Lorg ùr inntinneach: Dà ghnè àrsaidh prìomhach nach robh aithnichte roimhe seo coltach ri lemurs air an lorg

Tha luchd-saidheans air lorg ùr inntinneach a dhèanamh, a’ faighinn a-mach dà ghnè àrsaidh prìomhadail nach robh aithnichte roimhe a tha gu math coltach ri lemurs. Bidh na co-dhùnaidhean sin a’ tilgeil solas air mean-fhàs prìomhach agus a’ toirt sealladh luachmhor air eachdraidh nan creutairean inntinneach sin.

Chaidh a’ chiad ghnè, leis an t-ainm “Ailuravus macrurus,” a lorg anns na h-Innseachan. Bha am prìomhaire seo beò o chionn timcheall air 55 millean bliadhna agus bha feartan corporra coltach ri lemur ann, leithid earball fada agus meud bodhaig beag. Tha luchd-rannsachaidh a 'creidsinn gu robh Ailuravus macrurus a' fuireach ann an craobhan agus a 'biathadh air measan agus duilleagan, coltach ri lemurs an latha an-diugh.

Chaidh an dàrna gnè, leis an ainm "Krishnapithecus krishnai," a lorg anns na h-Innseachan cuideachd. Bha am prìomhaire seo beò o chionn timcheall air 54.5 millean bliadhna agus bha e glè choltach ri lemurs. Tha na tha air fhàgail de fosailean a’ nochdadh gur e arboreal a bh’ ann an Krishnapithecus krishnai, a’ ciallachadh gun do chuir e seachad a’ mhòr-chuid den ùine aige ann an craobhan. Tha na rudan a tha coltach ann am feartan fiosaigeach eadar an t-seann phrìomhaire seo agus lemurs an latha an-diugh a’ toirt taic don bheachd air mean-fhàs co-shìnte.

Tha na lorgan sin cudromach leis gu bheil iad a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mun t-seann sheòrsa prìomhadail agus na feartan a thug cumadh air an eachdraidh mean-fhàs aca. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gur dòcha gur ann à Àisia a thàinig lemurs, seach Afraga mar a bhathas a’ creidsinn roimhe.

Chleachd an luchd-rannsachaidh dòighean adhartach leithid teicneòlas ìomhaighean agus mion-sgrùdadh morphologach mionaideach gus na tha air fhàgail de fosail a sgrùdadh. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar feartan fiosaigeach nan seann phrìomhairean sin agus feartan lemurs an latha an-diugh agus prìomhairean eile, b’ urrainn dhaibh co-dhùnaidhean cudromach a dhèanamh mu na dàimhean mean-fhàs aca.

Tha an lorg seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha rannsachadh paleontological ann a bhith a’ tuigsinn eachdraidh beatha air an Talamh. Le bhith a’ sgrùdadh fuigheall fosail, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air tùsan agus slighean mean-fhàs de dhiofar ghnèithean, gar cuideachadh gus tòimhseachan bith-iomadachd ar planaid a chruinneachadh.

Chaidh na co-dhùnaidhean sin fhoillseachadh ann an iris shaidheansail agus tha iad air togail-inntinn a bhrosnachadh am measg na coimhearsnachd shaidheansail. Tha lorg an dà ghnè àrsaidh prìomhadail seo nach robh aithnichte roimhe seo coltach ri lemurs na cheum iongantach air adhart nar tuigse air mean-fhàs prìomhadail.

