An mean-fhàs measgaichte de fhiaclan ialtagan is giallan: fuasgladh nan dìomhaireachd

Tha sgrùdadh ùr air solas a thoirt air eachdraidh mean-fhàs iongantach fiaclan ialtagan is giallan. Tha ialtagan noctilionoid, anns a bheil còrr air 200 gnè a lorgar sa mhòr-chuid ann an tropaigean Ameireagaidh, a’ taisbeanadh raon farsaing de structaran giallan a tha air atharrachadh gu diofar bhiadhan. Tha an rannsachadh seo a’ soilleireachadh na h-atharrachaidhean iongantach ann an àireamh fhiacail, meud, cumadh, agus suidheachadh am measg nan ialtagan sin.

Tha luchd-saidheans air faighinn a-mach gu bheil ialtagan le sròinean nas giorra buailteach a bhith nas lugha de fhiaclan air sgàth cuingealachaidhean spàsail. Air an làimh eile, faodaidh ialtagan le giallan fada barrachd fhiaclan a ghabhail, mar chuimhneachan air sinnsearan mamalan placental. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt sealladh dhuinn air mar a tha aghaidhean mhamach air a thighinn air adhart, gu sònraichte leasachadh giallan is fhiaclan.

Tha an luchd-rannsachaidh a tha an sàs san sgrùdadh a’ nochdadh gu bheil na ceithir seòrsaichean fiaclan aig ialtagan a bhios daoine a’ dèanamh - incisors, canines, premolars, agus molars. Is e an rud a tha dha-rìribh iongantach gu bheil ialtagan noctilionoid air eòlas fhaighinn air iomadachadh luath de dhaithead ann an rèis gu math goirid de 25 millean bliadhna. An-diugh, tha diofar ghnèithean taobh a-staigh na buidhne seo a 'taisbeanadh diofar bhiadhan bho bhiastagan, measan, agus neachtar gu iasg agus eadhon fuil.

Tha Alexa Sadier, prìomh ùghdar an sgrùdaidh, a’ cur cuideam air an iomadachd inntinneach a chithear anns na gnèithean ialtagan sin. Tha aghaidhean goirid agus giallan cumhachdach aig cuid, a leigeas leotha bìdeadh gu furasta tro chraicnean measan cruaidh, agus tha snòtaichean fada aig cuid eile a tha gu sònraichte airson a bhith a’ sùghadh neachtar bho fhlùraichean. Tha mean-fhàs luath an leithid de dh’ iomadachd nan giallan agus nam fiaclan a’ togail cheistean mu na dòighean bunaiteach a thug air adhart na h-atharrachaidhean sin.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air na dìomhaireachdan sin, chleachd an sgioba rannsachaidh dòighean adhartach leithid sganaidhean CT gus sgrùdadh a dhèanamh air giallan, premolars, agus molars de chòrr air 100 gnè ialtagan noctilionoid. Sheall na co-dhùnaidhean aca gu robh “riaghailtean leasachaidh” ann a tha a’ dearbhadh rèiteachadh fhiaclan stèidhichte air daithead an ialtag. Mar as trice bidh ialtagan le giallan nas fhaide no eadar-mheadhanach air trì premolars agus trì molars air gach taobh, ach tha an fheadhainn le giallan nas giorra, gu tric luchd-ithe mheasan, buailteach a bhith a’ call an dàrna cuid am premolar meadhanach, am molar cùil, no an dà chuid.

Tha an àite cuibhrichte ann an ialtagan le giallan goirid a’ mìneachadh gu bheil molairean aghaidh nas fharsainge ann. Air sgàth dìth rùm, bidh a 'chiad fhiaclan a nochdas anns na h-ialtagan sin a' fàs nas motha, oir chan eil àite gu leòr ann airson fiaclan às dèidh sin. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt dùbhlan do bharailean mu leasachadh fhiaclan agus a’ tilgeil solas air riaghladh fàs fiacail, cumadh, agus meud ann am mamalan.

Tha builean nas fharsainge aig an sgrùdadh seo airson tuigse fhaighinn air leasachadh fiacail ann am mamalan. Tha rannsachadh roimhe seo air leasachadh fhiaclan air fòcas sònraichte a chuir air luchagan le incisors agus molars air leth sònraichte. Chan eil e soilleir a bheil na h-aon uidheamachdan ginteil agus leasachaidh a’ cumail smachd air fàs fhiaclan ann am mamalan leithid ialtagan is daoine, aig a bheil barrachd sheataichean fhiaclan “sinnsireil”.

San àm ri teachd, tha an luchd-rannsachaidh an dùil an sgrùdadh aca a leudachadh gus a bhith a’ toirt a-steach sgrùdadh air incisors noctilionoid agus canines. Le bhith a’ dol nas doimhne a-steach do na h-innealan ginteil agus leasachaidh a tha a’ toirt cumadh air leasachadh fhiaclan anns na h-ialtagan sin, faodar tuilleadh lèirsinn a lorg mu na dìomhaireachdan mean-fhàs a tha falaichte taobh a-staigh nan gnèithean sin.

Title: Iomadachadh mean-fhàs de fhiaclan agus giallan an ialtag: a’ fuasgladh nan dìomhaireachd

Stòr: Conaltradh Nàdair (ceangal ri thoirt seachad)