Vancouverites gu bhith a’ faicinn eclipse grèine bliadhnail iongantach Disathairne seo tighinn

Bidh cothrom aig Vancouverites tachartas celestial inntinneach fhaicinn Disathairne seo tighinn - eclipse grèine bliadhnail. Bidh seo a’ tachairt nuair a tha a’ ghealach a’ co-thaobhadh eadar an Talamh agus a’ ghrian aig an ìre as fhaide air falbh bhon phlanaid againn, agus mar thoradh air sin bidh “fàinne teine” tarraingeach timcheall na grèine dhaibhsan a tha fortanach gu leòr a bhith ann an slighe na h-annularity.

Ged nach eil Vancouver taobh a-staigh an raon bliadhnail, bidh e comasach dha luchd-còmhnaidh fhathast pàirt de eclipse fhaicinn, le faisg air 75 sa cheud den iongantas ri fhaicinn. Tòisichidh an eclipse aig 8: 08m, àirde aig 9: 20m, agus thig e gu crìch timcheall air 10: 38m An àite a bhith na bhacadh iomlan, faodaidh luchd-amhairc ann an Vancouver a bhith an dùil corran tana den ghrèin fhaicinn a’ coimhead a-mach bho chùl na gealaich.

Ach, tha e deatamach cuimhneachadh gu bheil a bhith a’ coimhead gu dìreach air a’ ghrèin aig àm eclipse annular cunnartach gun dìon sùla ceart. Mar thoradh air an seo, bidh roinn luchd-rannsachaidh fiosaig is speuradaireachd Oilthigh British Columbia (UBC) a’ cumail tachartas seallaidh poblach taobh a-muigh Stòr Leabhraichean UBC. Bheir iad seachad glainneachan seallaidh eclipse airson luchd-frithealaidh fhaighinn air iasad agus nì iad cinnteach gum faic a h-uile duine an sealladh celestial seo gu sàbhailte.

Ged nach eil cuid de dh’ uinneanan co-cheangailte ri eclipses grèine iomlan, leithid tuiteam ann an teòthachd agus sàmhchair eòin, cho dualtach tachairt ri linn eclipse annular, tha e fhathast na shealladh as fhiach fhaicinn. Chuir an Dr Jaymie Matthews, àrd-ollamh emeritus ann an roinn fiosaig agus reul-eòlas UBC, an cèill gu robh e toilichte, ag ràdh, “Tha sinn uile nan luchd-turais fànais.” Tha e air sia eclipses iomlan fhaicinn gu ruige seo agus tha e a’ coimhead air adhart gu dùrachdach ris an t-seachdamh àite aige sa Ghiblean 2024. Thuirt an Dr Dùbhghlas Scott, àrd-ollamh eile san roinn, “Is e eclipse grèine pàirt aon de na taisbeanaidhean mòra aig nàdar - agus tha e an-asgaidh!”

Dhaibhsan a tha airson eòlas fhaighinn air an tachartas tearc seo, thèid an sealladh poblach annular solar eclipse a chumail air Disathairne, Dàmhair 14, bho 8m gu 10:40m aig taobh a-muigh Stòr Leabhraichean UBC. Ach, thoir an aire gu bheil an tachartas an urra ris an aimsir, agus thèid cuir dheth ainmeachadh ro 7: 30m PT air an duilleag-lìn fa-leth.

Mar sin comharraich na mìosachain agad, faigh grèim air na glainneachan eclipse agad, agus theirig gu UBC airson cothrom aon uair ann am beatha a bhith a’ faicinn bòidhchead agus iongnadh eclipse grèine annular.

stòran:

- An t-Ollamh emeritus Dr. Jaymie Matthews (via Zoom)

- An t-Ollamh Douglas Scott (gu pearsanta)

- oileanach MSc Justine Obidowski (gu pearsanta)

- Duilleag sàbhailteachd eclipse NASA

- duilleag NASA

- duilleag PHAS