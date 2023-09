Dh’ fhaodadh teas anabarrach leantainn gu bhith a’ dol à bith mamalan ann an 250 millean bliadhna, lorg sgrùdadh

By

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a’ moladh gum faodadh fìor theas a dh’ adhbhraicheas mòr-thìrean na Talmhainn a dhol còmhla ann an aon supercontinent leantainn gu bhith a’ dol à bith a h-uile mamail, daoine nam measg, ann an 250 millean bliadhna. Chleachd an sgrùdadh modalan gnàth-shìde supercomputer gus ro-innse buaidh ghluasadan teactonaig san àm ri teachd agus barrachd sgaoilidhean gualain dà-ogsaid (CO2) air a’ phlanaid.

Mar a bhios na mòr-thìrean a’ tighinn còmhla, bidh sprèadhadh bholcànach a’ leigeil tòrr CO2 a-mach dhan àile, a’ toirt air a’ phlanaid blàthachadh gu mòr. Chruthaicheadh ​​an t-àrdachadh seo ann an teòthachd àrainneachd neo-àiteach dha mamalan, leis gu bheil iad air an atharrachadh nas fheàrr ri gnàth-shìde fhuar agus a’ strì ri dèiligeadh ri fìor theas. Bhiodh an supercontinent san àm ri teachd gu ìre mhòr neo-aoigheachd, le dìreach 8% gu 16% den fhearann ​​​​aige freagarrach airson còmhnaidh.

Mhìnich an Dotair Alexander Farnsworth, prìomh ùghdar an sgrùdaidh bho Oilthigh Bristol, gun toireadh buaidhean co-cheangailte ri mòr-thìr, grian nas teotha, agus ìrean àrda CO2 an teòthachd eadar 40C gu 50C, ga dhèanamh do-dhèanta dha mamalan biadh a lorg. agus stòran uisge. Cha bhiodh e comasach dha daoine, mar ghnèithean eile, na cuirp aca fhuarachadh tro fhallas, a’ leantainn gu crìonadh.

Tha an sgrùdadh a’ dèanamh a-mach gum faodadh ìrean CO2 èirigh bho na 400 pàirt sa mhillean (ppm) a th’ ann an-dràsta gu còrr air 600 ppm ron àm a bhios an supercontinent, ris an canar Pangea Ultima, a’ cruthachadh. Tha an luchd-rannsachaidh a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e sgaoilidhean gasa taigh-glainne a lughdachadh gus casg a chuir air na suidheachaidhean sin san àm ri teachd bho bhith a’ tachairt nas luaithe.

Dhaingnich co-ùghdar an sgrùdaidh, an Dr Eunice Lo, cho luath sa tha e dèiligeadh ris an èiginn gnàth-shìde a th’ ann an-dràsta, leis gu bheil fìor theas mu thràth a’ toirt buaidh air slàinte dhaoine. Tha e deatamach obrachadh a dh’ionnsaigh sgaoilidhean lom-neoni a choileanadh cho luath ‘s a ghabhas gus builean cronail àrdachadh teodhachd a lasachadh.

A bharrachd air an sin, tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh, nuair a thathar a’ beachdachadh air comasachd phlanaidean eile, gum bu chòir aire a thoirt do sgaoileadh mòr-thìrean. Dh’ fhaodadh gum bi planaid taobh a-staigh raon còmhnaidh siostam grèine fhathast gun àiteachadh ma tha na mòr-thìrean ann an aon supercontinent.

Tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh na droch bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig atharrachadh clìomaid agus a’ daingneachadh an fheum air gnìomh sa bhad gus a’ bhuaidh aige a lasachadh. Ged a tha an clàr-ama ro-mheasta milleanan de bhliadhnaichean a-steach don àm ri teachd, cha bu chòir dearmad a dhèanamh air a’ bhuaidh a th’ aig àrdachadh teodhachd an-dràsta.

stòran:

– Sgrùdadh air a stiùireadh leis an Dr. Alexander Farnsworth agus an Dr. Eunice Lo bho Oilthigh Bristol, foillsichte ann an Nature Geoscience