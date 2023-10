Atmosphere na Talmhainn: Co-chothromachadh Toilichte airson Beatha

Tha àite deatamach aig àile na Talmhainn, pàirt dheatamach a tha ag eadar-dhealachadh ar planaid bho chàch, ann a bhith a’ cumail suas beatha. Ged a tha e dùbhlanach an dearbh àirde aige a stèidheachadh, tha luchd-saidheans a’ tuigsinn gu bheil an àile a’ caolachadh mean air mhean mar a dhìreas tu bhon uachdar. Tha measgachadh de ghasaichean anns a’ chèis gasach seo, le ocsaidean riatanach airson mairsinn beò.

Mar a bhios sinn a’ dìreadh tro na sreathan de dh’ àile na Talmhainn, bidh dùmhlachd ocsaidean a’ dol sìos, a’ dèanamh anail a’ sìor fhàs doirbh. Tha geòlaichean air diofar shreathan a chomharrachadh san àile, gach fear le feartan sònraichte. Canar an troposphere ris an t-sreath as fhaisge, suidhichte eadar 7 agus 20 cilemeatair os cionn uachdar na Talmhainn. Seachad air an troposphere tha an stratosphere, a tha ag obair mar sgiath an aghaidh rèididheachd cronail bhon ghrèin. Os cionn an stratosphere, lorg sinn am mesosphere, air a chomharrachadh le fìor theodhachd fhuar. Tha an thermosphere a 'leantainn, a' ruighinn àirde mu 600 cilemeatair. Mu dheireadh, tha an exosphere a 'comharrachadh an ìre as fhaide a-muigh, a' tighinn còmhla ri oir an fhànais, a tha suidhichte 600 cilemeatair os cionn uachdar na Talmhainn.

Ged a tha an àirde aig a bheil ocsaidean anail os cionn uachdar na Talmhainn sa chumantas timcheall air 12 cilemeatair, faodaidh seo atharrachadh air sgàth feartan leithid suidheachadh agus suidheachadh na h-àrainneachd. Ann an cuid de roinnean pòla, bidh an àirde deatamach seo a’ tuiteam gu dìreach naoi cilemeatair. Tha e cudromach cuimhneachadh nach eil na h-àireamhan sin stèidhichte agus faodaidh iad atharrachadh a rèir caochladairean leithid ràithean agus suidheachadh cruinn-eòlasach.

Tha àile anail na Talmhainn, làn ocsaidean, a’ toirt seachad na suidheachaidhean air leth freagarrach airson beatha mar as aithne dhuinn e. Às aonais an ìre dìon seo, chan eil na suidheachaidhean riatanach aig buidhnean celestial eile nar cruinne airson beatha a chumail suas. Tha tuigse air co-dhèanamh agus feartan àile na Talmhainn deatamach ann a bhith a’ tuigsinn a’ chothromachadh fìnealta a tha riatanach airson beatha a shoirbheachadh.

CÀBHA

C: Dè an adhbhar a tha aig àile na Talmhainn?

Tha àile na Talmhainn na sgiath an aghaidh rèididheachd cronail bhon ghrèin agus a’ cruthachadh nan suidheachaidhean air leth freagarrach airson beatha a bhith ann.

C: Carson a tha dùmhlachd ocsaidean a’ dol sìos le àirde?

Mar a bhios sinn a’ dìreadh tro àile na Talmhainn, bidh an èadhar a’ fàs nas taine mean air mhean, a’ leantainn gu lùghdachadh ann an dùmhlachd ocsaidean agus às aonais gasaichean a mhaireas beatha.

C: Dè an àirde os cionn na Talmhainn as urrainn dha daoine anail a tharraing?

Tha ocsaidean breathable ann aig àirde timcheall air 12 cilemeatair os cionn uachdar na Talmhainn, ged a dh’ fhaodadh am figear seo atharrachadh a rèir feartan leithid suidheachadh agus suidheachadh na h-àrainneachd.

C: Dè na sreathan eadar-dhealaichte de dh'àile na Talmhainn?

Tha àile na Talmhainn air a dhèanamh suas de dhiofar shreathan, nam measg an troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, agus exosphere. Tha feartan agus gnìomhan sònraichte aig gach ìre.