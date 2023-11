Am b’ urrainn dha Geoengineering Solar Fuasgladh a thoirt do Atharrachadh Clìomaid?

Mar a bhios an saoghal a’ dol an sàs leis an fheum èiginneach air dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid, tha luchd-saidheans a’ sgrùdadh dhòighean ùr-ghnàthach gus blàthachadh na cruinne a chuingealachadh agus casg a chuir air mòr-thubaistean àrainneachd. Is e aon dòigh den leithid a tha ga sgrùdadh an-dràsta riaghladh rèididheachd grèine (SRM), a tha ag amas air cuid de ghathan na grèine a nochdadh air ais don fhànais, gu h-èifeachdach a’ fuarachadh teòthachd na Talmhainn. Ged nach eil am bun-bheachd mu bhith a’ stealladh pronnasg dà-ogsaid (SO2) a-steach don àile gus a’ bhuaidh fuarachaidh seo a choileanadh ùr, tha a chleachdadh practaigeach agus a’ bhuaidh fad-ùine aige nan cuspairean deasbaid is mion-sgrùdadh.

Aig an àm seo, tha teicneòlasan SRM fhathast gu ìre mhòr teòiridheach, le dìreach glè bheag de phròiseactan beaga ag obair. Tha a’ chompanaidh tòiseachaidh Make Sunsets air grunn chuirmean a chuir air bhog a’ cleachdadh bailiùnaichean sìde agus pronnasg dà-ogsaid, agus chaidh pròiseactan rannsachaidh eile, a’ toirt a-steach deuchainn uidheamachd stealladh aerosol, a thòiseachadh ann an diofar phàirtean den t-saoghal. Ach, tha dùbhlan poblach agus draghan mu bhuaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann air cuid de dh’ iomairtean a chuir dheth.

Tha luchd-càineadh SRM a’ cur cuideam air an fheum air measaidhean eadar-nàiseanta coileanta gus na cunnartan a tha nan lùib a thuigsinn gu mionaideach agus riaghailtean iomchaidh a stèidheachadh. Am measg nan draghan a chaidh a thogail tha an dragh a dh’ fhaodadh a bhith ann air pàtrain sìde, a’ bhuaidh air àiteachas, agus solar feumalachdan bunaiteach leithid biadh is uisge. Tha modalan cuideachd a’ moladh gum faodadh SRM leantainn gu aimhreit monsoons, tiormachd ann an cuid de roinnean, agus milleadh air an ìre ozone. A bharrachd air an sin, tha draghan ann gum faodadh an teicneòlas a bhith air a armachd no air a chleachdadh le stàitean meallta no buidhnean prìobhaideach neo-fhiosrachail, a’ nochdadh bagairtean geopolitical agus tèarainteachd ùra.

A bharrachd air an sin, tha luchd-taic SRM ag aideachadh ged a dh’ fhaodadh e cuideachadh le bhith a’ lughdachadh teodhachd na cruinne sa gheàrr-ùine, nach eil e a’ dèiligeadh ris a’ cheist bhunasach mu sgaoilidhean gasa taigh-glainne no a’ cur cùl ri buaidhean atharrachadh clìomaid. Tha an teicneòlas air fhaicinn mar inneal a dh’ fhaodadh ùine a cheannach fhad ‘s a tha an gluasad gu sgaoilidhean neoni-lìn agus cleachdaidhean seasmhach a’ gabhail àite.

Ann an co-dhùnadh, tha geoengineering grèine tro bhith a’ cleachdadh theicneòlasan SRM na ghealladh mar fhuasgladh a dh’ fhaodadh a bhith ann airson dèiligeadh ri blàthachadh na cruinne. Ach, tha feum air tuilleadh rannsachaidh cudromach, co-obrachadh eadar-nàiseanta, agus measadh teann air na cunnartan agus na builean a dh’ fhaodadh a bhith ann mus gabh beachdachadh air cleachdadh farsaing.

Ceistean Cumanta

Dè a th’ ann an riaghladh rèididheachd grèine (SRM)?

Tha SRM na dhòigh air a mholadh gus blàthachadh na cruinne a lasachadh le bhith a’ nochdadh cuibhreann de ghathan na grèine air ais don fhànais. Is e aon dòigh-obrach sulbhur dà-ogsaid (SO2) a thoirt a-steach don àile gus buaidh fuarachaidh a choileanadh.

Dè na draghan a tha co-cheangailte ri SRM?

Tha dragh air luchd-càineadh gum faodadh SRM dragh a chuir air pàtrain sìde, àiteachas, agus solar feumalachdan bunaiteach leithid biadh is uisge. Dh’ fhaodadh e cuideachd droch bhuaidh a thoirt air an ìre ozone, leantainn gu uisge searbhach, agus a bhith air a armachd le stàitean meallta no buidhnean neo-fhiosrachail.

Dè cho adhartach 'sa tha an teicneòlas?

Tha teicneòlasan SRM fhathast aig ìre deuchainneach, le dìreach beagan phròiseactan beaga ag obair. Tha feum air measaidhean agus riaghailtean eadar-nàiseanta coileanta mus gabh beachdachadh air cleachdadh farsaing.

A bheil SRM a’ dèiligeadh ri bun-adhbhar atharrachadh clìomaid?

Chan e, chan eil SRM a’ dèiligeadh ris a’ cheist bhunasach mu sgaoilidhean gasa taigh-glainne no a’ cur cùl ri buaidhean atharrachadh clìomaid. Tha e air fhaicinn mar fhuasgladh geàrr-ùine a dh’ fhaodadh a bhith ann fhad ‘s a tha an gluasad gu sgaoilidhean neoni-lìn agus cleachdaidhean seasmhach a’ gabhail àite.