Slighe-fànais cumail suas inntinneach san àm ri teachd air a phlanadh airson Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS)

Tha an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) ag ullachadh airson slighe-fànais cumail suas eile san t-Samhain gus an stèisean a chumail ann an deagh staid. Bidh an t-slighe-fànais seo, ris an canar US Spacewalk 89, mar a’ chiad fhear airson speuradairean NASA Loral O’Hara agus Jasmin Moghbeli.

Fàgaidh O'Hara agus Moghbeli inneal-adhair Quest an stèisein gus bogsa dealanach ris an canar Radio Frequency Group a thoirt air falbh, a tha na phàirt de shiostam antenna conaltraidh. Cuiridh iad cuideachd an àite co-chruinneachadh giùlan trundle air port solar alpha rotary port an stèisein, a leigeas le arrays grèine sùil a chumail air a’ Ghrian.

Chaidh an spacewalk a chlàradh an toiseach airson 30 Dàmhair, ach tha e air ath-eagrachadh airson 1 Samhain. Leigidh an t-atharrachadh seo le sgioba ISS agus an sgioba smachd itealaich barrachd ùine ullachadh airson an t-slighe-fànais gu h-èifeachdach.

CÀBHA

1. Dè an adhbhar a tha slighe-fànais cumail suas?

Bithear a’ cumail slighe-fànais cumail suas gus obair càraidh, sgrùdadh agus stàladh a dhèanamh air taobh a-muigh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta. Bidh e a’ dèanamh cinnteach gum fuirich siostaman agus co-phàirtean an stèisein ann an deagh staid airson leantainn air adhart ag obair.

2. Cò tha a' gabhail pàirt anns an t-slighe-fànais a tha ri thighinn?

Is e speuradairean NASA Loral O'Hara agus Jasmin Moghbeli na speuradairean a bhios a’ stiùireadh an t-slighe-fànais cumail suas. Is e seo a’ chiad eòlas aca air slighe fànais.

3. Dè na gnìomhan a thèid a dhèanamh air an t-slighe-fànais?

Bheir na speuradairean air falbh bogsa dealanach ris an canar am Radio Frequency Group agus cuiridh iad an àite co-chruinneachadh giùlan trundle air co-chruinneachadh solar alpha rotary an stèisein. Tha na gnìomhan sin riatanach airson obrachadh ceart siostam conaltraidh an stèisein agus arrays grèine.

4. Carson a chaidh an t-slighe-fànais ath-eagrachadh?

Chaidh an t-slighe-fànais ath-eagrachadh gus barrachd ùine a thoirt do sgioba ISS agus don sgioba smachd itealaich ullachadh gu leòr airson an t-slighe-fànais agus dèanamh cinnteach gum bi e soirbheachail.

5. Dè cho fada 'sa mhaireas an t-slighe-fànais?

Chan eilear a’ toirt iomradh air fad an t-slighe-fànais san artaigil. Faodaidh fad slighe-fànais atharrachadh, ach mar as trice mairidh iad àite sam bith bho grunn uairean a thìde gu barrachd air ochd uairean a thìde.

