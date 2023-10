Misean Ar-a-mach NASA gu Titan: A’ sgrùdadh gealach dìomhair Saturn

Tha NASA a’ tòiseachadh air an oidhirp as adhartaiche aca fhathast - misean airson sgrùdadh a dhèanamh air gealach enigmatic Saturn, Titan. A’ cur air bhog ann an 2027, cleachdaidh an turas ùr-nodha seo Dragonfly aig NASA, drone le cumhachd niuclasach meud càr, gus dìomhaireachdan saoghal a’ chuain seo fhuasgladh.

Uidheamaichte le camarathan adhartach, mothachairean, agus samplairean, is e rùn Dragonfly sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheimigeachd iom-fhillte a dh’ fhaodadh a bhith mar ro-ruithear beatha. Thairis air faisg air trì bliadhna, nì e sgrùdadh air àile tiugh Titan, a tha beairteach ann an naitridean agus anns a bheil stuth organach a dh’ fhaodadh a bhith air eadar-obrachadh le uisge leaghaidh fo uachdar reòthte na gealaich.

Tha cudromachd Titan na laighe san àile shònraichte aige, a tha coltach ris an àile againn fhèin. Leis an àile aige air a dhèanamh suas sa mhòr-chuid de nitrigin agus meatan, tha Titan air a bhith na chuspair anns a bheil ùidh mhòr aig luchd-saidheans. Tha làthaireachd nan todhar sin a’ sgaoileadh lìon inntinneach de cheimigeachd organach, a’ fàgail Titan mar mheadhan a dh’ fhaodadh a bhith ann airson cruthan beatha coimheach a dh’ fhaodadh soirbheachadh san àrainneachd meatan leaghaidh aige.

Is e prìomh fheart eile a tha a’ tarraing luchd-rannsachaidh an coltas iongantach a th’ aig Titan air talamh na Talmhainn. Tha làthaireachd aibhnichean is lochan a tha a' sruthadh, air an dèanamh de mheatan seach uisge, a' togail cheistean inntinneach mu gheòlas na gealaich. A bharrachd air an sin, tha lorg cyclopropenylidene, moileciuil stèidhichte air gualain nach deach a lorg ann an àile sam bith eile, a’ nochdadh tuilleadh comasachd todhar iom-fhillte a dh’ fhaodadh beatha a bheathachadh air Titan.

Gus ullachadh airson turas Dragonfly, chaidh iomairtean deuchainn teann a dhèanamh aig Ionad Rannsachaidh Langley aig NASA. Bidh na deuchainnean sin a’ measadh coileanadh aerodynamic an drone agus a’ dèanamh atharrais air na suidheachaidhean dùbhlanach a choinnicheas e ri linn a mhisean.

Tha an turas a tha ri thighinn gu gealach Saturn a’ gealltainn gun nochd sinn seallaidhean tarraingeach mu dhìomhaireachd Titan agus a dh’ fhaodadh ar tuigse mu bheatha coimheach atharrachadh. Tha misean Dragonfly aig NASA na theisteanas air an tòir neo-sheasmhach againn air sgrùdadh saidheansail agus a’ putadh crìochan na bha sinn a’ creidsinn a bha uaireigin mar fhicsean saidheans.

CÀBHA

C: Dè th' ann an Dragonfly?

F: Is e drone le cumhachd niuclasach, meud càr a th’ ann an Dragonfly a chaidh a leasachadh le NASA gus sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheimigeachd iom-fhillte agus an ro-ruithear a dh’ fhaodadh a bhith aig beatha air gealach Saturn, Titan.

C: Dè a tha a’ dèanamh Titan gun samhail?

F: Is e Titan an aon ghealach anns an t-siostam grèine againn le faireachdainn tiugh, coltach ri gealach na Talmhainn. Tha an àile aige a’ toirt a-steach sa mhòr-chuid de nitrigin agus meatan, a’ cruthachadh shuidheachaidhean a dh’ fhaodadh cruthan beatha coimheach àrach.

C: Dè a nì Dragonfly sgrùdadh air Titan?

F: Nì Dragonfly sgrùdadh air àile dùmhail làn nitrigin Titan agus nì e sgrùdadh air an stuth organach a dh’ fhaodadh a bhith air eadar-obrachadh le uisge leaghaidh fo uachdar reòthte na gealaich.

C: Cuin a chuireas Dragonfly air bhog?

A: Thathas an dùil gun tèid Dragonfly a chuir air bhog ann an 2027 agus tha dùil gun ruig e Titan ro mheadhan nan 2030n.

C: An urrainn dha Dragonfly seasamh an aghaidh àile Titan?

F: Tha innleadairean misean air deuchainnean farsaing a dhèanamh gus coileanadh Dragonfly a mheasadh ann an suidheachaidhean cruaidh. Bidh na deuchainnean sin ag àrdachadh misneachd ann an comas an drone a bhith a’ seòladh faireachdainn sònraichte Titan.