A’ sgrùdadh àite eadar-mheadhanairean ùr-ghnàthachaidh ann a bhith a’ cumadh àm ri teachd bith-eòlas innleadaireachd le comas AI

Tha luchd-rannsachaidh bho Institiud Sgrùdaidh Ùr-ghnàthachaidh Manchester (MIoIR) aig AMBS air sgrùdadh a dhèanamh o chionn ghoirid leis an tiotal “Eadar-mheadhanan Ùr-ghnàthachaidh aig Co-fhilleadh Teicneòlasan Didseatach, Seasmhachd, agus Riaghladh: Sgrùdadh Cùise air Bith-eòlas Innleadaireachd le comas AI,” a tha a’ sgrùdadh na dreuchd chudromach. eadar-mheadhanairean ùr-ghnàthach ann a bhith a’ toirt buaidh air eag-shiostaman ùr-ghnàthach.

Tha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air an raon a tha a’ tighinn am bàrr de bhith-eòlas innleadaireachd le comas AI (AI-EB) agus a’ bhuaidh a th’ aige air an aois dhidseatach. Tha am measgachadh seo de theicneòlasan a’ togail chan e a-mhàin ceistean saidheansail ach cuideachd draghan beusanta, sòisealta agus eaconamach. Gus dèiligeadh ris na cùisean iom-fhillte sin, chaidh an luchd-rannsachaidh an sàs le diofar luchd-ùidh a tha gu mòr an sàs ann an raon ùr-ghnàthachaidh AI-EB.

Aig cridhe an sgrùdaidh seo tha an sgrùdadh air mar a tha eadar-mheadhanairean ùr-ghnàthachaidh, prìomh chluicheadairean san eag-shiostam ùr-ghnàthachaidh, a’ beachdachadh air amasan sòisealta agus àrainneachd còmhla ri amasan eaconamach. Ged a tha stiùiridhean ùr-ghnàthachaidh cunntachail a’ brosnachadh a’ chothromachadh seo, tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gu bheil eadar-mheadhanairean ùr-ghnàthachaidh ann an raon bith-eòlas innleadaireachd buailteach a bhith a’ toirt prìomhachas do dhòighean traidiseanta àrdachadh agus malairt.

Thathas an dùil gum bi buaidh mhòr aig an rannsachadh air leasachadh eadar-mheadhanan ùr-ghnàthachaidh agus riaghladh rannsachadh taobh a-staigh raon AI-EB. Tha na h-ùghdaran ag argamaid gu bheil dòigh-obrach coileanta a tha a’ beachdachadh an dà chuid air buaidh shòisealta agus àrainneachdail AI-EB, a bharrachd air malairteachadh, deatamach gus làn fheum a dhèanamh de chomas an teicneòlais seo a tha a’ tighinn am bàrr.

Tha an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air cho cudromach sa tha eadar-mheadhanairean ùr-ghnàthachaidh ann a bhith a’ cumadh àm ri teachd bith-eòlas innleadaireachd le comas AI. Tha e a’ soilleireachadh an fheum air dòigh-obrach chogais a tha a’ cothromachadh chùisean eaconamach, sòisealta agus àrainneachdail gus buannachdan an teicneòlais chruth-atharrachail seo a mheudachadh.

Stòr: Claire Holland et al, Eadar-mheadhanan ùr-ghnàthachaidh aig co-fhilleadh theicneòlasan didseatach, seasmhachd, agus riaghladh: Sgrùdadh cùise air bith-eòlas innleadaireachd le comas AI, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Oilthigh Manchester)