann an aon de chòig dòighean. Dh’ fheumadh iad inntrigeadh fo smachd a dhèanamh, an ìre àrd a ghluasad gu orbit stòraidh no cladh nach robh cho dùmhail, a chuir air orbit teicheadh ​​​​bhon Talamh, an sprùilleach a thoirt air falbh taobh a-staigh còig bliadhna tro bhith a’ toirt air falbh sprùilleach gnìomhach, no faighinn cuidhteas àile neo-riaghlaidh. Tha an FAA ag amas air a’ chunnart do dhaoine air an talamh agus air itealaich a lughdachadh le bhith a’ cuingealachadh ath-inntrigeadh neo-riaghlaichte aig ìrean àrda.

Tha an riaghailt a tha an FAA a’ moladh a’ co-thaobhadh ri cleachdaidhean lasachaidh sprùilleach orbital riaghaltas na SA fhèin airson a mhiseanan fànais. Bidh e air fhoillseachadh a dh’ aithghearr anns a’ chlàr feadarail, a’ tòiseachadh ùine beachd poblach 90-latha. Bhon Iuchar, bha còrr air 23,000 rud orbital nas motha na timcheall air ceithir òirlich. Chaidh an fheum air làimhseachadh cunntachail de sprùilleach fànais a shoilleireachadh le tachartasan leithid lorg sprùilleach SpaceX anns na Snowy Mountains agus spreadhadh rocaid gun sgioba sa Ghiblean a lean gu sprùilleach a’ tuiteam faisg air baile-mòr.

stòran:

- UPI: [stòr]

- The Guardian: [stòr]