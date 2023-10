A’ tuigsinn briosgaidean agus poileasaidhean prìobhaideachd

Anns an linn dhidseatach an-diugh, tha àite cudromach aig briosgaidean ann a bhith ag àrdachadh ar n-eòlas air-loidhne. Nuair a bhios tu a’ brobhsadh làraich-lìn, is dòcha gu bheil thu air tighinn tarsainn air teachdaireachdan ag iarraidh d’ aonta gabhail ri briosgaidean. Ach dè dìreach a th’ ann am briosgaidean, agus carson a bhios làraich-lìn gan cleachdadh?

Is e faidhlichean teacsa beaga a th’ ann am briosgaidean a tha air an stòradh air an inneal agad (coimpiutair, fòn cliste, msaa) nuair a thadhlas tu air làrach-lìn. Tha fiosrachadh ann mu na gnìomhan brobhsaidh agad, na roghainnean agad, agus dàta eile a chuidicheas làraich-lìn gad chuimhneachadh agus a bheir seachad eòlas pearsanaichte. Thèid na briosgaidean sin an uairsin a chuir air ais chun làrach-lìn gach uair a thilleas tu a-rithist, a’ leigeil leis an t-susbaint aice a dhèanamh freagarrach dha na feumalachdan agad.

Ach, faodaidh briosgaidean cuideachd dàta a chruinneachadh mun ghnìomhachd air-loidhne agad, a’ toirt a-steach na h-ùidhean agus na giùlan agad, a thogas draghan mu phrìobhaideachd. Sin as coireach gu bheil làraich-lìn a’ toirt a-steach poileasaidhean prìobhaideachd gus innse do luchd-cleachdaidh mar a tha an dàta aca air a chruinneachadh, air a stòradh agus air a chleachdadh.

Tha na poileasaidhean prìobhaideachd sin a’ mìneachadh na seòrsaichean fiosrachaidh a chaidh a chruinneachadh, na h-adhbharan airson a chruinneachadh, agus cò aig a bheil cothrom air. Bidh iad cuideachd gu tric a’ toirt a-steach fiosrachadh mu mar a làimhsicheas tu na roghainnean cookie agad agus bheir iad seachad roghainnean gus briosgaidean neo-riatanach a dhiùltadh.

Le bhith a’ gabhail ri briosgaidean, leigidh tu le làraich-lìn agus an com-pàirtichean malairteach sgrùdadh a dhèanamh air cleachdadh na làraich agad, sanasan a phearsanachadh, agus cuideachadh le oidhirpean margaidheachd. Bidh seo gan cuideachadh gus an susbaint agus na sanasan aca a dhèanamh freagarrach do na h-ùidhean agad, a’ dèanamh cinnteach gum bi eòlas cleachdaiche nas fheàrr agad.

Tha e cudromach cuimhneachadh gu bheil an roghainn agad na roghainnean cookie agad atharrachadh agus briosgaidean neo-riatanach a dhiùltadh. Faodar seo a dhèanamh le bhith a’ faighinn cothrom air na roghainnean cookie air an làrach-lìn air a bheil thu a’ tadhal. Ach, cumaibh cuimhne, le bhith a’ diùltadh cuid de bhriosgaidean, gum faod thu gnìomhachd agus pearsanachadh an eòlais brobhsaidh agad a chuingealachadh.

Gus dèanamh cinnteach à do phrìobhaideachd, dèan ath-sgrùdadh an-còmhnaidh air poileasaidh prìobhaideachd làrach-lìn mus gabh thu ri briosgaidean. Le bhith a’ tuigsinn mar a tha an dàta agad air a chleachdadh agus air a dhìon, bheir sin cumhachd dhut co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh nuair a bhios tu a’ brobhsadh air an eadar-lìn.

stòran:

– [Stòr Ainm 1]

– [Stòr Ainm 2]