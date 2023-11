Faodaidh Purring Cats a bhith nas motha na dìreach giorrachadh fèithean: A’ foillseachadh an uidheamachd dhìomhair

Tha purradh enigmatic cait air a bhith a’ cur dragh air luchd-rannsachaidh feline o chionn fhada, ach tha sgrùdadh adhartach a’ nochdadh gu bheil barrachd anns an fhuaim shàmhach seo na bhathas a’ creidsinn roimhe. A dh’ aindeoin a’ bheachd a thathar a’ gabhail ris gu farsaing gu bheil purring mar thoradh air giorrachadh fèithean saor-thoileach, tha aithisg ùr a’ toirt a-steach teòiridh ùr-nodha a bheir dùbhlan don chreideas gnàthach seo.

A rèir an rannsachaidh a chaidh fhoillseachadh ann an Current Biology, chan e a-mhàin toradh de spasm fèithe a th’ ann am purring ach mar thoradh air teòiridh myoelastic aerodynamic phonation. Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gur e tomadan maothran ceangail ris an canar badan laryngeal, a tha suidhichte am broinn pasgain gutha cait dachaigheil, an dòigh as fheàrr air na crithidhean tlachdmhor sin a thoirt gu buil san larynx aca.

Tha an teòiridh seo a’ moladh gum bi na padaichean taobh a-staigh na pìosan gutha a’ freagairt air an t-sruth èadhair a’ dol a-steach agus a-mach às na sgamhanan, a’ tòiseachadh oscilidhean tricead ìosal fèin-sheasmhach gun fheum air giorrachadh fèithe. Ann am faclan eile, bidh na crithidhean a’ tachairt mar thoradh air na feachdan neo-chunbhalach a tha ag obair air a’ chearcall glotal aig àm fosgladh is dùnadh nan cordaichean gutha.

Gus an teòiridh seo a dhearbhadh, rinn luchd-saidheans deuchainnean air ochd larynges cait, gach fear air a thoirt air falbh bho feline a chaidh a thoirt a-mach gu daonnach air sgàth tinneas crìche. Chaidh na laringe a chuir ann an tiùban dìreach a lìbhrigeas èadhar blàth, tais, a’ samhlachadh nan aon shuidheachaidhean ri anail. Gu h-iongantach, bha e comasach don luchd-rannsachaidh am feart sònraichte fònadh tricead ìosal de purring fhaighinn às aonais brosnachadh neural sam bith.

Ged nach eil an sgrùdadh a’ cur às don chomas gum bi pàirt aig giorrachadh fèithe ann a bhith a’ glanadh, tha e ag ràdh gur dòcha gur e daineamaigs adhair am prìomh adhbhar airson an uidheamachd crathaidh. Tha an lorg rèabhlaideach seo a’ toirt dùbhlan don tuigse a th’ ann mu thràth air mar a bhios cait a’ toirt a-mach am purraichean comhfhurtail.

FAQ:

Q: Carson a bhios cait a ’purradh?

A: Thathas air cait fhaicinn a’ glanadh ann an diofar shuidheachaidhean, leithid nuair a tha iad riaraichte, fo uallach, no eadhon air an leòn. Ged a tha na dearbh adhbharan airson purring fhathast dìomhair, tha luchd-rannsachaidh a 'moladh gum bi piseagan a' purr gus an làthaireachd a chonaltradh le am màthraichean, gum faodadh purring cuideachadh le slànachadh lotan, agus thathas a 'creidsinn gun tèid serotonin a leigeil ma sgaoil, coltach ri gàire daonna.

Tha co-dhùnaidhean an artaigil air beagan connspaid a thogail am measg innleadairean bith-mheicnigeach a tha ag argamaid gu bheil an sgrùdadh a’ dèanamh dìmeas air siostaman iom-fhillte cat beò. Bidh iad ga choimeas ri bhith a’ dèanamh anailis air an fhuaim a thig bho bheul-aithris neo-cheangailte ionnstramaid gaoithe, air a sgaradh bhon cho-theacs ciùil aige. Ach a dh’ aindeoin sin, tha an rannsachadh seo a’ fosgladh dhorsan ùra ann a bhith a’ tuigsinn saoghal tarraingeach guth marine, a’ fuasgladh na dìomhaireachdan a th’ air cùl luchd-brathaidh chait.