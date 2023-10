Am bi daoine a’ coileanadh nas fheàrr na innealan-fuadain ann an dùbhlain obair-sgioba? Sgrùdadh Ùr a’ sealltainn cho cudromach sa tha co-obrachadh

Sgrùdadh ùr-nodha air a dhèanamh le Ph.D. tha oileanaich bho Oilthigh a’ Chaisteil Nuaidh air solas a thilgeil air an spionnadh eadar daoine agus innealan-fuadain ann an gnìomhan sgioba. Bha an sgrùdadh ag amas air coimeas a dhèanamh eadar coileanadh sgiobaidhean anns an robh cluicheadairean daonna agus AI an aghaidh sgiobaidhean anns nach robh ach cluicheadairean daonna. Bha an rannsachadh seo ag amas air comasan obair-sgioba dhaoine agus innealan-fuadain a mheasadh ann an dùbhlan stèidhichte air coimpiutair coltach ris a’ gheama arcade mòr-chòrdte, Pong.

Nochd toraidhean an sgrùdaidh gun do rinn sgiobaidhean daonna nas fheàrr na sgiobaidhean le cluicheadair robot. Chaidh fhaicinn gu robh cluicheadairean daonna a’ nochdadh tuigse nas fheàrr, a’ toirt cothrom dhaibh gnìomhan an com-pàirtiche a thuigsinn agus atharrachaidhean a dhèanamh gus coileanadh sgioba a leasachadh. Air an làimh eile, bha e coltach nach robh an cothrom farpaiseach seo aig sgiobaidhean le cluicheadair robot, a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha tuigse daonna agus sùbailteachd ann an suidheachaidhean co-obrachail.

Is e an rud a tha gu sònraichte inntinneach gun do rinn an sgrùdadh sgrùdadh cuideachd an do rinn sgiobaidhean nas fheàrr nuair a bha iad a’ co-obrachadh no a’ farpais an aghaidh a chèile. Gu h-iongantach, chaidh a lorg gun robh sgiobaidhean a bha a’ cluich le chèile a’ coileanadh nas fheàrr na sgiobaidhean a bha an sàs ann an cluiche farpaiseach. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don chreideas cumanta gu bheil farpais ag àrdachadh coileanadh agus a’ soilleireachadh buannachdan mòra co-obrachaidh agus co-obrachadh ann a bhith a’ coileanadh builean sgioba soirbheachail.

Tha an rannsachadh a rinn Ph.D. oileanaich Laiton Hedley agus Murray Bennett bhon Newcastle Cognition Lab ann an Sgoil nan Saidheansan Saidhgeòlais aig Oilthigh Newcastle a’ cur ri raon eòlas-inntinn inntinneil. Le fòcas air a bhith a’ tuigsinn mar a tha eanchainn an duine ag obair, bidh saidhgeòlas inntinneil a’ sgrùdadh phròiseasan leithid smaoineachadh, cuimhneachadh agus ionnsachadh.

Tha an sgrùdadh ùr-nodha seo, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Topics in Cognitive Science, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air sgilean obair-sgioba dhaoine agus innealan-fuadain. Le bhith a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha co-obrachadh thairis air farpais, tha an rannsachadh a’ brosnachadh sgrùdadh air dòighean-obrach ùra gus coileanadh sgioba àrdachadh agus eadar-obrachaidhean daonna-AI a bharrachadh.

Stòr: Oilthigh Newcastle