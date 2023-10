A’ dì-chòdachadh dìomhaireachd Superbolts: Na stailcean dealanach as làidire air an Talamh

Tha luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn mar a tha superbolts a’ tachairt, na stailcean dealanach as cumhachdaiche air an Talamh. Ged a tha superbolts a’ dèanamh suas nas lugha na 1% den dealanaich gu lèir, tha a’ bhuaidh aca cudromach. Le bholtaids 1,000 uair nas làidire na stailcean dealanach àbhaisteach, tha comas aig superbolts milleadh mòr a dhèanamh air bun-structar agus soithichean.

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an Journal of Geophysical Research: Atmospheres a’ nochdadh gu bheil superbolts nas dualtaiche bualadh nuair a tha sòn cosgais dealain sgòth stoirme nas fhaisge air uachdar na talmhainn no a’ chuain. Tha an t-iongantas seo a’ cruthachadh “àiteachan teth” airson superbolts, gu sònraichte os cionn cuantan agus beanntan àrda.

Tha prìomh ùghdar Avichay Efraim, eòlaiche fiosaig bho Oilthigh Eabhra Ierusalem, a’ toirt cunntas air sàr-bholtaichean mar “iongantas sgoinneil.” Chomharraich rannsachadh roimhe seo cruinneachaidhean de superbolts thairis air a’ Chuan Atlantaig an Ear-thuath, am Muir Mheadhan-thìreach, agus an Altiplano ann am Peru agus Bolivia. Ach, cha robh fios fhathast dè na feartan a chuir ri cruthachadh agus cuairteachadh.

Gus faighinn a-mach dìomhaireachdan superbolts, rinn Efraim agus an sgioba aige mion-sgrùdadh air dàta dealanach agus thug iad a-mach prìomh fheartan bho àrainneachd na stoirme. Am measg nam feartan air an deach beachdachadh bha àirde uachdar talmhainn is uisge, àirde sòn cosgais, teòthachd mullach is bonn sgòthan, agus dùmhlachd aerosol. Lorg an luchd-rannsachaidh nach robh buaidh mhòr aig aerosols, a bhathas den bheachd roimhe seo a bheir buaidh air neart superbolt. An àite sin, lorg iad gu robh astar nas giorra eadar an raon cosgais agus an uachdar a’ leantainn gu dealanaich nas lùthmhor.

Tha feart cumanta aig na roinnean anns a bheil an àireamh as motha de superbolts: dlùth-cheangal eadar sònaichean cosgais dealanaich agus uachdar. Bha an co-dhàimh seo follaiseach anns a 'Chuan Siar an Ear-thuath, a' Mhuir Mheadhan-thìreach, agus an Altiplano. Tha na co-dhùnaidhean adhartach a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh superbolts agus a’ fuasgladh na slighe airson rannsachadh san àm ri teachd ann a bhith a’ tuigsinn agus a’ ro-innse na thachair dhaibh.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air iongantas inntinneach superbolts agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha rannsachadh dealanach. Le eòlas nas fheàrr air ciamar agus càite a bhios superbolts a’ cruthachadh, faodaidh luchd-saidheans obrachadh a dh’ionnsaigh ceumannan dìon dealanach nas fheàrr agus ro-innleachdan lasachaidh airson raointean a tha buailteach do na stailcean dealanaich cumhachdach sin.

