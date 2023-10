Beatha microbial a’ soirbheachadh ann an àrainneachd fiùghantach seann gheyser dìleas

Tha Old Faithful Geyser ann am Pàirc Nàiseanta Yellowstone ainmeil airson a sprèadhadh cumhachdach agus inntinneach a bhios a’ tàladh milleanan de luchd-turais gach bliadhna. Ach, tha rannsachadh ùr le Lisa M. Keller a’ nochdadh nach e dìreach sealladh a th’ ann an Old Dìleas, ach cuideachd an dachaigh aca airson cuid de chruthan beatha microbial.

Am measg na coimhearsnachd microbial a tha a’ fuireach ann an Old Faithful, is e am bacterium as pailte Thermocrinis ruber, a’ dèanamh suas còrr air 60% den t-sluagh. Mar chemoautotroph, bidh Thermocrinis ruber a’ gineadh a lùth fhèin, a’ faighinn buannachd chan ann a-mhàin dha fhèin ach cuideachd do mhicroban eile sa choimhearsnachd.

Leis gur e àrainneachd dhorcha is theth a th’ ann an Old Faithful far a bheil e do-dhèanta foto-co-chur, bidh Thermocrinis ruber a’ cleachdadh CO2 a-mach às an geyser gus a thionndadh gu cruthan gualain a dh’ fhaodas microbes eile a chleachdadh mar Thermus aquaticus. Tha an dà lobhag nan extremophiles, a 'soirbheachadh ann an suidheachaidhean fìor far nach urrainn a' mhòr-chuid de chruthan beatha a bhith beò.

Tha geysers, a’ toirt a-steach Old Faithful, a’ toirt dùbhlan sònraichte do bheatha mhicrobial air sgàth an nàdur fiùghantach. Tha an teòthachd smùid is uisge a tha an-còmhnaidh ag atharrachadh aig àm sprèadhadh a’ cruthachadh diofar raointean eag-eòlasach as urrainn Thermocrinis a ghabhail a-steach, a’ leantainn gu barrachd iomadachd aig ìre fo-ghnè.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air gnìomhachd microbial ann an Old Faithful, chruinnich Keller sampallan uisge bhon sprèadhadh a bha a’ tuiteam agus amar air a bhiadhadh a-mhàin le sprèadhadh geyser. Anns an obair-lann, chaidh na sampallan a ghluasad aig teòthachd eadar-dhealaichte a bha a’ riochdachadh suidheachadh geyser agus amar. Sheall na toraidhean comharran de ghnìomhachd microbial, a ‘dearbhadh gu robh beatha gnìomhach microbial ann an uisgeachan Old Faithful.

Tha an rannsachadh seo chan ann a-mhàin a’ soilleireachadh mar a tha Old Faithful Geyser a’ fuireach, ach tha e cuideachd a’ cur cuideam air mar a tha àrainneachd fiùghantach an geyser a’ brosnachadh iomadachd genomic am measg na coimhearsnachd miocròbach. Tha e a’ taisbeanadh sùbailteachd agus so-fhreagarrachd extremophiles a’ soirbheachadh ann an suidheachaidhean dùbhlanach.

