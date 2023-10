Dìomhaireachd nan troich gheala a tha a dhìth ann an Buidheann Rionnag Hyades

Tha an cruinneachadh de rionnagan Hyades, a tha dìreach 153 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh, air ùidh a thoirt dha speuradairean o chionn fhada air sgàth cho faisg ‘s a tha e agus ruigsinneachd. Ach, is e aon taobh sònraichte den chnuasachd an dìth coltas troich gheala. Eu-coltach ri mòran chruinneachaidhean rionnagan, chan eil anns na Hyades ach ochd troich gheala na chridhe, a’ togail feòrachas mu nach eil iad ann agus càite a bheil iad.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid leis an tiotal “An Dwarf White Extremely Massive White Dwarf Escape From the Hyades Star Cluster,” rannsaich luchd-rannsachaidh bho Oilthigh British Columbia an dìomhaireachd seo. Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air gainnead troich gheal ann am buidheann Hyades gus sealladh fhaighinn air an eachdraidh agus an mean-fhàs aige.

Tha cruinneachaidhean fosgailte mar na Hyades ceangailte gu ìre mhath fuasgailte, agus tha sin a’ ciallachadh gum faod iad, thar ùine, rionnagan a chall tro dhiofar eadar-obrachaidhean. Le bhith a’ comharrachadh rionnagan a chaidh a chuir a-mach às a’ bhuidheann, gu sònraichte troich gheala, bha an luchd-rannsachaidh an dòchas eachdraidh a’ bhuidheann ath-chruthachadh.

Gus cuideachadh leis an rannsachadh aca, chleachd an sgioba dàta bho bhàta-fànais Gaia aig Buidheann Fànais na h-Eòrpa, a tha air a bhith a’ cumail sùil air còrr air 1 billean rionnag ann an Slighe a’ Bhainne. Tron mion-sgrùdadh aca, chomharraich iad trì troich gheala fìor mhòr le cinematics a’ moladh gur dòcha gun tàinig iad bho bhuidheann Hyades. De na trì tagraichean sin, sheas aon troich gheal a-mach mar neach-teicheadh ​​​​àrd-choltachd.

Is e troich gheal na tha air fhàgail de rionnagan a tha air an connadh fusion aca a lughdachadh. Tha iad nan nithean uamhasach dùmhail, le tomadan coltach ri meud na grèine ach meudan coimeasach ris an Talamh. Mu dheireadh thig a’ mhòr-chuid de rionnagan air an t-Slighe Milidh gu bhith nan troich gheala, le am mòr-chuid air a riaghladh le Crìochan Chandrasekhar. Ma tha troich gheal a’ dol thairis air a’ chrìoch seo, mar as trice le bhith a’ cruinneachadh tomad bho chompanach dàna, faodaidh e supernova Type 1a a bhrosnachadh.

Tha ùidh shònraichte aig na Hyades air troich gheal a theich leis gu bheil e a’ tighinn a-steach don roinn de troich gheal ultra-mhòr, le tomad de 1.317 tomad grèine. Tha an tomad seo os cionn Crìochan Chandrasekhar ach tha e a’ dol thairis air meud cuibheasach nan troich gheala àbhaisteach. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gun tàinig an troich gheal ultra-mòr seo bho aon rionnag tùsanach, ga fhàgail na rud gun samhail ann an sgrùdadh troich gheala.

Fhad ‘s a mhaireas dìomhaireachd nan troich gheal a tha a dhìth ann an cruinneachadh rionnagan Hyades, tha an sgrùdadh ùr seo a’ tabhann seallaidhean luachmhor agus a’ togail tuilleadh cheistean mu mean-fhàs a’ bhuidheann. Mar a bhios speuradairean a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh dìomhaireachdan a’ bhuidheann seo, tha e na shlat-tomhais airson a bhith a’ tuigsinn cruinneachaidhean rionnagan agus na h-àireamhan eadar-mheasgte aca.

