A 'chiad fhianais air sgòthan Quartz a chaidh a lorg air Exoplanet WASP-17 b

Tha luchd-rannsachaidh a tha a’ cleachdadh Teileasgop Space James Webb bho NASA air lorg inntinneach a dhèanamh air an exoplanet WASP-17 b, a tha suidhichte 1,300 solas-bliadhna air falbh bhon Talamh. Tha iad air fianais a lorg de chriostalan creige no èiteag anns na sgòthan àrd-àirde den exoplanet teth Jupiter seo. Tha seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a chaidh a leithid de mhèinn, a lorgar gu cumanta air an Talamh, fhaicinn air exoplanet.

Tha silicates, a tha nam mèinnirean beairteach ann an sileacon agus ocsaidean, pailt air an Talamh agus air a’ Ghealach, a bharrachd air ann an nithean creagach eile san t-siostam grèine againn. Chaidh silicates làn magnesium a lorg ann am meteorites, asteroids, agus eadhon ann an àilean exoplanets agus troich dhonn. Ach, cha robh fios roimhe seo ach criostalach SiO2 no quartz a bhith ann air an Talamh.

“Bha sinn air bhioran! Bha fios againn bho bheachdan roimhe gum feum aerosols a bhith ann - mìrean beaga a tha a’ dèanamh suas sgòthan no ceò - ann an àile WASP-17 b, ach cha robh sinn an dùil gum biodh iad air an dèanamh de èiteag,” thuirt an Dr Dàibhidh Grannd, a neach-rannsachaidh aig Oilthigh Bristol agus a’ chiad ùghdar air an sgrùdadh.

Tha WASP-17 b na exoplanet mòr le tomhas-lìonaidh còrr is seachd uiread nas motha na Jupiter. Tha a mhais nas lugha na leth na tha aig Jupiter, ga fhàgail mar aon de na exoplanets puffiest aithnichte. Tha an ùine ghoirid orbital aige de dìreach 3.7 latha na Talmhainn ga fhàgail na thagraiche air leth airson speactroscopaidh tar-chuir, dòigh-obrach a thathas a’ cleachdadh gus sgrùdadh a dhèanamh air buaidhean sìoltachaidh is sgapadh àile planaid air solas rionnag.

Chunnaic Teileasgop Fànais James Webb an siostam WASP-17 airson faisg air 10 uairean, a’ cruinneachadh còrr air 1,275 tomhas soilleireachd. Le bhith a’ dèanamh anailis air na tha de gach tonn-tonn air a bhacadh le àile na planaid, lorg an luchd-rannsachaidh “bump” ris nach robh dùil aig 8.6 micron, a’ nochdadh gu robh èiteag anns na sgòthan.

Eu-coltach ri mìrean mèinnearach a lorgar ann an sgòthan na Talmhainn, chan eil na criostalan quartz ann an sgòthan WASP-17 b air an sguabadh suas bho uachdar creagach. Tha iad dha-rìribh a’ tighinn bho thùs taobh a-staigh àile na planaid fhèin. Tha na criostalan sin timcheall air 10 nanometers tarsainn, coltach ri cumadh ris na priosan sia-thaobhach a lorgar mar as trice air an Talamh ach air sgèile mòran nas lugha.

Tha fìor theas WASP-17 b, timcheall air 1,500 ceum Celsius (2,700 ° F), agus an cuideam ìosal san àile aige a’ leigeil le criostalan cruaidh cruthachadh gu dìreach bho ghas, gun a dhol tro ìre lionn. Tha seo eadar-dhealaichte bhon Talamh, far a bheil teòthachd nas ìsle agus cuideam nas àirde a 'leigeil le steam uisge atharrachadh gu criostalan deigh. Tha làthaireachd sgòthan quartz air an exoplanet a’ toirt sealladh dhuinn air na diofar stuthan agus suidheachaidhean àrainneachd a tha a’ cumadh a’ phlanaid.

Tha tuigse air co-dhèanamh nan sgòthan deatamach airson a’ phlanaid gu lèir a thuigsinn. Tha WASP-17 b air a ghlasadh gu làn le aon leth-chruinne an-còmhnaidh mu choinneimh an rionnag aoigheachd aige, a’ leantainn gu taobh latha teth agus taobh oidhche nas fhuaire. Tha an eadar-dhealachadh teòthachd eadar an dà thaobh seo a 'toirt air falbh gaothan làidir a bhios a' giùlan na criostalan quartz bho thaobh na h-oidhche, far a bheil iad a 'cruthachadh, gu taobh latha nas teotha, far a bheil iad air an gluasad.

Chaidh an lorg ùr-nodha seo fhoillseachadh anns The Astrophysical Journal Letters ann an 2023. Chaidh stuthan a bharrachd agus agallamhan airson an sgrùdaidh seo a thoirt seachad le Laura Betz agus Christine Pulliam airson NASA.

