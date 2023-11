Beachdan ùra mu bhith a’ cruthachadh cùis anns a bheil carbon air Mars

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn an ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) air solas a thilgeil air cruthachadh sònraichte de charbon aon-ogsaid ann an àile Mars. Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt tuigse nas soilleire air mar a tha todhar stèidhichte air gualain, no stuth organach, air an cruthachadh air a’ Phlanaid Dhearg. Tha an lorg seo cuideachd a’ cuideachadh le bhith a’ mìneachadh foillseachadh baffling a rinn NASA Curiosity rover an-uiridh.

Tha beachdan roimhe seo leis an TGO air sealltainn gu bheil àite deatamach aig solas na grèine ann a bhith a’ sgoltadh carbon dà-ogsaid ann an àile Mars, a’ leantainn gu cruthachadh carbon aon-ogsaid. Gu inntinneach, tha tòrr nas lugha de ghualain trom anns a’ charbon aon-ogsaid a chaidh a chruthachadh na bha dùil.

Tha an lorg seo a’ co-thaobhadh ris an teòiridh gu bheil làthaireachd todhar stèidhichte air gualain air Mars mar thoradh air pròiseasan ceimigeach toinnte fo bhuaidh solas na grèine, seach a bhith nan comharra air beatha air a’ phlanaid. Tha e a’ nochdadh nach ann air gnìomhachd bith-eòlasach a-mhàin a tha cruthachadh stuth organach air Mars.

Tha e air a bhith na oidhirp dhùbhlanach a bhith a’ tuigsinn cruthachadh stuthan anns a bheil carbon air Mars. Le bhith a’ tomhas co-mheas nan isotopan gualain eadar-dhealaichte, gu sònraichte carbon-12 agus carbon-13, gheibh luchd-saidheans seallaidhean luachmhor air àrainneachdan a’ phlanaid san àm a dh’ fhalbh agus san latha an-diugh. Tha diofar fhactaran leithid photodissociation, dòighean teicheadh ​​​​àile, agus eadar-obrachaidhean bith-eòlasach a’ cur ri caochlaidhean anns na co-mheasan isotopic sin.

Tha Shohei Aoki, prìomh ùghdar pàipear ùr a chaidh fhoillseachadh anns a’ Planetary Science Journal agus ceangailte ri Oilthigh Tokyo agus Institiud Rìoghail na Beilge airson Space Aeronomy, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e tomhas a’ cho-mheas gualain isotopic ann an carbon monoxide. Leigidh an dòigh-obrach seo le luchd-rannsachaidh faighinn a-mach cò às a thàinig stuth organach air Mars agus sgrùdadh a dhèanamh air eachdraidh àite-fuirich na planaid.

Le bhith a’ cleachdadh dhòighean-obrach co-chosmhail airson a bhith a’ mapadh co-mheasan hydrogen ann an ceò uisge àile Mars, tha an TGO air slighe ullachadh airson tuigse nas doimhne fhaighinn air mean-fhàs agus ùineadaireachd Mars. Tha cugallachd sònraichte an TGO agus comasan adhartach air leigeil le luchd-saidheans mion-sgrùdadh a dhèanamh air na h-isotopan gualain ann an carbon aon-ogsaid, a’ toirt seachad seallaidhean gun samhail air cruthachadh todhar stèidhichte air gualain air a’ Phlanaid Dhearg.

Ceistean Cumanta

1. Dè a' phàirt a th' aig solas na grèine ann a bhith a' cruthachadh carbon aon-ogsaid air Mars?

Tha solas na grèine ag obair mar inneal-brosnachaidh ann a bhith a’ sgoltadh carbon dà-ogsaid ann an àile Mars, a’ cruthachadh carbon aon-ogsaid. Tha am pròiseas seo, ris an canar photodissociation, a’ ceadachadh todhar anns a bheil carbon a chruthachadh.

2. A bheil làthaireachd carbon aon-ogsaid air Mars a' comharrachadh gu bheil beatha ann?

Chan e, chan eil lorg carbon aon-ogsaid ann an àile Mars a’ moladh gu bheil beatha air a’ phlanaid. Tha e coltach gu bheil cruthachadh todhar stèidhichte air gualain mar thoradh air pròiseasan ceimigeach iom-fhillte air an tug solas na grèine buaidh, mar a chithear ann am beachdan ExoMars Trace Gas Orbiter.

3. Ciamar a tha luchd-saidheans a' tomhas a' cho-mheas gualain isotopic ann an carbon aon-ogsaid?

Bidh luchd-saidheans a’ dèanamh anailis air na tha de dhiofar isotopan gualain, leithid carbon-12 agus carbon-13, gus tuigse fhaighinn air cò às a thàinig stuth organach air Mars. Tha an tomhas seo a’ toirt sealladh luachmhor air eachdraidh agus mean-fhàs na planaid.