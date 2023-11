Iomadachd iongantach Exo-Jupiters: A’ sgrùdadh Exoplanets Giant Gas

O chionn ghoirid thug dà sgrùdadh ùr-nodha solas air exoplanets meud Jupiter, ris an canar cuideachd Exo-Jupiters. Air fhoillseachadh ann an Nature Communications agus The Astronomical Journal fa leth, tha na sgrùdaidhean sin a’ tabhann seallaidhean ùra air na buidhnean celestial sin, a’ tarraing speuradairean agus ag adhartachadh ar tuigse air exoplanets fuamhaire gas.

Chaidh an sgrùdadh Conaltradh Nàdair a dhèanamh le sgioba eadar-nàiseanta de luchd-rannsachaidh a rinn mion-sgrùdadh mionaideach air ß (Beta) Pictoris Moving Group (BPMG). A’ cleachdadh dhòighean ìomhaighean àrd-iom-fhillte agus saideal Gaia bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa, chuir iad fòcas air 30 rionnag taobh a-staigh BPMG. Tha aon phrìomh lorg a’ toirt dùbhlan do sgrùdaidhean roimhe, a’ nochdadh gum faodadh am BPMG aoigheachd a thoirt do co-dhiù aon phlanaid coltach ri Jupiter le orbit seasmhach, a’ moladh gu bheil na seòrsaichean exoplanets seo nas fharsainge na bha dùil roimhe. Tha seo a’ togail cheistean inntinneach mu bhith a’ cruthachadh agus ag atharrachadh siostaman exoplanetary.

Leudaich sgrùdadh Astronomical Journal air HD 141399, siostam le ceithir planaidean mòra a’ cuairteachadh rionnag K troich taobh a-muigh na Sòn Àrainneachd. Tha an rannsachadh a’ comharrachadh cho gann ‘s a tha siostaman exoplanetary a tha coltach ris an fheadhainn againn fhèin, le planaidean meud na Talmhainn taobh a-staigh loidhne an t-sneachda agus fuamhairean gas nas fhaide air falbh. Bidh samhlaidhean coimpiutair air an stiùireadh leis an Dotair Stephen Kane à Oilthigh California, Taobh na h-Aibhne, a’ toirt sùil air obrachadh agus fad-beatha an t-siostaim. Ged nach tug cuir a-steach planaidean coltach ris an Talamh ach glè bheag de thoraidhean obrachail, tha an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air ailtireachd siostam na grèine airson a bhith a’ measadh comas-còmhnaidh.

Tha an dà sgrùdadh a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e sgrùdadh a dhèanamh air ailtireachd siostam grèine agus àite planaidean meud Jupiter ann a bhith a’ cumadh mean-fhàs agus comas-còmhnaidh siostam. Le bhith a’ sgrùdadh iomadachd shiostaman planaid, bidh luchd-rannsachaidh a’ faighinn seallaidhean luachmhor air mar a tha na h-ailtirean sin a’ toirt buaidh air comas planaid suidheachaidhean uachdar meadhanach a chumail suas san fhad-ùine.

Anns na bliadhnaichean agus na deicheadan ri teachd, chan eil teagamh nach lorg tuilleadh rannsachaidh lorgaidhean ùra mu Exo-Jupiters. Mar a bhios luchd-saidheans a’ leantainn air adhart a’ sgrùdadh na cruinne-cè, is e dìreach ùine a nochdas dìomhaireachdan iongantach nan saoghal mòra, enigmatic sin.

CÀBHA

1. Dè a th' ann an Exo-Jupiter?

Tha Exo-Jupiter a’ toirt iomradh air exoplanet fuamhaire gas a tha coltach ann am meud ri Jupiter, a’ phlanaid as motha san t-siostam grèine againn. Tha na exoplanets meud Jupiter seo taobh a-muigh ar siostam grèine.

2. Cia mheud exoplanets mòr gas a chaidh a dhearbhadh?

A rèir NASA, chaidh 1,756 exoplanets mòr gas a dhearbhadh a-mach às na 5,535 exoplanets a chaidh a dhearbhadh.

3. Dè cho cudromach 'sa tha Buidheann Beta Pictoris Moving (BPMG)?

Tha am BPMG na bhuidheann de rionnagan òga a bhios a’ gluasad còmhla tro fhànais. Thathas den bheachd gu bheil e timcheall air 115 solas-bliadhna bhon Talamh agus a’ spangachadh raon aoise de 20 gu 26 millean bliadhna. Le bhith a’ sgrùdadh na buidhne seo tha sinn a’ toirt sealladh dhuinn air tricead exoplanets coltach ri Jupiter.

4. Carson a tha tuigse air ailtireachd siostam grèine cudromach?

Tha àite deatamach aig ailtireachd siostam grèine, a’ toirt iomradh air rèiteachadh agus feartan phlanaidean, ann a bhith a’ dearbhadh comas còmhnaidh siostam. Le bhith a’ sgrùdadh diofar shiostaman planaid, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air na nithean a tha a’ cur ri seasmhachd fad-ùine agus làthaireachd àrainneachdan àitich.

5. Ciamar a gheibh sgrùdadh Exo-Jupiter buannachd don tuigse againn air siostaman exoplanetary?

Le bhith a’ sgrùdadh cruthachadh agus mean-fhàs Exo-Jupiters faodaidh sinn ar tuigse a dhoimhneachadh air mar a thig exoplanets mòra gas gu bith agus mar a bheir iad buaidh air leasachadh siostaman exoplanetary gu h-iomlan. Tha an t-eòlas seo a’ toirt seachad sanasan deatamach ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan cruthachadh planaid agus a’ tilgeil solas air na dh’ fhaodadh a bhith ann an saoghal eile.