Bidh deuchainnean air biastagan fosail a’ tilgeil solas air fìor dhathan

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Nanjing, Acadamaidh Saidheansan Shìona, agus Colaiste na h-Oilthigh, Corcaigh air dòigh-obrach a leasachadh a dh’ fhaodadh a bhith comasach air tuairmse a dhèanamh air dath ann an cuid de mheanbh-fhrìdean fosail. Tha sgrùdaidhean roimhe air sealltainn gu bheil e duilich a bhith a’ dearbhadh fìor dhath nam biastagan fosail, ach a-mhàin an fheadhainn a tha glèidhte ann an òmar. Mar as trice tha na fosailean sin monochromatic agus tha pàtrain gun samhail ann an cumaidhean glas. Anns an sgrùdadh aca o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Imeachdan Comann Rìoghail B, tha an sgioba ag innse mun dòigh-obrach agus na co-dhùnaidhean aca.

Gus tuairmse a dhèanamh air pàtrain dath, rinn an luchd-rannsachaidh coimeas eadar biastagan an latha an-diugh coltach ri sampaill fosail a fhuair iad roimhe. Bha na meanbh-fhrìdean ùr-nodha seo air am pasgadh ann am foil alùmanum agus air an cur an sàs ann am fosailean samhlachail le bhith a’ fuine aig teòthachd eadar 200 ° gu 500 ° C. Rinn an sgioba sgrùdadh an uairsin air na sampallan a’ cleachdadh miocroscop dealanach sganaidh agus rinn iad coimeas eadar iad agus na sampallan fosail.

Nochd na co-dhùnaidhean aca gu robh pìosan nas dorcha air na sampallan bèicearachd a ’freagairt ri raointean den exoskeleton a bha beairteach ann am melanin, dath dorcha. Bha na spotan dorcha sin nas seasmhaiche ri teas, a’ nochdadh gu robh iad cuideachd nas seasmhaiche ri truailleadh. Tha seo a’ sealltainn gu bheil raointean nas dorcha air biastagan fosail dualtach a bhith a’ riochdachadh pàirtean de na seann chreutairean aig an robh susbaint melanin nas àirde cuideachd. Mar sin, dh’ fhaodadh na raointean dorcha sin sanasan a thoirt seachad airson tuairmse a dhèanamh air dath nam fosailean.

Mhothaich an sgioba cuideachd gu robh teasachadh nam biastagan ag adhbhrachadh ìre eadar-mheadhanach far an do thionndaidh iad gu tur dubh mus do ghluais iad gu diofar phàtranan. Tha seo a’ moladh gum faodadh deuchainnean mar an fheadhainn aca rannsachadh ùr a dhèanamh air tuairmse a dhèanamh air dath biastagan fosail.

Gu crìch, tha an sgrùdadh seo a’ nochdadh dòigh-obrach ùr airson a bhith a’ toirt tuairmse air pàtrain dath ann am biastagan fosail. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar meanbh-fhrìdean an latha an-diugh a bha fo fhosail samhlachail le sampallan fosail, chomharraich an luchd-rannsachaidh raointean nas dorcha a dh’ fhaodadh a bhith co-ionann ri pàirtean de na seann chreutairean le susbaint melanin nas àirde. Tha an dòigh seo a’ fosgladh slighean ùra airson a bhith a’ sgrùdadh dathadh ann am biastagan fosail.

Stòr: Gnìomhan a’ Chomainn Rìoghail B: Saidheansan Bith-eòlais, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333